ПІЛОКАРПІН* (PILOCARPINUM*) Діюча речовина
належить до М-холіноміметичних засобів; механізм дії зумовлений збудженням периферичних М-холінорецепторів, що зумовлює скорочення кругового м’яза райдужки та ціліарного м’яза, супроводжується звуженням зіниці і відкриттям кута передньої камери ока, покращенням відтоку ВР, що загалом спричиняє зниження ВТ та покращує трофічні процеси у тканинах ока; зниження офтальмотонусу сягає 3-4 мм рт. ст.
первинна та хр.відкритокутова глаукома; г. напад закритокутової глаукоми; хр.закритокутова глаукома (до хірургічного втручання); вторинна глаукома (в результаті тромбозу центральної вени сітківки, г. непрохідності артерії сітківки, атрофії зорового нерва, пігментної дегенерації сітківки, крововиливу в склоподібне тіло); необхідність звуження зіниці при передозуванні мідріатиками, з діагностичною метою та під час хірургічних втручань (крім осіб з міопією високого ступеня).
закапують в кожне око по 1-2 крап. 2-4 р/добу; при г. нападі закритокутової глаукоми призначають: протягом першої год - кожні 15 хв. по 1 крап.; протягом 2-3 год. - кожні 30 хв. по 1 крап.; протягом 4-6 год. - кожні 60 хв. по 1 крап; далі - 3-6 р/добу до купірування нападу.
підвищена чутливість до компонентів препарату, ірит, іридоцикліт, іридоциклічний криз, увеїт, цикліт, кератит та інші захворювання ока, при яких звуження зіниці небажане (після хірургічних втручань на оці для запобігання виникнення задніх синехій), г. запальні захворювання тканин ока, БА в анамнезі; парадоксальна р-ція на препарат при хронічній формі глаукоми.
дискомфорт та печіння в оці; міоз, спазм акомодації як наслідок стійкого міозу (у нічний період доби); зниження гостроти зору; нетривалий біль в оці; почервоніння; посилена сльозотеча; алергічний кон’юнктивіт та дерматит шкіри повік; спазм ціліарного м’яза; поверхневий кератит; відшарування сітківки; свербіж у ділянці очей; міопія; фотофобія; гіперемія кон’юнктиви; набряк та ерозія рогівки; посилення блоку зіниць; крововилив у склоподібне тіло, тривале лікування може призвести до фолікулярного кон’юнктивіту, контактного дерматиту повік, кератопатії, катаракти, оборотного помутніння кришталика, змін кон’юнктивальної тканини, головний біль у скронях та параорбітальних ділянках, тремор, запаморочення, гіперсалівація, нудота, блювання, діарея, підвищення АТ, артеріальна гіпотензія, брадикардія, зміни серцевого ритму, судинні порушення, підвищена пітливість, бронхоспазм, набряк легень, ринорея, при використанні систем з тривалим вивільненням препарату - розвиток толерантності.