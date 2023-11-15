лікування ВІЛ-1 інфекції в комбінації з іншими антиретровірусними препаратами; для лікування ХГB у дорослих із: компенсованим захворюванням печінки, з ознаками активної реплікації вірусу, постійним підвищенням рівня АЛТ в сироватці крові та гістологічним проявом активного запалення та (або) фіброзу; декомпенсованим захворюванням печінки.