для попередження вагітності необхідності застосовувати негормональні методи контрацепції (бар’єрні); вторинна аменорея: гормональне лікування вторинної аменореї проводити тільки після виключення вагітності; перед початком лікування вторинної аменореї виключити наявність пухлини гіпофіза, що виділяє пролактин, не можна виключити, що макроаденоми збільшуються в розмірах під дією високих доз естрогенів протягом тривалого періоду часу; спочатку протягом 14 днів застосовувати естроген, а потім норетистерон по 1-2 табл./добу протягом 10 днів; при досягненні достатнього вироблення естрогенів організмом можна припинити лікування естрогенами та викликати циклічну кровотечу шляхом застосування 1 табл. 2р/добу з 16 по 25-ий день циклу; ендометріоз: лікування розпочинають між 1-м і 5-м днем циклу з прийому по 1 табл. 2р/добу; у випадку виникнення кровомазання підвищити дозу до 2р/добу по 2 табл.; після припинення кровотечі можна зменшити дозу до початкової; тривалість курсу лікування становить не менше ніж 4 - 6 міс.; при безперервному щоденному застосуванні препарату овуляція і менструація зазвичай відсутні, після завершення гормональної терапії настає кровотеча відміни.