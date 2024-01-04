застосовувати в/в, в/м або внутрішньо; в/в вводять дорослим із розрахунку 70- 120 мг/кг маси тіла, ослабленим пацієнтам - 50 -70 мг/кг маси тіла; р-н вводять повільно, зі швидкістю 1-2 мл/хв; через 5-7 хв. після початку введення хворі засинають; дорослим натрію оксибутират можна також вводити в/в у дозі 35 - 40 мг/кг маси тіла одночасно з тіопенталом натрію (4-6 мг/кг); в/м вводити у дозах 120-150 мг/кг (для мононаркозу) або 100 мг/кг у комбінації з барбітуратами (тіопентал натрію); дітям - в/в у дозі 100 мг/кг у 30-50 мл 5 % р-ну глюкози протягом 5-10 хв.; при наркозі із застосуванням натрію оксибутирату попередньо провести звичайну премедикацію (промедолом, атропіном, дипразином, піпольфеном); для лікувального акушерського наркозу вводити в/в повільно (1-2 мл/хв.) у дозі 50-60 мг/кг у 20 мл 40% р-ну глюкози 10-15 хв. або внутрішньо у дозі 40-80 мг/кг; сон або поверхневий наркоз триває 1,5-3 год.; при переході до акушерських операцій вводити в/в протягом 10-15 хв. у дозі 60-70 мг/кг, і на цьому тлі здійснювати інтубаційний наркоз при дробовому введенні міорелаксантів; при патології та травматичних ураженнях головного мозку, токсичних ураженнях організму, що супроводжуються гіпоксичним набряком головного мозку застосовувати в/в у дозі 50-100 мг/кг (у комплексі з іншими заходами); у вигляді 5% р-ну натрію оксибутират застосовувати внутрішньо, якщо умови приготування такого р-ну будуть гарантувати безпечність застосування та точне дозування: внутрішньо для наркозу дорослим призначати 5% р-н з розрахунку 100-200 мг/кг за 40-60 хв. до операції; дітям внутрішньо призначати для ввідного наркозу у дозі 150 мг/кг у 20-30 мл 5% р-ну глюкози за 40-60 хв. до операції.