ТАФЛУПРОСТ (TAFLUPROSTUM) Діюча речовина
Тафлупрост — фторований аналог простагландину F2α. Тафлупростова кислота, біологічно активний метаболіт тафлупросту, є високоактивним і селективним агоністом людського простаноїдного рецептора FP. Спорідненість тафлупросту до рецептора FP у 12 разів вища, ніж у латанопросту. Фармакодинамічні дослідження на мавпах показали, що тафлупрост знижує внутрішньоочний тиск за рахунок збільшення увеосклерального відтоку водянистої вологи.
Фармакодинамічні ефекти. Дослідження на мавпах з нормальним або підвищеним внутрішньоочним тиском показали, що тафлупрост є ефективним засобом, що знижує внутрішньоочний тиск. У дослідженні, присвяченому вивченню ефекту метаболітів тафлупросту на зниження внутрішньоочного тиску, тільки тафлупростова кислота значно знижувала внутрішньоочний тиск.
Під час чотиритижневого лікування кроликів очними краплями тафлупрост 0,0015% 1 раз на добу, кровообіг диску зорового нерва значно збільшився порівняно з вихідним рівнем.
Фармакокінетичні властивості.
Абсорбція. Після однократного застосування 1 краплі 0,0015% очних крапель тафлупросту в обидва ока протягом 8-ми днів концентрації тафлупростової кислоти в плазмі крові були низькими і мали подібні профілі на 1-й та 8-й день. Концентрації в плазмі крові досягали максимуму через 10 хв після застосування і знижувалися до рівня нижче нижньої межі виявлення (10 пг/мл) менш ніж через 1 год після застосування. Середні значення Cmax (24,4 і 31,4 пг/мл) і AUC0-last (405,9 і 581,1 пг*мл) були подібними на 1-й і 8-й день, що вказує на те, що постійна концентрація препарату досягалася протягом першого тижня очного застосування. Статистично значущих відмінностей у системній біодоступності між препаратами з консервантами та без них продемонстровано не було.
Розподіл. У мавп не було виявлено специфічного розподілу радіоактивно міченого тафлупросту в райдужці, циліарному тілі або судинній оболонці, включаючи пігментний епітелій сітківки, що вказує на низьку спорідненість до пігменту меланіну. У дослідженні авторадіографії всього тіла у щурів найвища концентрація радіоактивності була виявлена у рогівці, за якою слідували повіки, склера та райдужна оболонка. Поза оком радіоактивність розподілялася у слізному апараті, піднебінні, стравоході та ШКТ, нирках, печінці, жовчному міхурі та сечовому міхурі. Зв’язування тафлупростової кислоти з альбуміном людини in vitro становило 99% при застосуванні 500 нг/мл тафлупростової кислоти.
Біотрансформація. Метаболізм тафлупросту, досліджений in vitro у людини, відбувається переважно шляхом гідролізу до фармакологічно активного метаболіту тафлупростової кислоти, який далі метаболізується шляхом глюкуронізації або β-окислення. Продукти β-окислення, фармакологічно неактивні 1,2-динорні та 1,2,3,4-тетранорні тафлупростові кислоти, можуть бути глюкуронізовані або гідроксильовані. Ферментна система цитохрому Р450 (CYP) не бере участі у метаболізмі тафлупростової кислоти. На основі дослідження з використанням тканини рогівки кролика та очищених ферментів, карбоксилестераза є естеразою, яка головним чином відповідає за гідроліз складних ефірів до тафлупростової кислоти. Бутилхолінестераза також може брати участь у гідролізі, а ацетилхолінестераза - ні.
Елімінація. Після однократного введення 3Н-тафлупросту (0,005% очні краплі; 5 мкг/око) протягом 21 дня в обидва ока щурам, приблизно 87% від загальної радіоактивної дози було виявлено в екскрементах. Із загальної екскретованої дози приблизно 27–38% виводилося з сечею і приблизно 44–58% — з калом.
для зниження підвищеного внутрішньоочного тиску при відкритокутовій глаукомі та очній гіпертензії.
Як монотерапія у пацієнтів
• які неадекватно реагують на терапію першої лінії.
• які не переносять або мають протипоказання до терапії першої лінії.
дозування
Рекомендована доза становить 1 краплю тафлупросту у кон’юнктивальний мішок ураженого ока (очей) 1 раз на добу ввечері.
Не застосовувати частіше, ніж 1 раз на добу, оскільки частіше застосування може зменшити ефект зниження внутрішньоочного тиску.
Застосування пацієнтам літнього віку. Коригування дози для пацієнтів літнього віку не потрібне.
Діти та підлітки. Безпека та ефективність застосування тафлупросту дітям віком до 18 років не встановлені. Дані відсутні.
Застосування при порушенні функції нирок/печінки. Тафлупрост не досліджували у пацієнтів з порушеннями функції нирок/печінки, тому таким пацієнтам препарат слід застосовувати з обережністю.
