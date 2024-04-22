рекомендована доза 2500 МО (еквівалент 3,3 мл р-ну) на м2 площі поверхні тіла кожні 2 тижні; діти з площею поверхні тіла ≥ 0,6 м2 одержують 2500 МО (еквівалент 3,3 мл р-ну) на 1 м2 площі поверхні тіла кожні 2 тижні, діти з площею поверхні тіла <0,6 м2 одержують 82,5 МО (еквівалент 0,1 мл р-ну) на 1 кг маси тіла; як компонент комбінованої терапії, можна вводити в/в (краплинно протягом 1-2 год. у 100 мл 0,9% р- ну NaCl або у 5% р-ну глюкози, що вводиться інфузійно) або в/м (об’єм, що вводиться в одному місці ін’єкції, не має перевищувати 2 мл у дітей і 3 мл у дорослих; при введенні об’єму, що перевищує 2 мл, дозу розподілити і вводити у кількох місцях ін’єкції) для індукції ремісії, консолідації ремісії або підтримуючої терапії.