РАЛТЕГРАВІР (RALTEGRAVIRUM) Діюча речовина
інгібітор переносу молекулярного ланцюга інтегрази, що активний проти ВІЛ-1. Ралтегравір інгібує каталітичну активність інтегрази - ВІЛ-кодованого ферменту, що необхідний для реплікації вірусу. Інгібування інтегрази попереджає ковалентне введення (інтеграцію) геному ВІЛ у геном клітини хазяїна. ВІЛ геноми, які не можуть інтегрувати, не здатні продукувати нові вірусні частинки, внаслідок чого відбувається пригнічення процесу інтеграції та попередження подальшого поширення вірусної інфекції в організмі.
лікування дорослих та дітей віком від 6 років з ВІЛ-1 інфекцією у комбінації з іншими антиретровірусними препаратами; табл. жувал.:лікування дітей та підлітків віком від 2 до 12 років з ВІЛ-1-інфекцією у комбінації з іншими антиретровірусними препаратами.
призначати у комбінації з іншими антиретровірусними ЛЗ; рекомендована доза для дорослих, дітей від 12 р., дітей 6-11 р. з масою тіла не менше 25 кг - по 400 мг 2 р/добу незалежно від прийому їжі; жувати, подрібнювати або ділити табл. на частини не рекомендовано; табл. жувал.: максимальна доза жувал. табл. складає 300 мг 2 р/день; рекомендована доза залежно від ваги з розрахунку 6 мг/кг/доза 2 р/день: 11-14 кг - 75 мг 2 р/день; 14-20 кг - 100 мг 2 р/день; 20-28 кг - 150 мг 2 р/день; 28-40 кг - 200 мг 2 р/день; 40 кг і більше - 300 мг 2 р/день.
підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату.
побічні р-ції у пацієнтів, які отримували лікування цим препаратом раніше: шлуночкові екстрасистоли; вертиго; погіршення зору; діарея, нудота; абдомінальний біль, здуття живота, біль у верхній частині живота, блювання, запор, відчуття дискомфорту у животі, диспепсія, метеоризм, гастрит, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, сухість у роті, відрижка; астенія, слабкість; пірексія, озноб, набряк обличчя, периферичні набряки; гепатит; гіперчутливість до препарату; простий герпес, генітальний герпес, гастроентерит, інфекції верхніх відділів дихальних шляхів; збільшення маси тіла, зменшення маси тіла; ЦД, дисліпідемія, посилення апетиту, зниження апетиту; артралгія, міалгія, біль у спині, біль у м’язах та кістках, остеопороз, поліартрит; запаморочення, периферична невропатія, парестезія, сонливість, головний біль напруги, тремор; депресія, безсоння, тривожність; нефрит, нефролітіаз, ніктурія, ниркова недостатність, тубулоінтерстиціальний нефрит; гінекомастія; назофарингіт, бронхіт, носова кровотеча; набута ліподистрофія, висип, гіпергідроз, акнеподібний дерматит, еритема, ліпогіпертрофія, підвищення потовиділення вночі, макулярний висип, макулопапулярний висип, ксеродермія, пруриго, ліпоатрофія, свербіж; ненавмисне передозування. Побічні р-ції у пацієнтів, які раніше не лікувались: біль у лімфатичних вузлах, нейтропенія, анемія; дзвін у вухах, вертиго; діарея, абдомінальний біль; нудота, блювання, біль у верхній частині живота, диспепсія, ерозивний дуоденіт, гастроезофагеальна рефлексна хвороба; слабкість, астенія; підщелепна пухлина, пірексія; с- м відновлення імунітету; герпес зостер, гастроентерит, фолікуліт, абсцес лімфатичного вузла, грип, назофарингіт, інфекції верхніх відділів дихальних шляхів; анорексія, зниження апетиту; артрит, біль у шиї; запаморочення, головний біль; гіперсонливість, сонливість, безсоння, погіршення пам’яті; незвичні сни, нічні кошмари; тривожність, ментальні розлади, сплутаність свідомості, депресія, глибока депресія, погіршення концентрації уваги, суїцидальні думки, психотичні порушення, суїцидальні поведінка, г. психоз, делірій, пригнічення рівня свідомості, галюцинації, слухові галюцинації, завершений суїцид; нефролітіаз; еректильна дисфункція; акне, алопеція, ураження шкіри, ліпоатрофія, висип, макуло-папулярний висип; кашель.