Якщо оксикодон застосовувати одночасно з препаратами, що впливають на ЦНС, може посилитися пригнічувальна дія на ЦНС. До таких препаратів відносяться інші опіоїди, седативні, снодійні, антидепресанти, фенотіазини, нейролептики, анестетики, міорелаксанти, антигістамінні та протиблювотні засоби.

Інгібітори інгібітори МАО та оксикодон слід застосовувати разом лише з обережністю. Це також стосується пацієнтів, які отримували інгібітори МАО протягом останніх 2-х тижнів.

Слід уникати одночасного прийому оксикодону та алкоголю.

Антихолінергічні побічні ефекти оксикодону, наприклад, запор і сухість у роті, можуть посилюватися іншими препаратами з антихолінергічною дією.

Інгібітори CYP 3A4 можуть призвести до зниження кліренсу оксикодону. Підвищення концентрації оксикодону в плазмі крові, що виникає внаслідок цього, може потребувати корекції дози.

До них відносяться інгібітори CYP 3A4:

• макролідні антибіотики, наприклад еритроміцин

• азольні протигрибкові препарати, наприклад, кетоконазол

• інгібітори протеази, наприклад, ритонавір

• циметидин

• грейпфрутовий сік.

Індуктори CYP 3A4 можуть спричинити збільшення кліренсу оксикодону. У цьому випадку дозування оксикодону може потребувати корекції, щоб уникнути зниження його концентрації у плазмі крові.

До індукторів CYP 3A4 належать:

• рифампіцин

• карбамазепін

• фенітоїн

• звіробій.

Інгібітори CYP 2D6, такі як пароксетин та хінідин, можуть призвести до зниження кліренсу і, таким чином, до підвищення концентрації оксикодону у плазмі крові.

Ступінь впливу на метаболізм оксикодону інших відповідних інгібіторів ізоферментів системи цитохрому незрозумілий. Слід враховувати можливі взаємодії.

У рідкісних випадках при одночасному застосуванні оксикодону та антикоагулянтів на основі кумарину спостерігалося клінічно значуще зниження або підвищення МНВ.