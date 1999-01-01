Київ
Активні речовини на літеру “П”
ПАЛЬМА САБАЛЬ ДРІБНОПИЛЬЧАСТИЙ (SABAL SERRULATE)*& (SABAL SERRULATE*&)
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Простамол® Уно
Капсули м'які 320 мг блістер №30
Berlin-Chemie AG
від
469,00
грн
в 801 аптеці
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Простамол® Уно
Капсули м'які 320 мг блістер №60
Berlin-Chemie AG
від
936,08
грн
в 773 аптеках
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Простамол® Уно
Капсули м'які 320 мг блістер №90
Berlin-Chemie AG
від
1322,88
грн
в 315 аптеках
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