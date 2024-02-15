разові дози - від 50 до 200 мг, кратність прийому - 2 р/добу, з поступовим збільшенням дози, МДД для дорослих - 500 мг; як антиконвульсант - доза 100-320 мг, за необхідності введення можна повторити, МДД - 600 мг; епілептичний статус - 10-20 мг/кг маси тіла, повільно в/в 1 мл (200 мг) р-ну, за необхідності повторити; допоміжний ЛЗ при анестезії: 100-200 мг в/м за 60-90 хв до хірургічного втручання.