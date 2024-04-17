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Активні речовини — “П”ПІТАВАСТАТИН (PITAVASTATINUM)

ПІТАВАСТАТИН (PITAVASTATINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 4 препарати
Лівазо таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, блістер, № 30; Recordati Ireland Ltd
Лівазо Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, блістер, № 30 Recordati Ireland Ltd
В 282 аптеках
від 755,52 грн
Ціни в аптеках
Лівазо таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 4 мг, блістер, № 30; Recordati Ireland Ltd
Лівазо Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 4 мг, блістер, № 30 Recordati Ireland Ltd
В 243 аптеках
від 942,77 грн
Ціни в аптеках
Лівазо таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, блістер, № 100; Recordati Ireland Ltd
Лівазо Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, блістер, № 100 Recordati Ireland Ltd
В 188 аптеках
від 1726,66 грн
Ціни в аптеках
Лівазо таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, блістер, № 30; Recordati Ireland Ltd
Лівазо Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, блістер, № 30 Recordati Ireland Ltd
В 149 аптеках
від 458,76 грн
Ціни в аптеках