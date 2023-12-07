СУЛЬПІРИД (SULPIRIDUM) Діюча речовина
впливає на допамінергічну нервову передачу в головному мозку як допаміноміметик, справляє активуючу дію; у високих дозах зменшує продуктивну симптоматику.
табл. по 200мг, р-н для ін`єкц.: короткотривале лікування г. та хр. психічних розладів (шизофренія , хр. порушення нешизофренічного характеру: параноїдальні стани, хр. галюцинаторний психоз); табл. 50мг, 100мг та капс.: короткотривале симптоматичне лікування тривожних станів у дорослих, коли звичайні терапевтичні заходи не дали результатів; серйозні поведінкові розлади (ажитація, самопошкодження, стереотипія) у дітей віком від 6 років, особливо у пацієнтів з аутичними с-ми.
p/os та в/м; табл. (по 50мг, 100мг) та капс. можна дітям з 6 років; табл. (по 200мг) та р-н д/ін`єк. призначені лише для дорослих; табл. (по 50мг, 100мг) та капс.: дорослим при короткотривалому симптоматичному лікуванні тривожних станів, коли звичайні терапевтичні заходи не дали результатів: добова доза - 50-150 мг протягом не більше 4 тижнів; дітям від 6 років, при серйозних поведінкових розладах (збудження, самопошкодження, стереотипія), особливо у пацієнтам з аутичними с-ми: 5 мг/кг/добу (дозу можна збільшити до 10 мг/кг/добу); табл. (по 200мг): призначати мінімальну ефективну дозу; добова доза в табл. 200 -1000 мг; р-н д/ін`єк.: якщо клінічний стан пацієнта дозволяє, лікування розпочинати з низької дози (100 мг), після чого поступово титрувати дози, добова доза 400- 800 мг протягом 2 тижнів.
підвищена чутливість до сульпіриду або будь-якої з допоміжних речовин ЛЗ; пролактинзалежні пухлини (пролактинсекретуюча аденома гіпофіза - пролактинома та рак молочної залози); відомий або підозрюваний діагноз феохромоцитоми; г. порфірія; в комбінації з неантипаркінсонічними агоністами допаміну (каберголін, ротиготин, кінаголід) та в комбінації з леводопою або антипаркінсонічними ЛЗ (ропінорол), комбінації з мехітазином, циталопрамом та есциталопрамом.
рання дискінезія (спастична кривошия, окулогірні кризи, тризм), екстрапірамідні с-ми та пов’язані з цим порушення (паркінсонізм, акінетичні с-ми, гіперкінетична- гіпертонічна, збудлива рухова активність, акатизія); пізня дискінезія, (мимовільні ритмічні рухи); заспокійливий ефект, сонливість, безсоння, збентеженість; судоми, потенційно летальний злоякісний нейролептичний с-м; збільшення маси тіла; анафілактичні реакції, задишка та анафілактичний шок; гіперпролактинемія (аменорея, галакторея, гінекомастія, імпотенція, фригідность, збільшення молочних залоз та болі у молочних залозах); подовження QT-інтервалу, шлуночкові аритмії (пароксизмальна шлуночкова тахікардія типу «пірует»), шлуночкова тахікардія, фібриляція шлуночків, зупинка серця, раптова смерть; макулопапулярний висип, кропив’янка, реакції гіперчутливості; збільшення активності ферментів печінки; почервоніння та краплинні крововиливи у місці введення при в/м застосування; частота виникнення невідома - ортостатична артеріальна гіпотензія, підвищення АТ; венозна тромбоемболія (вкл. летальні випадки емболії легеневої артерії та тромбоз глибоких вен); лейкопенія, нейтропенія, агранулоцитоз; с-м відміни у новонароджених.