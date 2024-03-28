приймати внутрішньо; при ентеробіозі середня доза становить 10-12 мг/кг одноразово; дітям (з масою тіла не менше 10 кг) - 1 мірна ложка суспензії (2,5 мл) на 10 кг маси тіла одноразово; дітям віком від 6 р.: 1 табл. (250 мг) на 20 кг маси тіла одноразово; дорослим із масою тіла до 75 кг - 6 мірних ложок (15 мл) або 3 табл. (250 мг) одноразово; дорослим із масою тіла понад 75 кг - 8 мірних ложок (20 мл) або 4 табл. (250 мг) одноразово; при лікуванні ентеробіозу з метою покращання ефекту рекомендоване чітке дотримання правил особистої гігієни (особливо дітям) та повторний курс лікування через 3 тижні після попереднього.