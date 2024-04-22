допамінергічний агоніст, проникає крізь гематоенцефалічний бар’єр і зв’язується з рецепторами допаміну у ГМ, та має сильну і специфічну спорідненість до підтипів D2 й D3 допамінових рецепторів; також є антагоністом двох основних α2-адренергічних рецепторів у ЦНС (α 2А та α 2С); стимулює корковий електрогенез «допамінергічного» типу як під час пробудження, так і під час сну, активізує різні ф-ції, контрольовані допаміном; покращує кровообіг у стегнових судинах.