ПЕГАСПАРГАЗА (PEGASPARGASUM) Діюча речовина
у хворих на г.лейкемію, особливо лімфатичну лейкемію, виживання злоякісних клітин залежить від екзогенного джерела L-аспарагіну; нормальні клітини, навпаки, здатні синтезувати L-аспарагін, і на них меншою мірою впливає його швидке видалення при лікуванні ферментом L-аспарагіназою, це унікальний терапевтичний підхід, що базується на метаболічному дефекті у синтезі L-аспарагіну у деяких видів злоякісних клітин.
як компонент антинеопластичної комбінованої терапії для реіндукції при г. лімфатичному лейкозі (ГЛЛ) у дітей і дорослих пацієнтів з відомою гіперчутливістю до «нативних» L-аспарагіназ.
рекомендована доза 2500 МО (еквівалент 3,3 мл р-ну) на м2 площі поверхні тіла кожні 2 тижні; діти з площею поверхні тіла ≥ 0,6 м2 одержують 2500 МО (еквівалент 3,3 мл р-ну) на 1 м2 площі поверхні тіла кожні 2 тижні, діти з площею поверхні тіла <0,6 м2 одержують 82,5 МО (еквівалент 0,1 мл р-ну) на 1 кг маси тіла; як компонент комбінованої терапії, можна вводити в/в (краплинно протягом 1-2 год. у 100 мл 0,9% р- ну NaCl або у 5% р-ну глюкози, що вводиться інфузійно) або в/м (об’єм, що вводиться в одному місці ін’єкції, не має перевищувати 2 мл у дітей і 3 мл у дорослих; при введенні об’єму, що перевищує 2 мл, дозу розподілити і вводити у кількох місцях ін’єкції) для індукції ремісії, консолідації ремісії або підтримуючої терапії.
панкреатит, г. геморагічні ускладнення у зв’язку з попереднім лікуванням L-аспарагіназою, наявність в анамнезі серйозного тромбозу при попередньому застосуванні L-аспарагінази, гіперчутливість до активної субстанції або до допоміжних речовин, тяжкі АР (кропив’янка, бронхоспазм, артеріальна гіпотензія, набряк гортані) при попередньому лікуванні L-аспарагіназою.
підвищення рівня амілази у крові, мієлосупресія, порушення синтезу білків, кровотеча, дисеміноване внутрішньосудинне згортання або тромбоз, інсульт, судоми, головний біль, втрата свідомості, гемолітична анемія, збудження, депресія, галюцинації, сплутаність свідомості, сонливість, зміни на ЕЕГ, виникнення коми, виникнення с-му зворотної задньої лейкоенцефалопатії, легкий тремор пальців, зниження апетиту, нудота, блювання, спазми в животі, діарея і зменшення маси тіла, г. панкреатит, розлади екзокринної функції підшлункової залози, паротит; псевдокісти підшлункової залози, панкреатит із летальним наслідком, панкреатит із супутнім гострим паротитом, г. ниркова недостатність, шкірні АР, токсичний епідермальний некроліз (с-м Лайєлла), порушення ендокринної функції підшлункової залози з діабетичним кетоацидозом, гіперосмолярна гіперглікемієя, тимчасовий вторинний гіпотиреоз, зниження рівня глобуліну, гіпопаратиреоїдизм, зміни рівня ліпідів у крові, підвищення у крові рівня азоту сечовини, гіперурикемія, гіперамоніємія, біль у місці ін’єкції, набряк, підвищення to тіла, біль у спині, суглобах, животі, АР, бронхоспазм, тахікардія, зниження тиску крові до анафілактичного шоку, зміни результатів печінкових проб, ожиріння печінки, гіпоальбумінемія, набряки, холестаз, жовтяниця, гепатоцелюлярна та печінкова недостатність з потенційно летальним наслідком.