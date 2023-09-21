Всі аптеки України
Активні речовини — “Р”РИФАМІЦИН (RIFAMYCINUM)

РИФАМІЦИН (RIFAMYCINUM) Діюча речовина

Сортування:
Знайдено: 1 препарат
Отофа краплі вушні, розчин, 20000 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1; Лабораторії Бушара Рекордаті
Отофа Краплі вушні, розчин, 20000 мо/мл, флакон, 10 мл, № 1 Лабораторії Бушара Рекордаті
В 695 аптеках
від 214,21 грн
Ціни в аптеках

антимікробна дія; активний відносно широкого спектра грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів, які спричиняють розвиток інфекційно-запальних захворювань середнього вуха; механізм дії пов’язаний з утворенням стабільного комплексу з ДНК-залежною РНК-полімеразою, який перешкоджає росту бактерій.

загострення хр. середнього отиту (у тому числі при наявності стійкої перфорації барабанної перетинки); ізольовані гнійні ураження барабанної перетинки; стан після оперативного втручання на середньому вусі.

дорослим закапують у зовнішній слуховий прохід по 5 крап. 2 р/добу; використовується для промивання барабанної порожнини через атикову канюлю; дітям закапують у зовнішній слуховий прохід по 3 крап. 2 р/добу; тривалість лікування - не більше 7 днів.

гіперчутливість до препарату.

оскільки препарат містить сульфіти, існує ризик АР, включаючи анафілаксію та бронхоспазм, можливе рожеве забарвлення барабанної перетинки ( яке можна побачити при отоскопії).