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Активні речовини — “П”ПРОПОФОЛ (PROPOFOLUM)

ПРОПОФОЛ (PROPOFOLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 15 препаратів
Пропофол-Ново емульсія для інфузії, 10 мг/мл, пляшка, 20 мл, № 5; Губенко С.А.
Пропофол-Ново Емульсія для інфузії, 10 мг/мл, пляшка, 20 мл, № 5 Губенко С.А.
В 2 аптеках
від 258,32 грн
Ціни в аптеках
Пропофол-Ново емульсія для інфузії, 10 мг/мл, пляшка, 50 мл, № 1; Губенко С.А.
Пропофол-Ново Емульсія для інфузії, 10 мг/мл, пляшка, 50 мл, № 1 Губенко С.А.
В 2 аптеках
від 140,74 грн
Ціни в аптеках
Диприван емульсія для інфузії, 10 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5; Aspen Pharma Trading Ltd.
Диприван Емульсія для інфузії, 10 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5 Aspen Pharma Trading Ltd.
Немає в наявності
Пропофол-Ліпуро 1% емульсія для інфузії, 10 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5; Б. Браун
Пропофол-Ліпуро 1% Емульсія для інфузії, 10 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5 Б. Браун
Немає в наявності
Пропофол-Ліпуро 1% емульсія для інфузії, 10 мг/мл, флакон, 50 мл, № 10; Б. Браун
Пропофол-Ліпуро 1% Емульсія для інфузії, 10 мг/мл, флакон, 50 мл, № 10 Б. Браун
Немає в наявності
Пропофол Кабі емульсія для ін'єкцій та інфузій, 10 мг/мл, ампула, 20 мл, пачка картонна, пачка картон., № 5; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Пропофол Кабі Емульсія для ін'єкцій та інфузій, 10 мг/мл, ампула, 20 мл, пачка картонна, пачка картон., № 5 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Пропофол Кабі емульсія для ін'єкцій та інфузій, 10 мг/мл, флакон, 50 мл, коробка картонна, коробка картон., № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Пропофол Кабі Емульсія для ін'єкцій та інфузій, 10 мг/мл, флакон, 50 мл, коробка картонна, коробка картон., № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Пропофол Кабі емульсія для ін'єкцій та інфузій, 10 мг/мл, флакон, 50 мл, коробка картонна, коробка картон., № 10; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Пропофол Кабі Емульсія для ін'єкцій та інфузій, 10 мг/мл, флакон, 50 мл, коробка картонна, коробка картон., № 10 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Пропофол Кабі емульсія для ін'єкцій та інфузій, 20 мг/мл, флакон, 50 мл, коробка картонна, коробка картон., № 1; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Пропофол Кабі Емульсія для ін'єкцій та інфузій, 20 мг/мл, флакон, 50 мл, коробка картонна, коробка картон., № 1 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Пропофол Кабі емульсія для ін'єкцій та інфузій, 20 мг/мл, флакон, 50 мл, коробка картонна, коробка картон., № 10; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Пропофол Кабі Емульсія для ін'єкцій та інфузій, 20 мг/мл, флакон, 50 мл, коробка картонна, коробка картон., № 10 Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
Пропофол Фармюніон емульсія для інфузії, 10 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5; Донг Кук Фармасьютікал Ко. Лтд.
Пропофол Фармюніон Емульсія для інфузії, 10 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5 Донг Кук Фармасьютікал Ко. Лтд.
Немає в наявності
Дипрофол® ЕДТА емульсія для інфузії, 10 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5; Фармак
Дипрофол® ЕДТА Емульсія для інфузії, 10 мг/мл, ампула, 20 мл, № 5 Фармак
Немає в наявності
Дипрофол® ЕДТА емульсія для інфузії, 20 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1; Фармак
Дипрофол® ЕДТА Емульсія для інфузії, 20 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1 Фармак
Немає в наявності
Дипрофол® ЕДТА емульсія для інфузії, 10 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1; Фармак
Дипрофол® ЕДТА Емульсія для інфузії, 10 мг/мл, флакон, 50 мл, № 1 Фармак
Немає в наявності
Пропофол Ромфарм емульсія для ін'єкцій та інфузій, 10 мг/мл, флакон, 20 мл, № 5; Rompharm Company Georgia LLC
Пропофол Ромфарм Емульсія для ін'єкцій та інфузій, 10 мг/мл, флакон, 20 мл, № 5 Rompharm Company Georgia LLC
Немає в наявності

засіб для загальної анестезії короткої дії зі швидким настанням ефекту протягом 30 сек.; вихід з наркозу швидкий; реалізує седативний та наркотичний ефекти шляхом позитивного впливу на інгібуючу функцію нейротрансмітера ГАМК через полегшення взаємодії останнього з ліганд- активованими ГАМКА-рецепторами.

