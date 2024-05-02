при раку яєчника як препарат першої лінії рекомендується комбінована схема лікування; відповідно до тривалості інфузії рекомендуються дві дози: у дозі 175 мг/м2 в/в вливання тривалістю 3 год., потім - цисплатин у дозі 75 мг/м2; інтервал між курсами - 3 тижні; у дозі 135 мг/м2 у вигляді 24-год. в/в інфузії, потім цисплатин у дозі 75 мг/м2; інтервал між курсами - 3 тижні; як препарат другої лінії рекомендується доза 175 мг/м2, в/в вливання тривалістю 3 год.; всього 4 курси з інтервалом між курсами - 3 тижні. Рак молочної залози: при ад’ювантній хіміотерапії рекомендована доза - 175 мг/м2 в/в вливання тривалістю 3 год., 4 курси лікування, інтервал між курсами - 3 тижн., проводять після терапії антрациклінами або циклофосфамідами; як препарат першої лінії у комбінації з доксорубіцином (50 мг/м2) вводять ч/з 24 год.після доксорубіцину, рекомендовану дозу 220 мг/м2 вводять шляхом в/в вливання тривалістю 3 год., інтервал між курсами - 3 тижні; у комбінації з трастузумабом рекомендовану дозу 175 мг/м2 вводять шляхом в/в вливання тривалістю 3 год., інтервал між курсами - 3 тижні; як препарат другої лінії: рекомендовану дозу 175 мг/м2 вводять шляхом в/в вливання тривалістю 3 год., інтервал між курсами - 3 тижні. Недрібноклітинний рак легені: рекомендовану дозу 175 мг/м2 вводять шляхом в/в вливання тривалістю 3 год., потім вводиться цисплатин у дозі 80 мг/м2, інтервал між курсами - 3 тижні. Саркома Капоші у хворих на СНІД: рекомендовану дозу 100 мг/м2 вводять шляхом в/в вливання тривалістю 3 год. ч/з кожні 2 тижні, наступні дози слід коригувати відповідно до індивідуальної переносимості пацієнта; наступну дозу паклітакселу можна вводити лише після збільшення кількості нейтрофілів до рівня ≥1,5×109/л (≥ 1,0×109/л у разі саркоми Капоші), а тромбоцитів до рівня ≥100×109/л (≥ 75×109/л у разі саркоми Капоші); хворим, у яких була відмічена значна нейтропенія (кількість нейтрофілів <0,5×109/л протягом 7 діб і більше) або тяжка периферична нейропатія, наступні дози зменшувати на 20% (25% у разі саркоми Капоші).