Фармакодинаміка. Олопатадин — високоефективний, селективний протиалергічний/антигістамінний препарат, дія якого базується на кількох механізмах дії. Він пригнічує дію гістаміну (основного медіатора алергічних реакцій у людини) і запобігає гістамін-індукованому виробленню прозапальних цитокінів епітеліальними клітинами кон’юнктиви людини. Дані досліджень in vitro свідчать про те, що він може діяти безпосередньо на опасисті клітини кон’юнктиви людини, інгібуючи вивільнення прозапальних медіаторів. Передбачається, що місцеве очне застосування олопатадину пацієнтам із прохідністю носослізного каналу зменшує назальні ознаки та симптоми, які часто супроводжують сезонний алергічний кон’юнктивіт. Він не спричиняє клінічно значущих змін діаметра зіниці.

Фармакокінетика

Абсорбція . Як і інші лікарські засоби для місцевого застосування, олопатадин також всмоктується системно. Однак системна абсорбція олопатадину, застосовуваного місцево, мінімальна, а його концентрація у плазмі крові перебуває між межею визначення (<0,5 нг/мл) і 1,3 нг/мл. Ці концентрації у 50–200 разів нижчі, ніж після перорального прийому.

Елімінація. Фармакокінетичні дослідження перорального прийому показали, що Т ½ з плазми крови становить від 8 до 12 год, а виведення відбувається переважно через нирки. Приблизно 60–70% дози виявляється в сечі у вигляді незміненої активної речовини. Два метаболіти, монодесметил і N-оксид, були виявлені в сечі в низьких концентраціях.

Оскільки олопатадин виводиться із сечею переважно у вигляді незміненої активної речовини, його фармакокінетика змінюється у пацієнтів із порушенням функції нирок. У пацієнтів із тяжкими порушеннями функції нирок (середній кліренс креатиніну 13,0 мл/хв) пікові концентрації у плазмі крові у 2,3 раза вищі, ніж у здорових дорослих. У пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі, плазмові концентрації після перорального прийому 10 мг олопатадину були значно нижчими у день гемодіалізу, ніж у день без гемодіалізу, що вказує на те, що олопатадин виводиться із сечею. У порівняльному дослідженні фармакокінетики олопатадину, що приймається перорально по 10 мг, у молодих (середній вік 21 рік) та людей похилого віку (середній вік 74 роки), не було виявлено відмінностей у плазмових концентраціях (AUC), зв’язуванні з білками плазми крові або виведенні незміненого препарату та його метаболітів.

Дослідження функції нирок проводили у пацієнтів із тяжкими порушеннями функції нирок після перорального прийому олопатадину. Результати показали, що при лікуванні олопатадином джута у цій групі населення слід очікувати дещо підвищеної концентрації препарату у плазмі крові. Оскільки концентрація у плазмі крові після місцевого очного застосування олопатадину у 50-200 разів нижча, ніж після перорального застосування, корекція дози у літніх людей або пацієнтів з порушеною функцією нирок не потрібна.

Печінковий метаболізм робить незначний внесок в екскрецію. Передбачається, що корекція дози не потрібна пацієнтам із порушеною функцією печінки.

Доклінічні дані з безпеки. На підставі традиційних досліджень фармакологічної безпеки, токсичності повторних доз, репродуктивної токсичності, генотоксичності та канцерогенного потенціалу доклінічні дані не вказують на будь-яку особливу небезпеку для людини. Дослідження на тваринах показали зниження росту дитинчат, коли самки отримували системні дози олопатадину, що значно перевищували максимальну дозу, рекомендовану для очей. Після перорального введення щурам, які годували груддю, олопатадин було виявлено в молоці.