ФЕНІЛЕФРИН (PHENYLEPHRINUM) Діюча речовина
фенілефрин як офтальмологічний препарат застосовується місцево у концентраціях 0,06 - 10,0%, для досягнення ефекту звуження судин у концентраціях 0,1 - 0,25%. Симпатоміметичний засіб, чинить виразну стимулюючу дію на постсинаптичні a1-адренорецептори. При інстиляціях в око спричиняє скорочення дилататора зіниці m. dilatator pupillae (мідріаз) і гладких м`язів артеріол кон’юнктиви; відсутній вплив на циліарний м`яз, тому мідріаз виникає без циклоплегії. Максимальний мідріатичний ефект досягається ч/з 15 - 30 хв; тривалість ефекту - 4 - 6 год.
іридоцикліт, передній увеїт (з метою лікування та профілактики виникнення задніх синехій та зменшення ексудації з райдужної оболонки ока; діагностичне розширення зіниці під час офтальмоскопії та інші діагностичні процедури, необхідні для визначення стану заднього відрізка ока; проведення провокаційного тесту у пацієнтів з вузьким профілем кута передньої камери та підозрою на закритокутову глаукому; диференціальна діагностика типу ін’єкції очного яблука; розширення зіниці при проведенні лазерних втручань на очному дні та вітрео-ретинальній хірургії; с-м «червоного ока» (зменшення гіперемії та подразнення оболонок ока); комплексна терапія спазму акомодації у дітей шкільного віку; лікування та профілактика астенопії.
при проведенні офтальмоскопії застосовувати одноразову інстиляцію 2,5% р- ну, для досягнення мідріазу досить введення 1 крап. 2,5% р-ну препарату в кон’юнктивальний мішок. Максимальний мідріаз досягається ч/з 15-30 хв і зберігається на достатньому рівні протягом 1-3 год. У разі необхідності підтримки мідріазу протягом тривалого часу ч/з 1 год можлива повторна інстиляція; для проведення діагностичних процедур як провокаційний тест у пацієнтів з вузьким профілем кута передньої камери і підозрою на закритокутову глаукому одноразова інстиляція 2,5% розчину використовується: якщо різниця між значеннями ВТ до закапування і після розширення зіниці становить від 3 до 5 мм рт. ст., провокаційний тест вважається позитивним; для диференціальної діагностики типу ін’єкції очного яблука: якщо через 5 хв після інстиляції відзначається звуження судин очного яблука, ін’єкція класифікується як поверхнева; при збереженні почервоніння ока необхідно ретельно обстежити пацієнта на наявність іридоцикліту або склериту, тому що це свідчить про розширення судин у більш глибоких шарах тканин ока; при іридоцикліті, передньому увеїті використовується для лікування та запобігання розвитку задніх синехій; для зниження ексудації у передню камеру ока: з цією метою 1 крап.препарату інстилюється в кон’юнктивальний мішок хворого ока (очей) 2-3 р/добу. Комплексна терапія спазму акомодації та астенопії у дітей шкільного віку: при легкому ступені короткозорості призначати по 1 крап .2,5% р-ну препарату перед сном, у дні високих зорових навантажень;при середньому ступені короткозорості по 1 крап. 2,5% р-ну 3 р/тижд. перед сном, а у разі еметропії (відсутність міопії) ─ щодня, незалежно від зорового навантаження; пацієнтам з далекозорістю, у яких спостерігається тенденція до виникнення спазму, застосовувати 2,5% р-н препарату в комбінації з 1 крап.1% циклопентолата перед сном, у період важких зорових навантажень,а в звичайний час застосовувати 3 р/тижд.
підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату, вузькокутова або закритокутова глаукома, значні порушення з боку ССС (хвороби серця, АГ, аневризма, тахікардія), особливо для пацієнтів літнього віку; інсулінозалежний ЦД, тиреотоксикоз, гіпертиреоз, одночасне застосування з інгібіторами моноаміноксидази та протягом 2-х тижн. після припинення лікування інгібіторами МАО; додаткове розширення зіниці під час хірургічного втручання у хворих з порушенням цілісності очного яблука або при порушенні ф-ції сльозовиділення, одночасне застосування з трициклічними антидепресантами, антигіпертензивними препаратами ( у т.ч. β-блокаторами), вроджений дефіцит глюкозо-6-фосфатгідрогенази, печінкова порфірія, новонароджені з низькою масою тіла.
печіння на початку застосування; реактивна гіперемія, затуманення зору, подразнення,АР, відчуття дискомфорту, сльозотеча, збільшення ВТ у пацієнтів з вузькокутовою або закритокутовою глаукомою, реактивний міоз (наступного дня після застосування; при цьому повторні інсталяції можуть давати менш виражений мідріаз, ніж напередодні; ефект частіше проявляється у пацієнтів літнього віку), тахікардія, серцеві аритмії, у т. ч. шлуночкові, АГ, рефлекторна брадикардія, оклюзія коронарних артерій, емболія легеневої артерії.