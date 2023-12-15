ОТИЛОНІЮ БРОМІД (OTILONII BROMIDUM) Діюча речовина
виражена антиспастична дія на гладку мускулатуру ШКТ; може змінювати потік Ca2+ з внутрішньо- і позаклітинного простору і зв’язуватися з Ca2+-каналами, мускариновими і тахікініновими рецепторами; дію отилонію броміду можна пояснити комбінацією його дії, блокуючої Ca2+-канали, та його м’якої антимускаринової дії.
синдром подразненого кишечнику (СПК) і болі, пов’язані зі спазмом дистальних відділів кишечнику.
всередину по 1 табл. 2-3 р/добу; тривалість лікування індивідуальна; ковтати цілими та запивати склянкою води, приймати за 20 хв до їди.
гіперчутливість до препарату.
не викликає атропіноподібних побічних дій; можуть спостерігатися реакції гіперчутливості (шкірні висипання, свербіж, кропив’янка), запаморочення, нудота, біль у животі, загальна слабкість.