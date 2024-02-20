дорослим: в/в інфузія 100-600 мг в 100-500 мл р-ну Рінгера лактату, фізіологічного р-ну або 5 % р-ну глюкози 1 або 2 р/добу; тривалість в/в крапельної інфузії 60-360 хв, тобто введення 100 мг пентоксифіліну повинно тривати щонайменше 60 хв; інфузія може бути доповнена p/os прийомом 400 мг з розрахунку, що МДД (інфузійна і p/os) 1200 мг; при тяжкому стані пацієнта (особливо при постійному болю, при гангрені або трофічних виразках) можливе проведення інфузії протягом 24 год, дозу визначають з розрахунку 0,6 мг/кг/год; розрахована таким чином добова доза для пацієнта масою 70 кг - 1000 мг, для пацієнта масою 80 кг - 1150 мг; незалежно від маси тіла пацієнта МДД - 1200 мг; об’єм інфузійного р-ну розраховується індивідуально з урахуванням супутніх захворювань, стану пацієнта та становить в середьому 1,0-1,5 л/добу; в окремих випадках застосовують шляхом в/в ін’єкції по 5 мл (100 мг), ін`єкцію виконують повільно, протягом 5 хв, лежачи; після поліпшення стану пацієнта продовжити лікування табл.; хр. оклюзійне захворювання периферичних артерій на стадії IIb за Фонтеном (переміжна кульгавість): по 400 мг 3 р/добу (1200 мг/добу) або 600 мг 2 р/добу; дисфункція внутрішнього вуха, спричинена розладами кровообігу (включаючи туговухість і раптову втрату слуху): по 400 мг 2-3 р/добу (800-1200 мг/добу) або 600 мг 1-2 р/добу.