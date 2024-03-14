МЕБЕНДАЗОЛ (MEBENDAZOLUM) Діюча речовина
протигельмінтний засіб широкого спектра дії, найбільш ефективний при ентеробіозі; механізм дії обумовлений селективним порушеннням активності мікротубулярної системи клітин кишкового каналу гельмінтів, що призводить до необоротної загибелі гельмінтів; найбільшу активність виявляє відносно кишкових нематод, хоча ефективний і при деяких інших гельмінтозах; висока терапевтична ефективність спостерігається при лікуванні інвазій, викликаних наступними гельмінтами: Enterobius vermicularis - 95%, Trichuris trichiura - 68%, Ascaris lumbricoides - 98%, Ancylostoma duodenale, Necator americanus - 96%.
лікування інвазій: ентеробіоз, аскаридоз, анкілостомоз, стронгілоїдоз, трихоцефальоз, теніоз, некатороз.
внутрішньо; при ентеробіозі дорослим і дітям старше 2 років-100 мг одноразово; у разі високої ймовірності повторної інвазії прийом повторюють через 2 або 4 тижні в тій же дозі; рекомендується проводити одночасне лікування усіх членів родини; при аскаридозі, трихоцефалезі, анкілостомозі та змішаних гельмінтозах незалежно від маси тіла і віку призначають дітям, старшим 2 років та дорослим по 100 мг 2 р/добу (вранці та ввечері) протягом 3 днів; при теніозі та стронгілоїдозі - дорослим по 200 мг 2 р/добу протягом 3 днів; дітям старше 2 років - по 100 мг 2 р/добу протягом 3 днів;під час лікування не треба дотримуватися дієти та застосовувати проносні засоби; лікування повторюють, якщо через 3 тижні знову з’являються ознаки гельмінтозу.
підвищена чутливість (алергія) до будь-якого з компонентів препарату; вагітність; період годування груддю.
абдомінальний дискомфорт, діарея, метеоризм; висип, гіперчутливість, включаючи анафілактичні та анафілактоїдні реакції; гепатит, підвищення активності печінкових ферментів; нейтропенія; судоми, запаморочення; токсичний епідермальний некроліз, синдром Стівенса- Джонсона, екзантема, ангіоневротичний набряк, кропив’янка, алопеція, свербіж, порушення функції печінки, абдомінальний дискомфорт, діарея, токсичний епідермальний некроліз, с-м Стівенса-Джонсона, екзантема, ангіоневротичний набряк, кропив’янка, алопеція, свербіж, гломерулонефрит.