фармакодинаміка. Механізм дії ранолазину певною мірою залишається невідомим. Ранолазин чинить деяку антиангінальну дію, завдяки інгібуванню пізнього току іонів натрію до кардіоміоцитів. Унаслідок зазначеного інгібування в кардіоміоцитах зменшується внутрішньоклітинне накопичення іонів натрію й, отже, знижується внутрішньоклітинне перевантаження іонами кальцію, а також зменшується внутрішньоклітинний дисбаланс іонів під час ішемії. Зниження внутрішньоклітинного перевантаження іонами кальцію сприяє розслабленню міокарда, тим самим зменшуючи діастолічну жорсткість міокарда лівого шлуночка. Гальмування пізнього натрієвого току ранолазином проявляється значущим укороченням інтервалу QTc та поліпшенням діастолічної релаксації міокарда.

Зазначені ефекти ранолазину не залежать від зміни ЧСС, АТ або вазодилатації.

Фармакокінетика. Після застосування ранолазину C max у плазмі крові досягається через 2–6 год. У разі застосування ранолазину 2 рази на добу рівноважний стан зазвичай досягається протягом 3 діб.

Абсорбція. Середнє значення абсолютної біодоступності ранолазину у формі таблеток із негайним вивільненням після прийому per os — 35–50% з високим ступенем індивідуальної варіативності.

Дія ранолазину є дозозалежною: у разі підвищення дози з 1000 мг/добу до 2000 мг/добу. AUC ss ранолазину збільшується у 2,5–3 рази.

У разі прийому per^os ранолазину в дозі 500 мг 2 рази на добу здоровими добровольцями середнє значення (± стандартне відхилення) C max, ss — ≈1770 (± 1040) нг/мл, AUC 0-12, ss — 13700 (± 8290) нг × год/мл.

Прийом їжі не впливає на швидкість та ступінь абсорбції ранолазину.

Розподіл: Близько 62% прийнятої дози ранолазину зв’язується з білками плазми крові, переважно з альфа-1-кислим глікопротеїном та незначною мірою — з альбуміном. Середнє значення V d, ss — ≈180 л.

Метаболізм. В організмі ранолазин швидко та екстенсивно метаболізується.

В організмі людини ідентифіковано значну кількість метаболітів ранолазину: в плазмі крові — 47 метаболітів, сечі — >100 метаболітів, калі — 25 метаболітів.

Ідентифіковано 14 основних шляхів метаболізму ранолазину, з яких найбільш значущими є O-деметилювання та N-деалкілування.

У дослідженнях in vitro було встановлено, що основними ізоферментами системи цитохрому P450 (CYP), за допомогою яких здійснюється метаболізм ранолазину, є CYP3A4 та CYP2D6.

Виведення. Ранолазин елімінується з організму завдяки метаболізму. Менше ніж 5% ранолазину виводиться із сечею та калом у незміненому вигляді.

Після прийому per os одноразової дози 500 мг ранолазину, що був мічений радіоактивним ізотопом 14C, 73% прийнятої дози виводилося із сечею, 25% — з калом. Кліренс ранолазину є дозозалежним, та його зменшення спостерігається у разі збільшення дози ранолазину.

Після в/в введення Т ½ ранолазину — ≈2-3 год. Після прийому per os кінцевий Т ½, ss — ≈7 год, що пов’язано з обмеженням швидкості абсорбції.

Особливі групи пацієнтів

Стать не має будь-якого клінічного впливу на фармакокінетичні показники ранолазину.

Особи літнього віку. Вік не чинить будь-якого клінічного впливу на фармакокінетичні показники ранолазину, однак у пацієнтів літнього віку можливе посилення дії ранолазину внаслідок вікового зниження функції нирок.

Маса тіла. В осіб із масою тіла 40 кг вплив ранолазину в ≈1,4 раза перевищує такий в осіб із масою тіла 70 кг.

Хронічна серцева недостатність (ХСН). Наявність ХСН III-IV класів за класифікацією NYHA призводить до підвищення концентрації ранолазину в плазмі крові в ≈1,3 раза.

Ниркова недостатність. У пацієнтів із нирковою недостатністю легкого, середнього або тяжкого ступеня тяжкості AUC ранолазину в середньому в 1,7-2 рази є вищою, ніж в осіб із нормальною функцією нирок. Також у пацієнтів із нирковою недостатністю спостерігається індивідуальна варіативність величини AUC. AUC метаболітів ранолазину збільшується у разі зниження функції нирок.

У пацієнтів із середньотяжкою нирковою недостатністю (кліренс креатиніну (КК) — 40 мл/хв) спостерігалося збільшення експозиції ранолазину в 1,2 раза. При тяжкій нирковій недостатності (КК — 10–30 мл/хв) експозиція ранолазину збільшувалася в 1,3–1,8 раза.

Печінкова недостатність. У пацієнтів із печінковою недостатністю легкого ступеня тяжкості величина AUC ранолазину не змінювалася, а у пацієнтів із печінковою недостатністю середнього ступеня тяжкості величина AUC підвищувалася в 1,8 раза. Також у цих пацієнтів подовження інтервалу QT було більш вираженим.

Діти. Показники фармакокінетики ранолазину у дітей (<18 років) не вивчалися.