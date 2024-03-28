цитрат натрію — це натрієва сіль лимонної кислоти, білий кристалічний порошок або зернисті кристали, які легко розчиняються у воді і практично нерозчинні у спирті. Має кислий смак.

Фармакодинаміка. Механізм дії. Цитрат хелатує вільні іони кальцію, запобігаючи утворенню їхнього комплексу з тканинним фактором та фактором згортання крові VIIa, сприяючи активації фактора згортання крові X. Це пригнічує зовнішнє ініціювання каскаду згортання крові. Цитрат є слабкою основою і тому реагує із соляною кислотою у шлунку, підвищуючи рН. Далі він метаболізується до бікарбонату, який потім діє як системний підлужний агент, підвищуючи рН крові та сечі до 8. Він також має сечогінні властивості та підвищує виведення кальцію із сечею.

Прийом цитрату натрію перед надмаксимальним тренуванням приводить до зменшення O 2 -боргу після навантаження, що сприяє підвищенню продуктивності фізичних вправ.

Цитрат натрію ефективно підвищує pH шлунка при введенні менш ніж за 60 хв до індукції анестезії як профілактика синдрому кислотної аспірації у пацієнток з операцією кесаревого розтину.

Місцеве введення цитрату натрію знижує частоту виразки та перфорації рогівки після лужного опіку ока за рахунок пригнічення цитратом інфільтрації рогівки поліморфноядерними лейкоцитами.

Фармакокінетика. T max становить 98–130 хв. Об’єм розподілу — 19–39 л.

Метаболізм. У печінці цитрат окиснюється до бікарбонату натрія і відіграє роль проміжної ланки в циклі лимонної кислоти.

Виведення. Переважно виводиться за рахунок печінкового метаболізму і у незначної кількості — нирками. Т ½ 18–54 хв. Загальний кліренс — 313–1107 мл/хв.