Тафлупрост — фторований аналог простагландину F 2α . Тафлупростова кислота, біологічно активний метаболіт тафлупросту, є високоактивним і селективним агоністом людського простаноїдного рецептора FP. Спорідненість тафлупросту до рецептора FP у 12 разів вища, ніж у латанопросту. Фармакодинамічні дослідження на мавпах показали, що тафлупрост знижує внутрішньоочний тиск за рахунок збільшення увеосклерального відтоку водянистої вологи.

Фармакодинамічні ефекти. Дослідження на мавпах з нормальним або підвищеним внутрішньоочним тиском показали, що тафлупрост є ефективним засобом, що знижує внутрішньоочний тиск. У дослідженні, присвяченому вивченню ефекту метаболітів тафлупросту на зниження внутрішньоочного тиску, тільки тафлупростова кислота значно знижувала внутрішньоочний тиск.

Під час чотиритижневого лікування кроликів очними краплями тафлупрост 0,0015% 1 раз на добу, кровообіг диску зорового нерва значно збільшився порівняно з вихідним рівнем.

Фармакокінетичні властивості.

Абсорбція . Після однократного застосування 1 краплі 0,0015% очних крапель тафлупросту в обидва ока протягом 8-ми днів концентрації тафлупростової кислоти в плазмі крові були низькими і мали подібні профілі на 1-й та 8-й день. Концентрації в плазмі крові досягали максимуму через 10 хв після застосування і знижувалися до рівня нижче нижньої межі виявлення (10 пг/мл) менш ніж через 1 год після застосування. Середні значення C max (24,4 і 31,4 пг/мл) і AUC 0-last (405,9 і 581,1 пг*мл) були подібними на 1-й і 8-й день, що вказує на те, що постійна концентрація препарату досягалася протягом першого тижня очного застосування. Статистично значущих відмінностей у системній біодоступності між препаратами з консервантами та без них продемонстровано не було.

Розподіл . У мавп не було виявлено специфічного розподілу радіоактивно міченого тафлупросту в райдужці, циліарному тілі або судинній оболонці, включаючи пігментний епітелій сітківки, що вказує на низьку спорідненість до пігменту меланіну. У дослідженні авторадіографії всього тіла у щурів найвища концентрація радіоактивності була виявлена у рогівці, за якою слідували повіки, склера та райдужна оболонка. Поза оком радіоактивність розподілялася у слізному апараті, піднебінні, стравоході та ШКТ, нирках, печінці, жовчному міхурі та сечовому міхурі. Зв’язування тафлупростової кислоти з альбуміном людини in vitro становило 99% при застосуванні 500 нг/мл тафлупростової кислоти.

Біотрансформація . Метаболізм тафлупросту, досліджений in vitro у людини, відбувається переважно шляхом гідролізу до фармакологічно активного метаболіту тафлупростової кислоти, який далі метаболізується шляхом глюкуронізації або β-окислення. Продукти β-окислення, фармакологічно неактивні 1,2-динорні та 1,2,3,4-тетранорні тафлупростові кислоти, можуть бути глюкуронізовані або гідроксильовані. Ферментна система цитохрому Р450 (CYP) не бере участі у метаболізмі тафлупростової кислоти. На основі дослідження з використанням тканини рогівки кролика та очищених ферментів, карбоксилестераза є естеразою, яка головним чином відповідає за гідроліз складних ефірів до тафлупростової кислоти. Бутилхолінестераза також може брати участь у гідролізі, а ацетилхолінестераза - ні.

Елімінація . Після однократного введення 3Н-тафлупросту (0,005% очні краплі; 5 мкг/око) протягом 21 дня в обидва ока щурам, приблизно 87% від загальної радіоактивної дози було виявлено в екскрементах. Із загальної екскретованої дози приблизно 27–38% виводилося з сечею і приблизно 44–58% — з калом.