фармакодинаміка. Хімічна будова фосфоліпідів, що входять до складу різних фармакотерапевтичних засобів, є подібною до будови ендогенних фосфоліпідів організму. Проте для них є властивим вищий вміст поліненасичених (есенціальних) жирних кислот.

Фосфоліпіди — це високоенергетичні молекули, які вбудовуються у клітинну мембрану та сприяють відновленню пошкоджених клітин і тканини печінки.

Цис-подвійні зв’язки поліненасичених (есенціальних) жирних кислот перешкоджають паралельному розташуванню вуглеводневих ланцюгів, через що щільність розміщення фосфоліпідних структур зменшується та відбувається пришвидшення процесів надходження речовин до клітин та їхнє виведення.

Зв’язані з клітинними мембранами ферменти утворюють функціональні одиниці, які здатні посилювати їхню активність та забезпечувати фізіологічний перебіг основних процесів метаболізму.

Фосфоліпіди впливають на порушений обмін ліпідів шляхом регуляції метаболізму ліпопротеїнів, унаслідок чого нейтральні жири та ХС трансформуються у придатні для транспортування форми, переважно завдяки підвищенню здатності ЛПВЩ зв’язувати ХС, для подальшого окиснення.

У разі виведення фосфоліпідів через жовчовивідні шляхи відбувається зниження літогенного індексу жовчі та її стабілізація.

Фармакокінетика.

Абсорбція. При прийомі per os понад 90% отриманої дози всмоктується у тонкій кишці.

Розподіл і метаболізм. Фосфоліпіди розщеплюються ферментом фосфоліпазою А до 1-ацил-лізо-фосфатидилхоліну. Ще під час всмоктування у тонкій кишці 50% фосфоліпідів піддаються негайному реацетилюванню із утворенням поліненасиченого фосфатидилхоліну.

Поліненасичений фосфатидилхолін з током лімфи надходить у кров. Далі із током крові, переважно у комплексі зі ЛПВЩ, поліненасичений фосфатидилхолін транспортується до печінки.

Максимальний вміст фосфатидилхоліну в крові через 6–24 год після прийому per os становить у середньому 20%.

Виведення. T ½ холінового компонента фосфоліпідів — 66 год, насичених жирних кислот — 32 год.

З калом елімінується менше 5%.