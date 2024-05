потужний інгібітор ферменту ланостеролу 14a-деметилази, що каталізує важливий етап біосинтезу ергостеролу, внаслідок цього посаконазол має широкий спектр протигрибкової активності проти дріжджових і пліснявих грибів, включаючи гриби роду Candida (у тому числі штамів C. albicans, резистентних до флуконазолу, вориконазолу й ітраконазолу, C. krusei i С. glabrata, що менш чутливі до флуконазолу, C. lusitaniae, що менш чутливі до амфотерицину В), Aspergillus (у тому числі штами, резистентні до флуконазолу, вориконазолу, ітраконазолу та амфотерицину В) та проти грибів, які вважаються нечутливими до азолів, таких як зигоміцети ( штами Absidіa, Mucor, Rhizopus i Rhizomucor). Виявляє фунгіцидну дію проти штамів Aspergillus, диморфних грибів (Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum, Penicillium marneffei та Coccidioides immitis) та деяких грибів роду Candida.