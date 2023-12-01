СОТАЛОЛ (SOTALOLUM) Діюча речовина
антиаритмічна дія; діє на β1 і β2-адренорецептори; має виражену антиаритмічну дію, механізм якої полягає у збільшенні тривалості потенціалу дії та рефрактерного періоду на всіх ділянках провідникової системи серця (ІІІ клас антиаритмічних препаратів); зменшує ЧСС та скоротливість міокарда, зменшує автоматизм синусного вузла, уповільнює AV-провідність; блокуючи β2-адренорецептори, підвищує тонус гладенької мускулатури бронхів, судин.
шлуночкові аритмії: профілактика рецидивів шлуночкової тахіаритмії, що загрожує життю; лікування симптоматичної нестійкої шлуночкової тахіаритмії; суправетрикулярні аритмії: профілактика пароксизмальної передсердної тахікардії, пароксизмальної фібриляції передсердь, пароксизмальної AV вузлової реципрокної тахікардії, пароксизмальної AV-реципрокної тахікардії при наявності додаткових провідних шляхів, пароксизмальної суправентрикулярної тахікардії після операції; підтримка нормального синусового ритму після конверсії фібриляції або мерехтіння передсердь.
при лікуванні шлуночкових аритмій, що загрожують життю, розпочинати терапію, а також підвищувати дози в умовах стаціонару при наявності устаткування для моніторингу ЕКГ (інтервал QT) та оцінки варіабельності серцевого ритму; початкова доза становить 80 мг на добу у вигляді разової дози або за 2 прийоми (по 40 мг) з інтервалом 12 год; якщо ефективність терапії недостатня, добову дозу можна поступово збільшити з інтервалом не менше 3 днів для досягнення рівноважної концентрації соталолу у плазмі крові та здійснення контролю тривалості інтервалів QT за допомогою ЕКГ; для окремих пацієнтів може бути необхідна добова доза 160-320 мг, розподілена на 2 прийоми; для профілактики суправентрикулярних аритмій рекомендується застосовувати дозу 320 мг/добу за 2 прийоми з інтервалом 12 год; для профілактики суправентрикулярної аритмії після операції на серці добова доза має становити 240 мг за 2 прийоми; окремим пацієнтам зі стійкою шлуночковою аритмією, що загрожує життю, може бути призначено 480-640 мг соталолу на добу; однак призначення такої дози потребує ретельної оцінки співвідношення потенційних користі і ризику щодо можливості тяжких побічних реакцій (особливо проаритмогенних ефектів).
підвищена чутливість до соталолу, сульфаніламідів або до інших компонентів препарату; СН IV ступеня за NYHA; г. та хр. СН ІІ-ІІІ ступеня (у стадії декомпенсації); г. ІМ; с-м слабкості синусового вузла, включаючи синоатріальну блокаду, якщо у пацієнта немає функціонуючого кардіостимулятора; тяжка дисфункція синусового вузла; AV-блокада ІІ-ІІІ ступеня (якщо у пацієнта немає функціонуючого кардіостимулятора); вроджений або набутий синдром подовженого QT інтервалу або прийом препаратів, що сприяють подовженню QT інтервалу; шлуночкова тахікардія типу torsade de pointes або прийом препаратів, що сприяють розвитку цього захворювання; симптоматична синусова брадикардія (≤45-50 уд/хв); неконтрольована застійна СН, включаючи СН правого шлуночка після легеневої гіпертензії; кардіогенний шок; анестезія препаратами, що спричиняють депресію міокарда; гіпокаліємія; гіпомагніємія; нелікована феохромоцитома; артеріальна гіпотензія (за винятком такої, що виникає унаслідок аритмії); с-м Рейно та тяжкі порушення периферичного кровообігу; БА та ХОЗЛ; метаболічний ацидоз; ниркова недостатність (кліренс креатиніну <10 мл/хв).
може збільшувати чутливість до алергенів і тяжкість анафілактичних реакцій, гіпоглікемія (ознаки зниження цукру в крові (зокрема, тахікардія), гіперглікемія, гіпотиреоїдний стан, збільшення загального холестерину і тригліцеридів, зменшення холестерину ліпопротеїнів високої щільності, тривожність, сплутаність свідомості, зміна настрою, галюцинації, підвищена збудливість, депресія; порушення сну, запаморочення, сонливість, головний біль, дисомнія, парестезія, відчуття холоду в кінцівках, стомлюваність, слабкість, судоми, тремор, порушення зору; кон’юнктивіт; кератокон’юнктивіт, зменшення секреції сльозової рідини (особливо при використанні контактних лінз), сухість та біль в очах, запалення рогівки та кон’юнктиви, світлобоязнь, порушення слуху, біль у грудях, ортостатична гіпотензія, посилення симптомів СН (набряк щиколоток, стоп, задишка), брадикардія, відчуття серцебиття, відхилення на ЕКГ, порушення провідності міокарда, AV-блокада, синкопальний або пресинкопальний стани, проаритмогенні ефекти (зміни ритму або посилення аритмії, що може призвести до значного порушення серцевої діяльності з можливою зупинкою серця), ослаблення скорочувальної функції міокарда, прояви ангіоспазму (посилення порушення периферичного кровообігу, відчуття похолодання кінцівок, переміжна кульгавість, с-м Рейно), збільшення кількості нападів стенокардії і порушення периферичної перфузії, шлуночкова тахіаритмія (у тому числі torsade de pointes), риніт, утруднене дихання, бронхоспазм, ларингоспазм; диспное, алергічний бронхіт з фіброзом, порушення смаку, абдомінальний біль, нудота, блювання, діарея, диспепсія, метеоризм, ксеростомія; запор, сухість у роті, анорексія, порушення функції печінки (сеча темного кольору, жовтушність склер або шкіри, холестаз), еритема, шкірні висипання, кропив’янка, свербіж, екзантема, посилене потовиділення, гіперемія шкіри; алопеція; псоріазоподібна екзантема, поява/прогресування симптомів псоріазу, м’язовий спазм або міастенія, біль у спині, артралгії, біль у м’язах, порушення статевої потенції, гарячка, втомлюваність, ціаноз кінцівок, астенія, с-м відміни, тромбоцитопенія, агранулоцитоз, лейкопенія, утворення антинуклеарних а/т, зміна активності ферментів, рівня білірубіну.