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Активні речовини — “С”СИЛОДОЗИН (SILODOSIN)

СИЛОДОЗИН (SILODOSIN) Діюча речовина

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Знайдено: 3 препарати
Урорек капсули тверді, 8 мг, блістер, № 30; Recordati Ireland Ltd
Урорек Капсули тверді, 8 мг, блістер, № 30 Recordati Ireland Ltd
В 776 аптеках
від 428,54 грн
Ціни в аптеках
Урорек капсули тверді, 4 мг, блістер, № 30; Recordati Ireland Ltd
Урорек Капсули тверді, 4 мг, блістер, № 30 Recordati Ireland Ltd
В 642 аптеках
від 375,46 грн
Ціни в аптеках
Урорек капсули тверді, 8 мг, блістер, № 90; Recordati Ireland Ltd
Урорек Капсули тверді, 8 мг, блістер, № 90 Recordati Ireland Ltd
В 611 аптеці
від 961,61 грн
Ціни в аптеках