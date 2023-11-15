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Активні речовини — “Т”ТЕНОФОВІР (TENOFOVIRUM)

ТЕНОФОВІР (TENOFOVIRUM) Діюча речовина

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Знайдено: 3 препарати
Віреад® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, флакон, № 30; Дельта Медікел
Віреад® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, флакон, № 30 Дельта Медікел
В 140 аптеках
від 1695,00 грн
Ціни в аптеках
Тенохоп таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, флакон, № 30; Маклеодс Фармасьютикалс
Тенохоп Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, флакон, № 30 Маклеодс Фармасьютикалс
Немає в наявності
Тенофовіру дизопроксилу фумарат таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, контейнер, № 30; Гетеро Лабс Лімітед
Тенофовіру дизопроксилу фумарат Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 300 мг, контейнер, № 30 Гетеро Лабс Лімітед
Немає в наявності

інгібує ВІЛ-1 зворотну транскриптазу та HBV полімеразу шляхом конкуренції прямого зв’язування з природним субстратом деоксирибонуклеотиду та обривом ДНК-ланцюжка після приєднання до ДНК.

лікування ВІЛ-1 інфекції в комбінації з іншими антиретровірусними препаратами; для лікування ХГB у дорослих із: компенсованим захворюванням печінки, з ознаками активної реплікації вірусу, постійним підвищенням рівня АЛТ в сироватці крові та гістологічним проявом активного запалення та (або) фіброзу; декомпенсованим захворюванням печінки.

рекомендована доза для лікування ВІЛ або для лікування ХГВ 300 мг 1 р/добу p/os з їжею.

гіперчутливість до будь-якого компонента препарату; дитячий вік.

запаморочення, АР, гіпофосфатемія, лактатацидоз, задишка, діарея, нудота, блювання, метеоризм, біль в низу живота, підвищення рівня амілази, панкреатит, підвищення рівня печінкових ферментів, гепатит, висипи, міопатія та остеомаляція (асоційовані з патологією проксимальних канальців), ниркові порушення, НН, ГНН, с-м Фанконі, патологія проксимальних канальців, протеїнурія, підвищення рівня креатиніну, г. некроз канальців, нефрогенний нецукровий діабет, поліурія, інтерстиціальний нефрит (включно із г. випадками), астенія, гепатомегалія з жировою дегенерацією та ліподистрофія.