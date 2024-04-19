СЕРТРАЛІН (SERTRALINUM) Діюча речовина
пригнічує зворотне захоплення серотоніну (5НТ) у нейронах; виявляє слабкий ефект щодо зворотного захоплення у нейронах норадреналіну та допаміну; блокує захоплення серотоніну у тромбоцитах; призводить до пригнічення експресії норадреналінових і серотонінових рецепторів у мозку; не має суттєвої спорідненості з адренергічними (α-1, α-2, β), холінергічними, ГАМК, допамінергічними, гістамінергічними, серотонінергічними (5-НТ1А, 5-НТ1В, 5-НТ2) або бензодіазепіновими рецепторами; не чинить седативної дії, не впливає на психомоторні функції пацієнта.
великі депресивні епізоди , запобігання рецидиву великих депресивних епізодів, панічні розлади з/без агорафобії, обсесивно-компульсивний розлад у дорослих та дітей 6-17 років, соціальний тривожний розлад, посттравматичний стресовий розлад.
внутрішньо p/os; депресія та обсесивно-компульсивний розлад: початкова доза - 50 мг/добу; панічні розлади, посттравматичний стресовий розлад та соціальні тривожні розлади: початкова доза - 25 мг/добу, через 1 тиждень дозу підвищити до 50 мг 1 р/добу; дозу можна підвищувати, корекцію дози починати не раніше, ніж через 1 тиждень лікування, титраційна доза становить на 50 мг на тиждень; МДД - 200 мг/добу; корекцію дози проводити не частіше ніж 1 раз/тиждень; перші прояви клінічного ефекту спостерігаються протягом 7 днів лікування; для досягнення терапевтичної відповіді потрібен довший період, особливо при обсесивно-компульсивному розладі; дозування протягом довготривалої терапії утримувати на найнижчому ефективному рівні з наступним коригуванням залежно від терапевтичної відповіді; при тривалій терапії у пацієнтів з панічними розладами та обсесивно-компульсивними розладами проводити регулярну оцінку терапії; обсесивно-компульсивний розлад у дітей 13-17 років: початкова доза - 50 мг 1 р/добу; 6-12 років: початкова доза - 25 мг 1 р/добу, через 1 тиждень дозу можна збільшити до 50 мг 1 р/добу, якщо ефект від застосування дози 50 мг/добу не достатній дозу підвищувати зі збільшенням дози на 50 мг/добу за 1 раз протягом декількох тижнів; МДД - 200 мг/добу; при підвищенні дози понад 50 мг у педіатрії враховувати загалом нижчу масу тіла дітей порівняно з дорослими, не змінювати дозу частіше, ніж 1 р/тиждень.
підвищена чутливість до сертраліну або до будь-якої з допоміжних речовин ЛЗ; одночасне застосування з інгібіторами МАО незворотної дії (розпочинати терапію сертраліном не можна щонайменше протягом 14 днів після припинення курсу лікування інгібітором МАО незворотної дії, застосування сертраліну припинити щонайменше за 7 днів до початку терапії інгібітором МАО незворотної дії) та сумісне застосування сертраліну та пімозиду.
фарингіт, інфекції ВДШ, риніт, дивертикуліт, гастроентерит, середній отит; лімфаденопатія, лейкоцитопенія, тромбоцитопенія; анафілактоїдна/ алергічна р-ція, алергія; гіперпролактинемія, гіпотиреоїдизм, с-м неадекватної секреції антидіуретичного гормона; відсутність/ посилення апетиту, гіперхолестеринемія, гіпоглікемія, гіпонатріємія, ЦД, гіперглікемія; безсоння, депресія, деперсоналізація, нічні жахи, відчуття тривоги, збудження, нервозність, зниження лібідо, бруксизм, галюцинації, ейфоричний настрій, апатія, патологічне мислення, конверсійний розлад, залежність від ліків, психотичний розлад, агресія, параноя, суїцидальне мислення/суїцидальна поведінка, сомнамбулізм, передчасна еякуляція, паронімія; запаморочення, сонливість, головний біль, парестезії, тремор, гіпертонус, дисгевзія, порушення уваги, судоми, мимовільні м’язові скорочення, порушення координації рухів, гіперкінезія, амнезія, гіпестезія, порушення мовлення, поступальне запаморочення, мігрень, кома, хореоатетоз, дискінезія, гіперестезія, сенсорні порушення, рухові розлади (екстрапірамідальні симптоми, гіперкінезія, гіпертонус, спазми щелепи, порушення ходи), синкопе; серотоніновий с-м, злоякісний нейролептичний с-м; порушення/розлади зору, глаукома, розлади сльозовиділення, скотома, диплопія, фотофобія, гіфема, мідріаз; дзвін/ біль у вухах; відчуття серцебиття, тахікардія, ІМ, брадикардія, порушення серцевої діяльності; приливи, АГ, гіперемія, периферична ішемія, патологічні геморагічні явища (носова кровотеча, шлунково-кишкова кровотеча чи гематурія); позіхання, бронхоспазм, диспное, носова кровотеча, ларингоспазм, гіпер-/ гіповентиляція, стридор, дистонія, гикавка; діарея, нудота, сухість у роті, біль у животі, блювання, запор, диспепсія, метеоризм, езофагит, дисфагія, геморой, гіперсалівація, зміни язика, відрижка, мелена, гематохезія, стоматит, виразки на язиці, патологія з боку зубів, глосит, виразки на слизовій оболонці рота, панкреатит; порушення функції печінки, печінкова недостатність, фульмінантний/ некротичний гепатит, холестатична жовтяниця; висипання, гіпергідроз, періорбітальний набряк, пурпура, холодний піт, сухість шкіри, кропив’янка, дерматит, бульозний дерматит, везикульозне висипання, патологічні зміни з боку текстури волосся, нетиповий запах шкіри, зареєстровані рідкісні випадки тяжких побічних реакцій с боку шкіри (с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз), ангіоневротичний набряк, набряк обличчя, р-ції фоточутливості, шкірні р-ції, свербіж; міальгія, остеоартрит, м’язова слабкість, біль у спині, посмикування м’язів, ураження кісток, артралгія, м’язові спазми; ніктурія, затримка/ нетримання сечі, поліурія, полакіурія, порушення сечовипускання, олігурія, утруднений початок сечовипускання; порушення еякуляції, статева/ еректильна дисфункція у чоловіків та жінок, вагінальна кровотеча, менорагія, атрофічний вульвовагініт, баланопостит, виділення зі статевих органів, пріапізм, галакторея, гінекомастія, нерегулярний менструальний цикл; підвищена втомленість, біль у грудній клітці, загальне нездужання, озноб, пірексія, астенія, спрага, грижа, фіброз, зниження переносимості ЛЗ, порушення ходи, невизначені явища, периферичний набряк; зниження/ збільшення маси тіла, підвищення рівня АЛТ, АСТ, порушення якості сперми, відхилення від норми результатів клінічних лабораторних аналізів, зміна функції тромбоцитів, підвищення концентрації холестерину; с-м відміни.