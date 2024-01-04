НАТРІЮ ОКСИБУТИРАТ* (NATRII OXYBUTYRAS*) Діюча речовина
натрієва сіль γ-оксимасляної кислоти; за хімічною будовою та фармакологічними властивостями подібний до γ-аміномасляної кислоти, основного гальмівного медіатора ЦНС; має елементи ноотропної активності і виявляє седативну, снодійну, наркотичну, центральну міорелаксуючу дію, посилює болезаспокійливу активність наркотичних і ненаркотичних аналгетиків, посилює стійкість організму, головного мозку, серця, сітківки ока до гіпоксії, активує окиснювальні процеси.
неінгаляційний наркоз, ввідний та базисний наркоз в хірургії, акушерстві та гінекології; у психіатричній та неврологічній практиці - інтоксикації, травматичні ураження ЦНС.
застосовувати в/в, в/м або внутрішньо; в/в вводять дорослим із розрахунку 70- 120 мг/кг маси тіла, ослабленим пацієнтам - 50 -70 мг/кг маси тіла; р-н вводять повільно, зі швидкістю 1-2 мл/хв; через 5-7 хв. після початку введення хворі засинають; дорослим натрію оксибутират можна також вводити в/в у дозі 35 - 40 мг/кг маси тіла одночасно з тіопенталом натрію (4-6 мг/кг); в/м вводити у дозах 120-150 мг/кг (для мононаркозу) або 100 мг/кг у комбінації з барбітуратами (тіопентал натрію); дітям - в/в у дозі 100 мг/кг у 30-50 мл 5 % р-ну глюкози протягом 5-10 хв.; при наркозі із застосуванням натрію оксибутирату попередньо провести звичайну премедикацію (промедолом, атропіном, дипразином, піпольфеном); для лікувального акушерського наркозу вводити в/в повільно (1-2 мл/хв.) у дозі 50-60 мг/кг у 20 мл 40% р-ну глюкози 10-15 хв. або внутрішньо у дозі 40-80 мг/кг; сон або поверхневий наркоз триває 1,5-3 год.; при переході до акушерських операцій вводити в/в протягом 10-15 хв. у дозі 60-70 мг/кг, і на цьому тлі здійснювати інтубаційний наркоз при дробовому введенні міорелаксантів; при патології та травматичних ураженнях головного мозку, токсичних ураженнях організму, що супроводжуються гіпоксичним набряком головного мозку застосовувати в/в у дозі 50-100 мг/кг (у комплексі з іншими заходами); у вигляді 5% р-ну натрію оксибутират застосовувати внутрішньо, якщо умови приготування такого р-ну будуть гарантувати безпечність застосування та точне дозування: внутрішньо для наркозу дорослим призначати 5% р-н з розрахунку 100-200 мг/кг за 40-60 хв. до операції; дітям внутрішньо призначати для ввідного наркозу у дозі 150 мг/кг у 20-30 мл 5% р-ну глюкози за 40-60 хв. до операції.
гіпокаліємія, міастенія; токсикози вагітних з гіпертензивним с-мом, гіперчутливість до компонентів ЛЗ, важка депресія, дефіцит дегідрогенази напівальдегіду янтарної к-ти, феохромоцитома.
запаморочення; гіперчутливість; анорексія, зниження апетиту; депресія, катаплексія, незвичайні сновидіння, сплутаність свідомості, дезорієнтація, нічні кошмари, сомнабулізм, порушення сну, безсоння, збудження, суїцидальні спроби/думки, психоз, параноя, галюцинації, патологічні думки, ажитація, розлад засипання; запаморочення, вертиго, головний біль, сонливість, тремор, порушення рівноваги, порушення уваги, гіпоестезія, парестезія, дисгевзія, судорожне сіпання м’язів, амнезія, с-м неспокійних ніг, судоми; нечіткість зору; серцебиття, гіпертензія, брадикардія; задишка, закладеність носу, назофарингіт, синусити, пригнічення дихання, апное; нудота, блювання, діарея, біль у животі, нетримання калу; гіпергідроз, висипання, кропив’янка; артралгія, м’язовий спазм, біль в попереку; нетримання сечі, ніктурія; астенія, стомлюваність, відчуття сп’яніння, гіпокаліємія, периферичні набряки, збільшення маси тіла.