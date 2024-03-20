для індукції або стимуляції пологової діяльності застосовується винятково у вигляді в/в краплинної інфузії з обов’язковим дотриманням запропонованої швидкості інфузії і моніторингом маткових скорочень і серцевої діяльності плода; інфузію починають з р-ну, що не містить окситоцину; інфузію готують в 1000 мл р-нника (0,9% р-н натрію хлориду, 5% р-н глюкози), в якому р-няють 1 мл (5 МО) окситоцину (в 1 мл інфузії міститься 5 mМО окситоцину); швидкість введення початкової дози не повинна перевищувати 0,5-4 mМО/хв, кожні 20-40 хв її можна збільшувати на 1-2 mМО/хв, доки не буде досягнутий бажаний ступінь скорочувальної діяльності матки, у термінальному періоді швидкість інфузії, може досягати 8-9 mМО/хв., при передчасних пологах може знадобитися прискорене введення (більше 20 mМО/хв.); для припинення маткової кровотечі в післяпологовому періоді - в/в краплинна інфузія: в 1000 мл (0,9% р-н натрію хлориду, 5% р-н глюкози) р-нити 10-40 МО окситоцину, для профілактики маткової атонії необхідно 20-40 mМО/хв або в/м: 1 мл (5 МО) після відділення плаценти; як ад’ювантна терапія при неповному аборті: 10 МО в 500 мл 0,9% р- ну натрію хлориду або суміші 5% декстрози з 0,9% р-ном натрію хлориду в/в зі швидкістю інфузії 20-40 крап./хв.; для діагностики матково-плацентарної недостатності в/в інфузію розпочинають зі швидкістю 0,5 mМО/хв і кожні 20 хв подвоюють швидкість до досягнення ефективної дози (5-6 mМО/хв, максимум 20 mМО/хв.), після появи протягом 10-хвилинного періоду трьох помірних скорочень тривалістю по 40-60 с. кожне, припинити введення і простежити за зміною, тобто уповільненням серцевої діяльності плода.