вплив інших лікарських засобів на ранолазин

Інгібітори CYP3A4 або P-gp. Ранолазин — це субстрат ізоферменту CYP3A4 системи цитохрому Р450. Інгібітори CYP3A4 збільшують концентрацію ранолазину в плазмі крові. У разі збільшення його концентрації у плазмі крові можуть посилитися прояви можливих дозозалежних небажаних реакцій, наприклад нудоти, запаморочення.

Під час лікування ранолазином одночасне застосування кетоконазолу в дозі 200 мг 2 рази на добу збільшує AUC ранолазину в 3–3,9 раза. Одночасне призначення ранолазину та сильних інгібіторів CYP3A4, таких як ітраконазол, кетоконазол, вориконазол, позаконазол, інгібітори протеази ВІЛ, кларитроміцин, телітроміцин, нефазодон протипоказано. Також сильним інгібітором CYP3A4 є грейпфрутовий сік.

Помірний інгібітор CYP3A4 дилтіазем у дозі 180–360 мг 1 раз на добу дозозалежним чином збільшує середні рівноважні концентрації ранолазину в 1,5–2,4 раза. Пацієнтам, які приймають дилтіазем та інші помірні інгібітори CYP3A4, наприклад еритроміцин, флуконазол, рекомендують ретельно та обережно здійснювати підбір дозу ранолазину. Ймовірно, може знадобитися зниження дози ранолазину.

Ранолазин — субстрат P-gp. Інгібітори P-gp, наприклад циклоспорин, верапаміл, підвищують рівень ранолазину у плазмі крові. Верапаміл у дозі 120 мг 3 рази на добу збільшує рівноважні концентрації ранолазину у плазмі крові в 2,2 раза. Пацієнтам, які приймають інгібітори P-gp, рекомендують ретельно титрувати дози ранолазину. Ймовірно, може знадобитися зниження дози ранолазину.

Індуктори CYP3A4. Рифампіцин у дозі 600 мг 1 раз на добу зменшує значення рівноважної концентрації ранолазину приблизно до 95%. Зазвичай терапію ранолазином не розпочинають під час застосування індукторів CYP3A4, наприклад рифампіцину, фенітоїну, фенобарбіталу, карбамазепіну, звіробою.

Інгібітори CYP2D6. Ранолазин частково метаболізується CYP2D6, тому інгібітори цього ізоферменту можуть збільшити концентрацію ранолазину в плазмі крові. Сильний інгібітор CYP2D6 пароксетин у дозі 20 мг 1 раз на добу збільшує середню рівноважну концентрацію ранолазину у плазмі крові в середньому в 1,2 раза у разі застосування добової дози ранолазину 2000 мг. Корекція дози не потрібна. У разі застосування ранолазину в добовій дозі 1000 мг одночасне застосування сильного інгібітора CYP2D6 може збільшити AUC ранолазину на ≈62%.

Вплив ранолазину на інші лікарські засоби

Ранолазин є помірним/сильним інгібітором P-gp та слабким інгібітором CYP3A4, тому він може збільшити концентрації субстратів P-gp або CYP3A4 у плазмі крові. Також він може посилити розподіл лікарських засобів, що транспортуються P-gp.

У разі призначення ранолазину може знадобитися корекція дози деяких, особливо залежних субстратів CYP3A4, наприклад симвастатину, ловастатину, а також субстратів CYP3A4 із вузьким терапевтичним індексом, наприклад циклоспорину, такролімусу, сиролімусу, еверолімусу, оскільки ранолазин може збільшити концентрації зазначених лікарських засобів у плазмі крові.

Наявні дані свідчать про те, що ранолазин — слабкий інгібітор CYP2D6. Застосування ранолазину у дозі 1500 мг/добу збільшує концентрацію метопрололу в плазмі крові в 1,8 раза, тому в разі їхнього одночасного застосування може посилитися дія метопрололу або інших субстратів CYP2D6, наприклад, пропафенону, флекаїніду; меншою мірою це стосується трициклічних антидепресантів та нейролептиків, унаслідок чого може бути необхідним зниження дози цих лікарських засобів.

Потенціал інгібування ізоферменту CYP2B6 не оцінювався. У разі одночасного застосування ранолазину із субстратами CYP2B6, наприклад бупропіоном, ефавірензом, циклофосфамідом, рекомендується дотримуватися обережності.

Дигоксин. Є дані щодо збільшення концентрації дигоксину в плазмі крові в середньому в 1,5 раза у разі одночасного застосування з ранолазином, тому є необхідним моніторинг рівня дигоксину на початку та наприкінці фармакотерапії ранолазином.

Симвастатин. Метаболізм та кліренс симвастатину значною мірою залежать від ізоферменту CYP3A4. Застосування ранолазину в дозі 2000 мг/добу збільшує концентрацію в плазмі лактону симвастатину та симвастатинової кислоти в ≈2 рази. Для пацієнтів, які приймають ранолазин у будь-якій дозі, доза симвастатину не повинна перевищувати 20 мг/добу.

Аторвастатин. Застосування ранолазину у дозі 2000 мг/добу збільшує C max та AUC аторвастатину, який приймають у дозі 80 мг 1 раз на добу, у 1,4 та у 1,3 раза, відповідно, та змінює C max та AUC метаболітів аторвастатину на <35%. У разі застосування ранолазину може бути необхідним обмеження дози аторвастатину та проведення належного клінічного спостереження.

У разі застосування ранолазину може бути необхідним обмеження дози інших статинів, метаболізм яких здійснюється за допомогою ізоферменту CYP3А4 (ловастатин).

Такролімус, циклоспорин, сиролімус, еверолімус. Застосування ранолазину у пацієнтів, які отримували такролімус — субстрат ізоферменту CYP3A4, було причиною збільшення концентрації останнього у плазмі крові. У разі застосування ранолазину у пацієнтів, які отримують такролімус, рекомендують контролювати концентрацію такролімусу в плазмі крові і, якщо необхідно, коригувати його дозу. Аналогічний контроль рекомендують проводити у разі одночасного з ранолазином застосування інших субстратів CYP3A4 із вузьким терапевтичним індексом, наприклад циклоспорину, сиролімусу, еверолімусу.

Лікарські засоби, що транспортуються за допомогою транспортера органічних катіонів-2 (OCT2). У разі застосування ранолазину в дозах 1000 та 2000 мг/добу у пацієнтів із цукровим діабетом II типу концентрація метформіну, який одночасно приймали у добовій дозі 2000 мг, зростала відповідно у 1,4 та у 1,8 раза. Концентрації інших субстратів OCT2, включно з піндололом та вареникліном, можуть змінюватися однаково.

Є теоретичний ризик, що у разі одночасного застосування ранолазину та інших лікарських засобів, що подовжують інтервал QTc, що між ними можливою є фармакодинамічна взаємодія, внаслідок якої збільшується потенційний ризик розвитку шлуночкових аритмій.