Спосіб застосування. Щоб уникнути потенційної контамінації розчину, пацієнтам не слід торкатися повік, ділянки навколо очей або інших поверхонь кінчиком крапельниці у флаконі. Щоб зменшити ризик потемніння шкіри повік, пацієнти повинні витерти надлишок розчину зі шкіри. Як і у випадку з багатьма іншими очними краплями, після застосування рекомендується оклюзія носослізного отвору або обережне закриття повіки. Це може зменшити системну абсорбцію препарату, застосованого місцево в око. Якщо застосовується більше одного місцевого офтальмологічного препарату, між кожним застосуванням повинно пройти щонайменше 5 хв.
підвищена чутливість до діючої речовини тафлупросту або до будь-якого з інших інгредієнтів.
у клінічних дослідженнях понад 1 400 пацієнтів отримували тафлупрост, або як монотерапію або як доповнення до лікування тимололом 0,5%. Найпоширенішим небажаним явищем, пов’язаним з лікуванням, була гіперемія слизової оболонки ока. Вона виникла приблизно у 13% пацієнтів, які брали участь у клінічних дослідженнях тафлупросту. Здебільшого вона була легкого ступеня тяжкості і призвела до припинення дослідження в середньому у 0,4% пацієнтів. У 3-місячному дослідженні ІІІ фази в США, в якому порівнювали препарати тафлупросту та тимололу, гіперемія очей виникла у 4,1% (13/320) пацієнтів, які отримували тафлупрост. Про нижчезазначені побічні реакції, пов’язані з лікуванням, повідомлялося під час клінічних досліджень тафлупросту в Європі та США після максимального періоду спостереження тривалістю до 24 міс:
Порушення з боку нервової системи
Поширені (≥1/100, <1/10): головний біль.
Розлади з боку органів зору
Дуже поширені (≥1/10): кон’юнктивальна/очна гіперемія.
Часті (від ≥1/100 до <1/10): свербіж очей, подразнення очей, біль в очах, зміни вій (збільшення довжини, товщини та кількості вій), сухість очей, відчуття стороннього тіла в оці, знебарвлення вій, еритема повік, поверхневий точковий кератит, світлобоязнь, підвищена сльозотеча, нечіткість зору, зниження гостроти зору та посилення пігментації райдужки.
Поодинокі (від ≥1/1 000 до <1/100): Пігментація повік, набряк повік, астенопія, набряк кон’юнктиви, виділення з ока, блефарит, клітини в передній камері, очний дискомфорт, тиндалл в передній камері, пігментація кон’юнктиви, кон’юнктивальні фолікули, алергічний кон’юнктивіт та очний дискомфорт. Невідомо (частота не може бути оцінена на основі наявних даних):
Ірит, увеїт, поглиблення борозни верхньої повіки, макулярний набряк/цистоїдний макулярний набряк. Дуже рідко повідомлялося про випадки кальцифікації рогівки, пов’язані із застосуванням фосфатовмісних очних крапель, у пацієнтів зі значно пошкодженою рогівкою.
Респіраторні захворювання
Невідомо (частота не може бути оцінена на основі наявних даних):
Загострення БА, задишка.
Захворювання шкіри та підшкірної клітковини
Поодинокі (від ≥1/1 000 до <1/100): гіпертрихоз повік.
Дуже рідко повідомлялося про випадки кальцифікації рогівки у деяких пацієнтів з тяжкими ушкодженнями рогівки у зв’язку із застосуванням фосфатовмісних очних крапель.
перед початком лікування пацієнти повинні бути проінформовані про можливість посиленого росту вій, потемніння шкіри повік та посилення пігментації райдужної оболонки ока. Деякі з цих змін можуть бути незворотними і призвести до зміни зовнішнього вигляду очей, якщо лікується лише одне око.
Зміна пігментації райдужної оболонки відбувається повільно і може бути непомітною місяцями. Зміна кольору очей спостерігається переважно у пацієнтів зі змішаним кольором райдужки, наприклад, синьо-коричневим, сіро-коричневим, жовто-коричневим та зелено-коричневим.
Можливий ріст волосся у місцях, де розчин тафлупросту неодноразово контактує з поверхнею шкіри.
Немає досвіду застосування тафлупросту при неоваскуляризації, кутовій блокаді, вузькокутовій або вродженій глаукомі. Існує обмежений досвід застосування тафлупросту у пацієнтів з афакією, пігментною глаукомою або псевдоексфоліативною глаукомою. Тафлупрост слід з обережністю застосовувати пацієнтам з афакією, псевдофакією з розривом задньої капсули або передньокамерних лінз, а також пацієнтам з відомими факторами ризику розвитку цистоїдного набряку макули або іриту/увеїту.
Досвід застосування препарату пацієнтам з тяжкою формою БА відсутній. Тому таким пацієнтам слід застосовувати препарат з обережністю.
не очікується жодних взаємодій у людини, оскільки системні концентрації тафлупросту є надзвичайно низькими після закапування в око. Тому жодних специфічних досліджень взаємодії тафлупросту з іншими лікарськими засобами не проводилося.
У клінічних дослідженнях тафлупрост застосовували у комбінації з тимололом без доказів взаємодії.
малоймовірне. У разі передозування необхідно провести симптоматичне лікування.