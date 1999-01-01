Таблетки. Дорослим приймати по 3-4 таблетки 3 рази на добу, переважно за 1-2 години до їди, щонайменше протягом 6-8 тижнів. Таблетки ковтати цілими, запиваючи достатньою кількістю рідини (краще склянкою води [200 мл]). Розчин для ін’єкцій. Тяжкі гострі стани а) П/к ін’єкції

Як правило, 100 мг (1 ампула) п/ш кожні 12 год. У критичних випадках, особливо при гострій емболії, небезпечних для життя гострих порушеннях артеріального кровотоку, можна призначати 100 мг п/ш з інтервалами щонайменше 8 год у 1-й день лікування.Після зменшення симптомів гострого стану дозу можна поступово зменшити до 1 ампули (100 мг) на добу. Зазвичай у цій дозі лікування слід продовжувати протягом 10 днів.

Голку слід вставляти під прямим кутом у складку шкіри, що формується між великим і вказівним пальцями передньої або бічної черевної стінки. Також ін’єкції можна вводити в плече та стегно. Вводити препарат слід повільно. Тривалість лікування залежить від етіології та тяжкості стану пацієнта. При тяжких гострих захворюваннях слід призначати ін’єкції або інфузії у дозах, зазначених вище, протягом періоду, що становить не більше 10 днів.

б) В/в ін’єкції після розведення

Дні: 1-ий та 2-ий: 300 мг/24 год.

Дні: 3-6-ий: 200 мг/24 год у відповідній кількості 0,9% ізотонічного розчину або 5% розчину глюкози. Таку дозу можна скоригувати до потреб пацієнта. Під час гострих епізодів, небезпечних для життя, дозу 100 мг можна вводити у вигляді ініціальної болюсної дози. Розчин необхідно використати одразу ж після розведення.

Підгострі та хронічні стани Зазвичай вводити по 1 ампулі (100 мг), 3 рази на тиждень, протягом 3–4 тижнів. Наступні ін’єкції робити через триваліші проміжки часу, особливо у тих випадках, коли одночасно проводити лікування з прийомом препарату у вигляді таблеток. Пацієнтам призначати ін’єкції протягом кількох тижнів.

Гель. Гель наносять тонким шаром на уражені місця та прилеглі до них ділянки, злегка втираючи, 3 рази на добу. Тривалість курсу лікування встановлюють індивідуально, залежно від стану хворого, перебігу хвороби та досягнутого ефекту.