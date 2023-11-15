ТЕНОФОВІР (TENOFOVIRUM) Діюча речовина
інгібує ВІЛ-1 зворотну транскриптазу та HBV полімеразу шляхом конкуренції прямого зв’язування з природним субстратом деоксирибонуклеотиду та обривом ДНК-ланцюжка після приєднання до ДНК.
лікування ВІЛ-1 інфекції в комбінації з іншими антиретровірусними препаратами; для лікування ХГB у дорослих із: компенсованим захворюванням печінки, з ознаками активної реплікації вірусу, постійним підвищенням рівня АЛТ в сироватці крові та гістологічним проявом активного запалення та (або) фіброзу; декомпенсованим захворюванням печінки.
рекомендована доза для лікування ВІЛ або для лікування ХГВ 300 мг 1 р/добу p/os з їжею.
гіперчутливість до будь-якого компонента препарату; дитячий вік.
запаморочення, АР, гіпофосфатемія, лактатацидоз, задишка, діарея, нудота, блювання, метеоризм, біль в низу живота, підвищення рівня амілази, панкреатит, підвищення рівня печінкових ферментів, гепатит, висипи, міопатія та остеомаляція (асоційовані з патологією проксимальних канальців), ниркові порушення, НН, ГНН, с-м Фанконі, патологія проксимальних канальців, протеїнурія, підвищення рівня креатиніну, г. некроз канальців, нефрогенний нецукровий діабет, поліурія, інтерстиціальний нефрит (включно із г. випадками), астенія, гепатомегалія з жировою дегенерацією та ліподистрофія.