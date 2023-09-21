початкова доза 0,25 мг 3 р/добу протягом 1 тижд; потім дозу поступово збільшують на 0,25 мг 3 р/добу: 1-й тижд: разова доза 0,25 мг, загальна добова доза 0,75 мг; 2-й тижд: разова доза 0,5 мг, загальна добова доза 1,5 мг; 3-й тижд: разова доза 0,75 мг, загальна добова доза 2,25 мг; 4-й тижд: разова доза 1 мг, загальна добова доза 3 мг; після початкового підбору дози можливе щотижневе підвищення дози з кроком від 0,5 -1 мг 3 р/добу (від 1,5 до 3 мг/добу); терапевтичну відповідь можна спостерігати при дозі між 3 мг/добу і 9 мг/добу; якщо досягнення симптоматичного контролю не відбулося або його не вдається підтримувати, дозу можна збільшити до 24 мг/добу, цю дозу не перевищувати; у разі припинення лікування на 1 або більше днів розглянути можливість повторного початкового підбору дози; при застосуванні як додаткової терапії до леводопи, одночасну дозу леводопи можна поступово знизити приблизно на 20%; при переході з лікування іншим агоністом дофаміну, перед початком лікування ропініролом дотримуватися інструкції виробника щодо припинення застосування попереднього препарату; припинення лікування прпаратом має відбуватися поступово шляхом зменшення кількості прийомів за добу протягом 1 тижд; відповідь пацієнта на лікування оцінити після 3-х міс. лікування, переглянути призначену дозу та необхідність продовження лікування.