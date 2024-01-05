дискомфорт та печіння в оці; міоз, спазм акомодації як наслідок стійкого міозу (у нічний період доби); зниження гостроти зору; нетривалий біль в оці; почервоніння; посилена сльозотеча; алергічний кон’юнктивіт та дерматит шкіри повік; спазм ціліарного м’яза; поверхневий кератит; відшарування сітківки; свербіж у ділянці очей; міопія; фотофобія; гіперемія кон’юнктиви; набряк та ерозія рогівки; посилення блоку зіниць; крововилив у склоподібне тіло, тривале лікування може призвести до фолікулярного кон’юнктивіту, контактного дерматиту повік, кератопатії, катаракти, оборотного помутніння кришталика, змін кон’юнктивальної тканини, головний біль у скронях та параорбітальних ділянках, тремор, запаморочення, гіперсалівація, нудота, блювання, діарея, підвищення АТ, артеріальна гіпотензія, брадикардія, зміни серцевого ритму, судинні порушення, підвищена пітливість, бронхоспазм, набряк легень, ринорея, при використанні систем з тривалим вивільненням препарату - розвиток толерантності.