виражена антиспастична дія на гладку мускулатуру ШКТ; може змінювати потік Ca2+ з внутрішньо- і позаклітинного простору і зв’язуватися з Ca2+-каналами, мускариновими і тахікініновими рецепторами; дію отилонію броміду можна пояснити комбінацією його дії, блокуючої Ca2+-канали, та його м’якої антимускаринової дії.