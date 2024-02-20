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Активні речовини — “П”ПІРОКСИКАМ (PIROXICAMUM)

ПІРОКСИКАМ (PIROXICAMUM) Діюча речовина

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Знайдено: 7 препаратів
Піроксикам Софарма капсули тверді, 20 мг, блістер, № 20; Софарма
Піроксикам Софарма Капсули тверді, 20 мг, блістер, № 20 Софарма
В 648 аптеках
від 39,84 грн
Ціни в аптеках
Федин-20® капсули, 20 мг, № 30; Organosyn Life Sciences
Федин-20® Капсули, 20 мг, № 30 Organosyn Life Sciences
В 398 аптеках
від 53,35 грн
Ціни в аптеках
Піроксикам Софарма капсули тверді, 10 мг, блістер, № 20; Софарма
Піроксикам Софарма Капсули тверді, 10 мг, блістер, № 20 Софарма
В 134 аптеках
від 34,84 грн
Ціни в аптеках
Брексін® таблетки, 20 мг, блістер, № 10; Амакса Фарма
Брексін® Таблетки, 20 мг, блістер, № 10 Амакса Фарма
В 123 аптеках
від 305,20 грн
Ціни в аптеках
Брексін® таблетки, 20 мг, блістер, № 20; Амакса Фарма
Брексін® Таблетки, 20 мг, блістер, № 20 Амакса Фарма
В 4 аптеках інших міст
від 325,95 грн
Ціни в інших містах
Піроксикам таблетки, 0,01 г, блістер, в пачці, в пачці, № 10; Червона зірка
Піроксикам Таблетки, 0,01 г, блістер, в пачці, в пачці, № 10 Червона зірка
Немає в наявності
Піроксикам таблетки, 0,01 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20; Червона зірка
Піроксикам Таблетки, 0,01 г, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Червона зірка
Немає в наявності