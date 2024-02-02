Активні речовини — “П”ПРАСУГРЕЛ (PRASUGREL) ПРАСУГРЕЛ (PRASUGREL) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 3 препарати Плитка Список Кордіпраз Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Тева Україна В 55 аптеках від 942,61 грн Ціни в аптеках Кордіпраз Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Тева Україна В 40 аптеках від 754,08 грн Ціни в аптеках Саграда® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 28 Артеріум Лтд В 2 аптеках від 1072,00 грн Ціни в аптеках Препарати, які містять ПРАСУГРЕЛ