Клінічні дослідження показали посилення та подовження мієлосупресивної токсичності при сумісному застосуванні олапарибу та інших онкологічних препаратів (зокрема тих, що ушкоджують ДНК). Тому олапариб рекомендується тільки для монотерапії і не підходить для комбінованої терапії з іншими онкологічними препаратами.

Одночасне призначення олапарибу з вакцинами або імунодепресантами не вивчалося. Якщо ці препарати будуть застосовуватися одночасно з олапарибом, необхідно дотримуватися особливої обережності. Пацієнти також повинні перебувати під ретельним наглядом.

Не рекомендується одночасне застосування олапарибу та сильних або помірних інгібіторів CYP 3A. При одночасному застосуванні сильного або помірного інгібітора CYP 3A доза олапарибу має бути знижена.

Аналогічно, немає рекомендацій щодо одночасного застосування олапарибу та сильних або помірних індукторів CYP 3A. Якщо лікування сильним або помірним індуктором CYP 3A є абсолютно необхідним, слід очікувати значного зниження ефективності олапарибу.

Якщо під час терапії олапарибом потрібен прийом інгібітора P-gp, пацієнт повинен перебувати під ретельним наглядом щодо побічних ефектів, пов’язаних з олапарибом.

Вплив інших препаратів на олапариб.

За метаболічний кліренс олапарибу в основному відповідають ізоферменти CYP 3A4/5. Клінічне дослідження показало, що рифампіцин, відомий індуктор CYP 3A, при сумісному застосуванні з олапарибом знижує C max олапарибу в середньому на 71%, а середню AUC — на 87%. Таким чином, ефективність олапарибу може бути значно знижена. З цієї причини не рекомендується сумісне застосування олапарибу із сильними індукторами CYP 3A. До таких препаратів належать, зокрема:

– фенітоїн

– рифампіцин

– рифапентин

– карбамазепін

– невірапін

– фенобарбітал

– звіробій.

Ступінь впливу помірних і сильних індукторів CYP 3A, таких як ефавіренз і рифабутин, ще не вивчена. Тому одночасний прийом олапарибу з цими препаратами не рекомендується.

Сумісне застосування інгібітора CYP 3A ітраконазолу з олапарибом збільшувало середню C max олапарибу в 1,42 раза та середню AUC у 2,70 раза. Тому сумісне застосування із сильними або помірними інгібіторами CYP 3A не рекомендується. До сильних інгібіторів CYP 3A належать, наприклад:

– ітраконазол

– телітроміцин

– кларитроміцин

– ритонавір

– кобіцистат

– боцепревір

– телапревір.

Помірні інгібітори CYP 3A включають:

– еритроміцин

– дилтіазем

– флуконазол

– верапаміл.

При одночасному застосуванні сильних або помірних інгібіторів CYP 3A рекомендується знизити дозу олапарибу.

In vitro олапариб є субстратом для ефлюксного транспортера P-gp. Тому інгібітори P-gp можуть збільшити експозицію олапарибу.

Вплив олапарибу на інші ЛЗ.

Олапариб інгібує фермент CYP3 A4 in vitro. Передбачається, що олапариб також є слабким інгібітором CYP3A in vivo. Тому рекомендується дотримуватися обережності при сумісному призначенні з олапарибом чутливих субстратів CY P3A або субстратів з низьким терапевтичним діапазоном. Представниками цієї групи є, наприклад:

– симвастатин

– цизаприд

– циклоспорин

– алкалоїди ріжків

– фентаніл

– пімозид

– сиролімус

– такролімус

– кветіапін.

Якщо одночасно з олапарибом призначаються такі субстрати CYP 3A з низьким терапевтичним діапазоном, пацієнти повинні перебувати під відповідним клінічним наглядом.

Дослідження in vitro з олапарибом показали індукцію CYP 1A2, 2B6 та 3A4. Індукція CYP 2B6, ймовірно, має найбільше клінічне значення. Також не можна виключати індукцію CYP 2C9, CYP 2C19 і P-gp. Таким чином, олапариб може знижувати експозицію субстратів цих метаболічних ферментів і транспортних білків. Тому олапариб може також знижувати ефективність гормональних контрацептивів. Олапариб інгібує ефлюксний транспортер P-gp in vitro (IC50 = 76 мкМ). У зв’язку з цим можливі клінічно значущі взаємодії із субстратами P-gp. Пацієнти, які отримують ці препарати разом з олапарибом, повинні перебувати під відповідним клінічним наглядом. Це стосується, зокрема, до:

– симвастатину

– правастатину

– дабігатран

– дигоксину

– колхіцину.

Олапариб є інгібітором in vitro OATP1B1, OCT1, OCT2, OAT3, MATE1 і MATE2K. Не виключено, що олапариб може збільшити вплив субстратів OATP1B1 (наприклад, бозентану, глібенкламіду, репаглініду, статинів та валсартану), OCT1 (наприклад, метформіну), OCT2 (наприклад, сироваткового креатиніну), OAT3 (наприклад, фуросеміду та метотрексату), MATE1 (наприклад, метформіну) та MATE2K (наприклад, метформіну) in vivo. Рекомендується дотримуватися особливої обережності при одночасному прийомі олапарибу і статинів.