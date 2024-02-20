Активні речовини — “П”ПІРОКСИКАМ (PIROXICAMUM) ПІРОКСИКАМ (PIROXICAMUM) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 7 препаратів Плитка Список Піроксикам Софарма Капсули тверді, 20 мг, блістер, № 20 Софарма В 648 аптеках від 39,84 грн Ціни в аптеках Федин-20® Капсули, 20 мг, № 30 Organosyn Life Sciences В 398 аптеках від 53,35 грн Ціни в аптеках Піроксикам Софарма Капсули тверді, 10 мг, блістер, № 20 Софарма В 134 аптеках від 34,84 грн Ціни в аптеках Брексін® Таблетки, 20 мг, блістер, № 10 Амакса Фарма В 123 аптеках від 305,20 грн Ціни в аптеках Брексін® Таблетки, 20 мг, блістер, № 20 Амакса Фарма В 4 аптеках інших міст від 325,95 грн Ціни в інших містах Піроксикам Таблетки, 0,01 г, блістер, в пачці, в пачці, № 10 Червона зірка Немає в наявності Ціни в аптеках Піроксикам Таблетки, 0,01 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Червона зірка Немає в наявності Ціни в аптеках Препарати, які містять ПІРОКСИКАМ