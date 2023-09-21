дорослим закапують у зовнішній слуховий прохід по 5 крап. 2 р/добу; використовується для промивання барабанної порожнини через атикову канюлю; дітям закапують у зовнішній слуховий прохід по 3 крап. 2 р/добу; тривалість лікування - не більше 7 днів.