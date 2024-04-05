Активні речовини — “С”СИЛОДОЗИН (SILODOSIN) СИЛОДОЗИН (SILODOSIN) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 3 препарати Плитка Список Урорек Капсули тверді, 8 мг, блістер, № 30 Recordati Ireland Ltd В 776 аптеках від 428,54 грн Ціни в аптеках Урорек Капсули тверді, 4 мг, блістер, № 30 Recordati Ireland Ltd В 642 аптеках від 375,46 грн Ціни в аптеках Урорек Капсули тверді, 8 мг, блістер, № 90 Recordati Ireland Ltd В 611 аптеці від 961,61 грн Ціни в аптеках Препарати, які містять СИЛОДОЗИН