РИФАМІЦИН (RIFAMYCINUM) Діюча речовина
антимікробна дія; активний відносно широкого спектра грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів, які спричиняють розвиток інфекційно-запальних захворювань середнього вуха; механізм дії пов’язаний з утворенням стабільного комплексу з ДНК-залежною РНК-полімеразою, який перешкоджає росту бактерій.
загострення хр. середнього отиту (у тому числі при наявності стійкої перфорації барабанної перетинки); ізольовані гнійні ураження барабанної перетинки; стан після оперативного втручання на середньому вусі.
дорослим закапують у зовнішній слуховий прохід по 5 крап. 2 р/добу; використовується для промивання барабанної порожнини через атикову канюлю; дітям закапують у зовнішній слуховий прохід по 3 крап. 2 р/добу; тривалість лікування - не більше 7 днів.
гіперчутливість до препарату.
оскільки препарат містить сульфіти, існує ризик АР, включаючи анафілаксію та бронхоспазм, можливе рожеве забарвлення барабанної перетинки ( яке можна побачити при отоскопії).