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Активні речовини — “П”ПРАСУГРЕЛ (PRASUGREL)

ПРАСУГРЕЛ (PRASUGREL) Діюча речовина

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Знайдено: 3 препарати
Кордіпраз таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Кордіпраз Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 55 аптеках
від 942,61 грн
Ціни в аптеках
Кордіпраз таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Тева Україна
Кордіпраз Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Тева Україна
В 40 аптеках
від 754,08 грн
Ціни в аптеках
Саграда® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28; Артеріум Лтд
Саграда® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Артеріум Лтд
В 2 аптеках
від 1072,00 грн
Ціни в аптеках