РОПІНІПРОЛ (ROPINIROLUM) Діюча речовина
неерголіновий агоніст D2/D3-рецепторів дофаміну, який стимулює стріарні дофамінові рецептори; полегшує дофамінову недостатність, стимулюючи дофамінові рецептори стріатуму; діє на гіпоталамус та гіпофіз, уповільнюючи секрецію пролактину.
хвороба Паркінсона: як монотерапія на ранніх стадіях з метою відстрочення терапії препаратами леводопи; у складі комбінованої терапії з препаратами леводопи , з метою підвищення ефективності леводопи, включаючи контроль коливання («включення-виключення») і ефекту «кінця дози» на тлі хр. терапії леводопи, а також для зниження добової дози леводопи.
початкова доза 0,25 мг 3 р/добу протягом 1 тижд; потім дозу поступово збільшують на 0,25 мг 3 р/добу: 1-й тижд: разова доза 0,25 мг, загальна добова доза 0,75 мг; 2-й тижд: разова доза 0,5 мг, загальна добова доза 1,5 мг; 3-й тижд: разова доза 0,75 мг, загальна добова доза 2,25 мг; 4-й тижд: разова доза 1 мг, загальна добова доза 3 мг; після початкового підбору дози можливе щотижневе підвищення дози з кроком від 0,5 -1 мг 3 р/добу (від 1,5 до 3 мг/добу); терапевтичну відповідь можна спостерігати при дозі між 3 мг/добу і 9 мг/добу; якщо досягнення симптоматичного контролю не відбулося або його не вдається підтримувати, дозу можна збільшити до 24 мг/добу, цю дозу не перевищувати; у разі припинення лікування на 1 або більше днів розглянути можливість повторного початкового підбору дози; при застосуванні як додаткової терапії до леводопи, одночасну дозу леводопи можна поступово знизити приблизно на 20%; при переході з лікування іншим агоністом дофаміну, перед початком лікування ропініролом дотримуватися інструкції виробника щодо припинення застосування попереднього препарату; припинення лікування прпаратом має відбуватися поступово шляхом зменшення кількості прийомів за добу протягом 1 тижд; відповідь пацієнта на лікування оцінити після 3-х міс. лікування, переглянути призначену дозу та необхідність продовження лікування.
гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату; порушення ф-ції печінки; тяжкі порушення ф-ції нирок (КлКр<30 мл/хв), вагітність та лактація.
галюцинації,сплутаність свідомості, посилене лібідо, психотичні р-ції (окрім галюцинацій), включаючи делірій, манію та параною, ознаки патологічного потягу до азартних ігор, підвищене лібідо, гіперсексуальність, непереборний потяг до імпульсивних витрат та покупок, переїдання та непереборний потяг до їжі,сонливість, синкопе, дискінезія, запаморочення (включаючи вертиго),незвична денна сонливість, епізоди раптового засинання, гіперкінезія, гіпестезія, амнезія, позіхання, головний біль, падіння, парези, тремор, парестезії підвищена пітливість, меланома, артеріальна гіпотензія, постуральна гіпотензія, периферична ішемія, порушення серцевого ритму, приливи, нудота, біль у животі, блювання, печія, запор, сухість у роті, анорексія, здуття живота, діарея,печінкові р-ції, переважно збільшення рівнів печінкових ферментів, порушення зору, сухість очей, р-ції гіперчутливості, кропив’янка, ангіоневротичний набряк, висип, свербіж, підвищення частоти вірусних та бактеріальних інфекцій, периферичні набряки (включаючи набряк ніг), біль у грудях, астенія, фіброзні ускладнення.