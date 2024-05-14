індукція загальної анестезії: незалежно, проведено чи не проведено премедикацію доролому пацієнту, титрувати дозу (у вигляді болюсної ін’єк. або інфуз. 40 мг кожні 10 сек. для дорослих пацієнтів із задовільним станом здоров’я) в залежності від реакції хворого до появи клінічних ознак анестезії; для більшості дорослих пацієнтів до 55 р. доза - 1,5-2,5 мг/кг; сумарну необхідну загальну дозу можна зменшити шляхом зменшення швидкості введення (від 20 до 50 мг/хв.); для пацієнтів від 55 р. потрібна нижча доза; пацієнтам III і IV класів за шкалою ASA вводити з меншою швидкістю (20 мг кожні 10 сек); не рекомендується для індукції анестезії дітям до 1 міс.; при застосуванні дітям з метою забезпечення індукції в анестезію вводити повільно до виникнення клінічних ознак анестезії, дозу слід коригувати згідно з віком та/або масою тіла; для більшості дітей віком від 8 років для вступної анестезії потрібно 2,5 мг/кг, для дітей віком до 8 років (особливо від 1 до 3 міс.) дози можуть бути вищими, нижча доза рекомендується для дітей ІІІ-IV класу за шкалою ASA; підтримання загальної анестезії:дорослим анестезію можна підтримувати введенням ЛЗ у вигляді постійної інфузії або повторних болюсних ін’єк. для підтримання потрібної глибини анестезії; постійна інфузія: необхідна швидкість введення варіює залежно від індивідуальних особливостей пацієнтів, але зазвичай у межах 4-12 мг/кг/год забезпечує підтримку адекватної анестезії; зниження підтримуючої дози приблизно 4 мг/кг/год може бути достатньою анестезією при незначних хірургічних процедурах; якщо застосовують техніку, що включає повторні болюсні ін’єк., то використовується введення зростаючих доз від 25 мг до 50 мг; дітям від 1 міс. необхідна швидкість введення значно варіює залежно від індивідуальних особливостей пацієнтів, але складаэ у межах 9-15 мг/кг/год.; для забезпечення седативного ефекту під час інтенсивної терапії дорослим пацієнтам, яким проводять ШВЛ, рекомендується вводити шляхом постійної інфузії зі швидкістю інфузії 0,3-4 мг/кг/год.; швидкість інфузії більше 4,0 мг/кг/год не рекомендується; не показаний для забезпечення седативного ефекту при інтенсивній терапії пацієнтів до 16 р.; пацієнтам літнього віку не застосовувати швидке болюсне введення; для забезпечення седативного ефекту при проведенні хірургічних або діагностичних процедур швидкість введення підбирати індивідуально і титрувати в залежності від клінічної відповіді, для більшості пацієнтів для настання седативного ефекту необхідне введення від 0,5 до 1 мг/кг протягом 1-5 хв.; підтримання седативного ефекту - 1,5- 4,5 мг/кг/год.; крім інфузії можна проводити болюсне введення 10-20 мг, якщо необхідне швидке настання глибокого седативного ефекту; для пацієнтів ІІІ і ІV класу за ASA необхідним є зниження дози і швидкості введення; не рекомендується для забезпечення седативного ефекту у дітей; тривалість застосування не повинна перевищувати 7 днів.