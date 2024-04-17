Активні речовини — “П”ПІТАВАСТАТИН (PITAVASTATINUM) ПІТАВАСТАТИН (PITAVASTATINUM) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 4 препарати Плитка Список Лівазо Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, блістер, № 30 Recordati Ireland Ltd В 282 аптеках від 755,52 грн Ціни в аптеках Лівазо Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 4 мг, блістер, № 30 Recordati Ireland Ltd В 243 аптеках від 942,77 грн Ціни в аптеках Лівазо Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, блістер, № 100 Recordati Ireland Ltd В 188 аптеках від 1726,66 грн Ціни в аптеках Лівазо Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1 мг, блістер, № 30 Recordati Ireland Ltd В 149 аптеках від 458,76 грн Ціни в аптеках Препарати, які містять ПІТАВАСТАТИН