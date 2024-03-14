внутрішньо; при ентеробіозі дорослим і дітям старше 2 років-100 мг одноразово; у разі високої ймовірності повторної інвазії прийом повторюють через 2 або 4 тижні в тій же дозі; рекомендується проводити одночасне лікування усіх членів родини; при аскаридозі, трихоцефалезі, анкілостомозі та змішаних гельмінтозах незалежно від маси тіла і віку призначають дітям, старшим 2 років та дорослим по 100 мг 2 р/добу (вранці та ввечері) протягом 3 днів; при теніозі та стронгілоїдозі - дорослим по 200 мг 2 р/добу протягом 3 днів; дітям старше 2 років - по 100 мг 2 р/добу протягом 3 днів;під час лікування не треба дотримуватися дієти та застосовувати проносні засоби; лікування повторюють, якщо через 3 тижні знову з’являються ознаки гельмінтозу.