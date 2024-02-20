ПЕНТОКСИФІЛІН (PENTOXIFYLLINUM) Діюча речовина
похідний метилксантину, механізм дії пов`язують з пригніченням фосфодіестерази і накопиченням цАМФ у клітинах гладкої мускулатури судин, клітинах крові, а також в інших тканинах і органах; гальмує агрегацію тромбоцитів і еритроцитів, підвищує їх гнучкість, зменшує підвищену концентрацію фібриногену у плазмі крові та підсилює фібриноліз, що зменшує в`язкість крові і поліпшує її реологічні властивості; спричиняє слабку міотропну судинорозширювальну дію, дещо зменшує загальний периферичний судинний опір та має позитивний інотропний ефект; покращується мікроциркуляція та постачання тканин киснем, найбільше - в кінцівках, ЦНС, помірно - у нирках; незначно розширює коронарні судини.
атеросклеротична енцефалопатія; ішемічний церебральний інсульт; дисциркуляторна енцефалопатія; порушення периферичного кровообігу, зумовлені атеросклерозом, ЦД (включно з діабетичною ангіопатією), запаленням; трофічні розлади у тканинах, пов`язані з ураженням вен або порушенням мікроциркуляції (посттромбофлебітичний с-м, трофічні виразки, гангрена, відмороження); облітеруючий ендартериїт; ангіонейропатії (хвороба Рейно); порушення кровообігу ока (г., підг., хр. недостатність кровообігу у сітківці і судинній оболонці ока); порушення функції внутрішнього вуха судинного генезу, які супроводжуються зниженням слуху; подовження дистанції безбольової ходи у пацієнтів з хр. оклюзійним ураженням периферичних артерій на стадії IIb за Фонтеном (переміжна кульгавість), коли інші заходи, такі як тренування ходи, ангіопластика та/або відновлювальні процедури не можуть бути проведені або не показані; дисфункція внутрішнього вуха, спричинена розладами кровообігу (включаючи туговухість і раптову втрату слуху).
дорослим: в/в інфузія 100-600 мг в 100-500 мл р-ну Рінгера лактату, фізіологічного р-ну або 5 % р-ну глюкози 1 або 2 р/добу; тривалість в/в крапельної інфузії 60-360 хв, тобто введення 100 мг пентоксифіліну повинно тривати щонайменше 60 хв; інфузія може бути доповнена p/os прийомом 400 мг з розрахунку, що МДД (інфузійна і p/os) 1200 мг; при тяжкому стані пацієнта (особливо при постійному болю, при гангрені або трофічних виразках) можливе проведення інфузії протягом 24 год, дозу визначають з розрахунку 0,6 мг/кг/год; розрахована таким чином добова доза для пацієнта масою 70 кг - 1000 мг, для пацієнта масою 80 кг - 1150 мг; незалежно від маси тіла пацієнта МДД - 1200 мг; об’єм інфузійного р-ну розраховується індивідуально з урахуванням супутніх захворювань, стану пацієнта та становить в середьому 1,0-1,5 л/добу; в окремих випадках застосовують шляхом в/в ін’єкції по 5 мл (100 мг), ін`єкцію виконують повільно, протягом 5 хв, лежачи; після поліпшення стану пацієнта продовжити лікування табл.; хр. оклюзійне захворювання периферичних артерій на стадії IIb за Фонтеном (переміжна кульгавість): по 400 мг 3 р/добу (1200 мг/добу) або 600 мг 2 р/добу; дисфункція внутрішнього вуха, спричинена розладами кровообігу (включаючи туговухість і раптову втрату слуху): по 400 мг 2-3 р/добу (800-1200 мг/добу) або 600 мг 1-2 р/добу.
підвищена чутливість до пентоксифілліну, до інших метилксантинів або до будь-якої з допоміжних речовину; пацієнтам із масивною кровотечею (ризик посилення кровотечі); обширний крововилив у сітківку ока, крововиливи у мозок (ризик посилення кровотечі), якщо під час лікування відбувається крововилив у сітківку ока, застосування ЛЗ одразу припинити; г. період ІМ; виразка шлунка та/або кишкові виразки; геморагічний діатез.
підвищення рівня трансаміназ, аритмія, тахікардія, стенокардія, зниження АТ, підвищення АТ, тромбоцитопенія з тромбоцитопенічною пурпурою та апластична анемія (часткове або повне припинення утворення всіх клітин крові, панцитопенія), що може мати летальний наслідок, лейкопенія/нейтропенія, запаморочення, головний біль, асептичний менінгіт, тремор, парестезія, судоми, шлунково-кишкові розлади, відчуття тиску у шлунку, метеоризм, нудота, блювання, діарея, запор, гіперсалівація, свербіж, почервоніння шкіри і кропив’янка, токсичний епідермальний некроліз і с-м Стівенса-Джонсона, висипання, відчуття жару (припливи), кровотечі, периферичні набряки, анафілактичні реакції, анафілактоїдні реакції, ангіоневротичний набряк, бронхоспазм та анафілактичний шок, внутрішньопечінковий холестаз, збудження та порушення сну, галюцинації, порушення зору, кон’юнктивіт, крововиливи у сітківку, відшарування сітківки, гіпоглікемія, підвищеної пітливості, підвищення t° тіла.