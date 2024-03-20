НОРЕТИСТЕРОН (NORETHISTERONUM) Діюча речовина
це прогестаген; у жінок, чутливих до дії естрогенів, при курсовому p/os прийомі 100-150 мг протягом одного менструального циклу можна досягти суцільної зміни ендометрія, тобто від проліферативного до секреторного стану; секреція гонадотропінів та ановуляція інгібуються при щоденному прийомі 0,5 мг; є пірогенною речовиною й впливає на базову t° тіла.
вторинна аменорея та ендометріоз.
для попередження вагітності необхідності застосовувати негормональні методи контрацепції (бар’єрні); вторинна аменорея: гормональне лікування вторинної аменореї проводити тільки після виключення вагітності; перед початком лікування вторинної аменореї виключити наявність пухлини гіпофіза, що виділяє пролактин, не можна виключити, що макроаденоми збільшуються в розмірах під дією високих доз естрогенів протягом тривалого періоду часу; спочатку протягом 14 днів застосовувати естроген, а потім норетистерон по 1-2 табл./добу протягом 10 днів; при досягненні достатнього вироблення естрогенів організмом можна припинити лікування естрогенами та викликати циклічну кровотечу шляхом застосування 1 табл. 2р/добу з 16 по 25-ий день циклу; ендометріоз: лікування розпочинають між 1-м і 5-м днем циклу з прийому по 1 табл. 2р/добу; у випадку виникнення кровомазання підвищити дозу до 2р/добу по 2 табл.; після припинення кровотечі можна зменшити дозу до початкової; тривалість курсу лікування становить не менше ніж 4 - 6 міс.; при безперервному щоденному застосуванні препарату овуляція і менструація зазвичай відсутні, після завершення гормональної терапії настає кровотеча відміни.
вагітність або підозра на неї; годування груддю; венозні або артеріальні тромботичні/тромбоемболічні явища (ІМ, інсульт, транзиторна ішемічна атака, тромбоз глибоких вен, легенева тромбоемболія) нині або в анамнезі; наявність на даний час або в анамнезі передвісників тромбозу (транзиторна ішемічна атака, стенокардія); наявність факторів високого ризику артеріального тромбозу; ЦД із судинними ускладненнями; тяжкі захворювання печінки нині або в минулому, доки показники функції печінки не повернуться до нормальних значень; с-м Дубіна-Джонсона, с-м Ротора, жовтяниця чи випадки вираженого шкірного свербіжу впродовж попередніх вагітностей; попередні випадки пемфігоїду вагітних (герпес вагітних); доброякісні або злоякісні пухлини печінки в даний час чи в минулому; злоякісні пухлини, що є залежними від впливу статевих гормонів, або підозра щодо їх наявності; підвищена чутливість до норетистерону або до будь-якого з допоміжних компонентів препарату; мігрень із вогнищевими неврологічними симптомами в анамнезі; в анамнезі під час вагітності ідіопатична жовтяниця або сильний свербіж; вагінальна кровотеча невстановленої етіології; нелікована гіперплазія ендометрію.
реакції гіперчутливості; головний біль, мігрень; зорові порушення; задишка; нудота; кропив’янка, висипання; маткові/вагінальні кровотечі, в т.ч. кровомазання, неінтенсивна менструація (гіпоменорея), аменорея; набряк; тромбоемболія; пухлини печінки, які призводять до внутрішньочеревних кровотеч; хлоазма; збільшення частоти незвично сильної мігрені; раптові розлади сприйняття; перші ознаки тромбофлебіту чи симптоми тромбоемболії; відчуття болю й стиснення в грудній клітці; поява жовтяниці, розвиток гепатиту, свербіж шкіри, суттєве підвищення АТ; запаморочення, посилення депресії, біль у животі, холестаз; холестатичні порушення печінки.