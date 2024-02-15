ФЕНОБАРБІТАЛ (PHENOBARBITALUM) Діюча речовина
похідне барбітурової к-ти; виявляє протисудомну дію, знижує збудження нейронів епілептичної локалізації, підвищує активність монооксигеназної ферментної системи, виявляє снодійний ефект, пригнічує активність рухових зон кори та підкірки ГМ, підвищує вміст у ЦНС ендогенного гальмівного медіатору ГАМК, зменшує збудливу дію на ЦНС амінокислот (глютамату, аспартату).
епілепсія, епілептичний статус; г. судомні напади у хворих на правець,проведення анестезії, хорея, спастичні паралічі, спазм периферичних артерій, еклампсія, гемолітична хвороба новонароджених.
разові дози - від 50 до 200 мг, кратність прийому - 2 р/добу, з поступовим збільшенням дози, МДД для дорослих - 500 мг; як антиконвульсант - доза 100-320 мг, за необхідності введення можна повторити, МДД - 600 мг; епілептичний статус - 10-20 мг/кг маси тіла, повільно в/в 1 мл (200 мг) р-ну, за необхідності повторити; допоміжний ЛЗ при анестезії: 100-200 мг в/м за 60-90 хв до хірургічного втручання.
підвищена чутливість до компонентів препарату, виражена артеріальна гіпотензія, г. ІМ, тяжкі захворювання печінки, ураження нирок з порушенням їх ф-цій, ЦД, депресія, міастенія, порфірія, алкоголізм, г.отруєння алкоголем, медикаментозна та наркотична залежність, респіраторні захворювання із задишкою, обструктивним с-мом, період вагітності (І триместр) або годування груддю, депресивні розлади зі схильністю хворого до суїцидальної поведінки, одночасне застосування снодійних препаратів або аналгетиків.
астенія, запаморочення, слабкість, атаксія, порушення координації рухів, ністагм, галюцинації, депресія, гіперкінез (у дітей), парадоксальне збудження, безсоння (переважно у дітей, людей літнього віку), зниження концентрації уваги, підвищена втомлюваність, сонливість, сплутаність свідомості, сповільненість р-цій, головний біль, когнітивні порушення, ризик порушення остеогенезу та розвитку рахіту, нудота, блювання, запори, відчуття тяжкості в епігастральній ділянці, порушення ф-ції печінки, агранулоцитоз, мегалобластна анемія, тромбоцитопенія, анемія,зниження АТ, брадикардія, р-ції гіперчутливості, включаючи ангіоневротичний набряк, с-м Стівенса-Джонсона, с-м Лайєлла, шкірні висипання (кропив’янка), підвищена світлочутливість шкіри (фотосенсибілізація), поліморфна ексудативна еритема, ексфоліативний дерматит, медикаментозна залежність, дефіцит фолатів, імпотенція, с-м відміни, підвищення t° тіла, збільшення лімфатичних вузлів, лейкоцитоз, лімфоцитоз, лейкопенія, колапс, утруднене дихання.