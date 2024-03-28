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Активні речовини — “П”ПІРАНТЕЛ (PYRANTELUM)

ПІРАНТЕЛ (PYRANTELUM) Діюча речовина

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Знайдено: 8 препаратів
Пірантел таблетки, 250 мг, блістер, № 30; Гледфарм
Пірантел Таблетки, 250 мг, блістер, № 30 Гледфарм
В 1136 аптеках
від 225,92 грн
Ціни в аптеках
Пірантел Польфарма суспензія оральна, 250 мг/5 мл, флакон, 15 мл, № 1; Польфарма
Пірантел Польфарма Суспензія оральна, 250 мг/5 мл, флакон, 15 мл, № 1 Польфарма
В 727 аптеках
від 72,14 грн
Ціни в аптеках
Пірантел суспензія оральна, 250 мг/5 мл, флакон, 15 мл, № 1; Гледфарм
Пірантел Суспензія оральна, 250 мг/5 мл, флакон, 15 мл, № 1 Гледфарм
В 569 аптеках
від 60,93 грн
Ціни в аптеках
Пірантел суспензія оральна, 250 мг/5 мл, флакон, 15 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Пірантел Суспензія оральна, 250 мг/5 мл, флакон, 15 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 465 аптеках
від 55,01 грн
Ціни в аптеках
Гельмінтокс таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 3; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Гельмінтокс Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 3 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 432 аптеках
від 70,40 грн
Ціни в аптеках
Гельмінтокс суспензія оральна, 125 мг/2,5 мл, флакон, 15 мл, № 1; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Гельмінтокс Суспензія оральна, 125 мг/2,5 мл, флакон, 15 мл, № 1 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 150 аптеках
від 86,23 грн
Ціни в аптеках
Пірантел суспензія оральна, 250 мг/5 мл, флакон, 15 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Пірантел Суспензія оральна, 250 мг/5 мл, флакон, 15 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 121 аптеці
від 79,63 грн
Ціни в аптеках
Гельмінтокс таблетки, вкриті оболонкою, 125 мг, блістер, № 6; Лаб. Іннотек Інтернасіональ
Гельмінтокс Таблетки, вкриті оболонкою, 125 мг, блістер, № 6 Лаб. Іннотек Інтернасіональ
В 48 аптеках
від 63,98 грн
Ціни в аптеках

антигельмінтний засіб, що діє на Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Ankylostoma duodenale і Necator americanus; блокує нервово-м’язову систему, паралізуючи гельмінтів, внаслідок чого вони під дією перистальтики виводяться з організму з калом; активний проти чутливих статевозрілих і статевонезрілих форм, личинки, що мігрують через тканини, не уражаються.

ентеробіоз, аскаридоз, анкілостомоз.

приймати внутрішньо; при ентеробіозі середня доза становить 10-12 мг/кг одноразово; дітям (з масою тіла не менше 10 кг) - 1 мірна ложка суспензії (2,5 мл) на 10 кг маси тіла одноразово; дітям віком від 6 р.: 1 табл. (250 мг) на 20 кг маси тіла одноразово; дорослим із масою тіла до 75 кг - 6 мірних ложок (15 мл) або 3 табл. (250 мг) одноразово; дорослим із масою тіла понад 75 кг - 8 мірних ложок (20 мл) або 4 табл. (250 мг) одноразово; при лікуванні ентеробіозу з метою покращання ефекту рекомендоване чітке дотримання правил особистої гігієни (особливо дітям) та повторний курс лікування через 3 тижні після попереднього.

гіперчутливість до препарату.

неврологічні розлади: запаморочення, сонливість, безсоння, головний біль; зміни з боку шкіри та підшкірної клітковини: висипання, кропив’янка; шлунково-кишкові розлади: анорексія, блювання, спазми в животі, діарея, тенезми; гепатобіліарні розлади: підвищення рівня печінкових ферментів; інші: слабкість, підвищена втомлюваність.