побічні р-ції у пацієнтів, які отримували лікування цим препаратом раніше: шлуночкові екстрасистоли; вертиго; погіршення зору; діарея, нудота; абдомінальний біль, здуття живота, біль у верхній частині живота, блювання, запор, відчуття дискомфорту у животі, диспепсія, метеоризм, гастрит, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, сухість у роті, відрижка; астенія, слабкість; пірексія, озноб, набряк обличчя, периферичні набряки; гепатит; гіперчутливість до препарату; простий герпес, генітальний герпес, гастроентерит, інфекції верхніх відділів дихальних шляхів; збільшення маси тіла, зменшення маси тіла; ЦД, дисліпідемія, посилення апетиту, зниження апетиту; артралгія, міалгія, біль у спині, біль у м’язах та кістках, остеопороз, поліартрит; запаморочення, периферична невропатія, парестезія, сонливість, головний біль напруги, тремор; депресія, безсоння, тривожність; нефрит, нефролітіаз, ніктурія, ниркова недостатність, тубулоінтерстиціальний нефрит; гінекомастія; назофарингіт, бронхіт, носова кровотеча; набута ліподистрофія, висип, гіпергідроз, акнеподібний дерматит, еритема, ліпогіпертрофія, підвищення потовиділення вночі, макулярний висип, макулопапулярний висип, ксеродермія, пруриго, ліпоатрофія, свербіж; ненавмисне передозування. Побічні р-ції у пацієнтів, які раніше не лікувались: біль у лімфатичних вузлах, нейтропенія, анемія; дзвін у вухах, вертиго; діарея, абдомінальний біль; нудота, блювання, біль у верхній частині живота, диспепсія, ерозивний дуоденіт, гастроезофагеальна рефлексна хвороба; слабкість, астенія; підщелепна пухлина, пірексія; с- м відновлення імунітету; герпес зостер, гастроентерит, фолікуліт, абсцес лімфатичного вузла, грип, назофарингіт, інфекції верхніх відділів дихальних шляхів; анорексія, зниження апетиту; артрит, біль у шиї; запаморочення, головний біль; гіперсонливість, сонливість, безсоння, погіршення пам’яті; незвичні сни, нічні кошмари; тривожність, ментальні розлади, сплутаність свідомості, депресія, глибока депресія, погіршення концентрації уваги, суїцидальні думки, психотичні порушення, суїцидальні поведінка, г. психоз, делірій, пригнічення рівня свідомості, галюцинації, слухові галюцинації, завершений суїцид; нефролітіаз; еректильна дисфункція; акне, алопеція, ураження шкіри, ліпоатрофія, висип, макуло-папулярний висип; кашель.