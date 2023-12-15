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Активні речовини — “О”ОТИЛОНІЮ БРОМІД (OTILONII BROMIDUM)

ОТИЛОНІЮ БРОМІД (OTILONII BROMIDUM) Діюча речовина

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Знайдено: 1 препарат
Спазмомен® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, № 30; А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
Спазмомен® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, № 30 А. Менаріні Індустріє Фармацеутиче Ріуніте с.р.л. (Менаріні Груп)
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від 174,07 грн
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виражена антиспастична дія на гладку мускулатуру ШКТ; може змінювати потік Ca2+ з внутрішньо- і позаклітинного простору і зв’язуватися з Ca2+-каналами, мускариновими і тахікініновими рецепторами; дію отилонію броміду можна пояснити комбінацією його дії, блокуючої Ca2+-канали, та його м’якої антимускаринової дії.

синдром подразненого кишечнику (СПК) і болі, пов’язані зі спазмом дистальних відділів кишечнику.

всередину по 1 табл. 2-3 р/добу; тривалість лікування індивідуальна; ковтати цілими та запивати склянкою води, приймати за 20 хв до їди.

гіперчутливість до препарату.

не викликає атропіноподібних побічних дій; можуть спостерігатися реакції гіперчутливості (шкірні висипання, свербіж, кропив’янка), запаморочення, нудота, біль у животі, загальна слабкість.