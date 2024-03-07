Побічні ефекти та дози: побічні ефекти можуть посилюватися зі збільшенням дози ривастигміну. Після перерви в лікуванні більше 3-х днів терапію слід відновити з меншої дози, щоб уникнути таких побічних ефектів, як блювання.

Шкірні реакції: Шкірні реакції можуть виникати у місці нанесення пластиру ривастигміну. Якщо ці реакції перевищують розмір пластиру або не покращуються протягом 48 год, це може бути алергічний контактний дерматит, і лікування слід припинити.

Тестування на алергію: пацієнтів, які мають алергію на пластир, слід переводити на пероральне лікування ривастигміном лише після негативного результату алергічної проби та під ретельним медичним наглядом.

Титрування дози: після збільшення дози можуть виникнути такі побічні ефекти, як підвищення АТ та галюцинації або погіршення симптомів хвороби Паркінсона. Може знадобитися зниження дози.

Шлунково-кишкові порушення: Нудота, блювання та діарея можуть бути дозозалежними і часто виникають на початку терапії або при підвищенні дози. Зневоднення внаслідок постійного блювання або діареї необхідно лікувати негайно.

Втрата маси тіла: пацієнти з хворобою Альцгеймера можуть втрачати вагу, що пов’язано із застосуванням інгібіторів холінестерази. Під час лікування слід контролювати вагу.

Сильне блювання: При сильному блюванні може знадобитися корекція дози. У рідкісних випадках сильне блювання може призвести до розриву стравоходу.

Серцеві аритмії: Ривастигмін може спричиняти брадикардію, що підвищує ризик виникнення torsade de pointes, особливо у пацієнтів з певними серцевими факторами ризику.

Виразки ШКТ: ривастигмін слід з обережністю застосовувати пацієнтам з наявними або схильними до виразки ШКТ.

БА та захворювання легенів: Слід з обережністю застосовувати препарат пацієнтам з БА або обструктивними захворюваннями легень в анамнезі.

Затримка сечі та судоми: Ривастигмін може спровокувати або загострити ці стани, тому рекомендується дотримуватися обережності пацієнтам із цими станами в анамнезі.

Недосліджені групи пацієнтів: Застосування ривастигміну при тяжких формах деменції або інших розладах пам’яті не вивчалося і тому не рекомендується.

Екстрапірамідні симптоми: ривастигмін може посилювати екстрапірамідні симптоми у пацієнтів з хворобою Паркінсона.

Особливі групи пацієнтів: Пацієнти з нирковою або печінковою недостатністю або з масою тіла >50 кг можуть відчувати посилення побічних ефектів і потребують ретельного моніторингу.