при проведенні офтальмоскопії застосовувати одноразову інстиляцію 2,5% р- ну, для досягнення мідріазу досить введення 1 крап. 2,5% р-ну препарату в кон’юнктивальний мішок. Максимальний мідріаз досягається ч/з 15-30 хв і зберігається на достатньому рівні протягом 1-3 год. У разі необхідності підтримки мідріазу протягом тривалого часу ч/з 1 год можлива повторна інстиляція; для проведення діагностичних процедур як провокаційний тест у пацієнтів з вузьким профілем кута передньої камери і підозрою на закритокутову глаукому одноразова інстиляція 2,5% розчину використовується: якщо різниця між значеннями ВТ до закапування і після розширення зіниці становить від 3 до 5 мм рт. ст., провокаційний тест вважається позитивним; для диференціальної діагностики типу ін’єкції очного яблука: якщо через 5 хв після інстиляції відзначається звуження судин очного яблука, ін’єкція класифікується як поверхнева; при збереженні почервоніння ока необхідно ретельно обстежити пацієнта на наявність іридоцикліту або склериту, тому що це свідчить про розширення судин у більш глибоких шарах тканин ока; при іридоцикліті, передньому увеїті використовується для лікування та запобігання розвитку задніх синехій; для зниження ексудації у передню камеру ока: з цією метою 1 крап.препарату інстилюється в кон’юнктивальний мішок хворого ока (очей) 2-3 р/добу. Комплексна терапія спазму акомодації та астенопії у дітей шкільного віку: при легкому ступені короткозорості призначати по 1 крап .2,5% р-ну препарату перед сном, у дні високих зорових навантажень;при середньому ступені короткозорості по 1 крап. 2,5% р-ну 3 р/тижд. перед сном, а у разі еметропії (відсутність міопії) ─ щодня, незалежно від зорового навантаження; пацієнтам з далекозорістю, у яких спостерігається тенденція до виникнення спазму, застосовувати 2,5% р-н препарату в комбінації з 1 крап.1% циклопентолата перед сном, у період важких зорових навантажень,а в звичайний час застосовувати 3 р/тижд.