індукція та підтримання загальної анестезії у дорослих та дітей віком >1 міс.; седація пацієнтів віком >16 років, яким проводиться ШВЛ у відділенні інтенсивної терапії; седація при проведенні діагностичних та хірургічних процедур (окремо або у комбінації з ЛЗ для місцевої чи загальної анестезії), у дорослих та дітей віком >1 міс.

індукція загальної анестезії: незалежно, проведено чи не проведено премедикацію доролому пацієнту, титрувати дозу (у вигляді болюсної ін’єк. або інфуз. 40 мг кожні 10 сек. для дорослих пацієнтів із задовільним станом здоров’я) в залежності від реакції хворого до появи клінічних ознак анестезії; для більшості дорослих пацієнтів до 55 р. доза - 1,5-2,5 мг/кг; сумарну необхідну загальну дозу можна зменшити шляхом зменшення швидкості введення (від 20 до 50 мг/хв.); для пацієнтів від 55 р. потрібна нижча доза; пацієнтам III і IV класів за шкалою ASA вводити з меншою швидкістю (20 мг кожні 10 сек); не рекомендується для індукції анестезії дітям до 1 міс.; при застосуванні дітям з метою забезпечення індукції в анестезію вводити повільно до виникнення клінічних ознак анестезії, дозу слід коригувати згідно з віком та/або масою тіла; для більшості дітей віком від 8 років для вступної анестезії потрібно 2,5 мг/кг, для дітей віком до 8 років (особливо від 1 до 3 міс.) дози можуть бути вищими, нижча доза рекомендується для дітей ІІІ-IV класу за шкалою ASA; підтримання загальної анестезії:дорослим анестезію можна підтримувати введенням ЛЗ у вигляді постійної інфузії або повторних болюсних ін’єк. для підтримання потрібної глибини анестезії; постійна інфузія: необхідна швидкість введення варіює залежно від індивідуальних особливостей пацієнтів, але зазвичай у межах 4-12 мг/кг/год забезпечує підтримку адекватної анестезії; зниження підтримуючої дози приблизно 4 мг/кг/год може бути достатньою анестезією при незначних хірургічних процедурах; якщо застосовують техніку, що включає повторні болюсні ін’єк., то використовується введення зростаючих доз від 25 мг до 50 мг; дітям від 1 міс. необхідна швидкість введення значно варіює залежно від індивідуальних особливостей пацієнтів, але складаэ у межах 9-15 мг/кг/год.; для забезпечення седативного ефекту під час інтенсивної терапії дорослим пацієнтам, яким проводять ШВЛ, рекомендується вводити шляхом постійної інфузії зі швидкістю інфузії 0,3-4 мг/кг/год.; швидкість інфузії більше 4,0 мг/кг/год не рекомендується; не показаний для забезпечення седативного ефекту при інтенсивній терапії пацієнтів до 16 р.; пацієнтам літнього віку не застосовувати швидке болюсне введення; для забезпечення седативного ефекту при проведенні хірургічних або діагностичних процедур швидкість введення підбирати індивідуально і титрувати в залежності від клінічної відповіді, для більшості пацієнтів для настання седативного ефекту необхідне введення від 0,5 до 1 мг/кг протягом 1-5 хв.; підтримання седативного ефекту - 1,5- 4,5 мг/кг/год.; крім інфузії можна проводити болюсне введення 10-20 мг, якщо необхідне швидке настання глибокого седативного ефекту; для пацієнтів ІІІ і ІV класу за ASA необхідним є зниження дози і швидкості введення; не рекомендується для забезпечення седативного ефекту у дітей; тривалість застосування не повинна перевищувати 7 днів.

гіперчутливість до пропофолу або до компонентів ЛЗ; дітям віком до 1 міс (для індукції та підтримання загальної анестезії); пацієнтам віком ≤16 років, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії з метою седації; пацієнтам з гіперчутливістю до арахісу чи сої.

анафілаксія (ангіоневротичний набряк, бронхоспазм, еритема, гіпотензія); головний біль на стадії пробудження, епілептиформні рухи (судоми, опістотонус на стадії індукції, підтримки анестезії та пробудження), післяопераційна втрата свідомості; брадикардія, набряк легенів; артеріальна гіпотензія, припливи крові у дітей, тромбоз, флебіт; тимчасове апное на стадії індукції; нудота та блювання на стадії пробудження; панкреатит, знебарвлення сечі при тривалому введенні; сексуальне розгальмування; місцевий біль на стадії індукції; некроз тканин після випадкового позасудинного введення; симптоми відміни у дітей; післяопераційна гарячка; частота невідома - метаболічний ацидоз, гіперкаліємія, гіперліпідемія, ейфорія, зловживання, медикаментозна залежність, мимовільні рухи, серцева аритмія, СН, пригнічення дихання (дозозалежне), гепатомегалія, рабдоміоліз, ниркова недостатність, місцевий біль, набряк після випадкового позасудинного введення, ЕКГ типу Бругада.