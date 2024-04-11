вводити в/м, в/в (шляхом болюсних ін’єкцій або інфузій), інтратекально, в/артеріально та інтравентрикулярно; дози визначають залежно від маси або площі поверхні тіла пацієнта, за винятком випадків інтратекального та інтравентрикулярного введення, коли максимальна доза не повинна перевищувати 15 мг, а максимальна рекомендована концентрація складає 5 мг/мл; високі дози (більше 100 мг) зазвичай вводять шляхом в/в інфузій тривалістю не більше 24 год.; у вигляді монотерапії або у поєднанні з іншими цитотоксичними засобами застосовується для лікування широкого спектру онкологічних захворювань; дози і схеми лікування можуть значно варіювати. Лейкоз: 3,3 мг/м2 у комбінації з іншими цитостатиками 1 р/день протягом 4-6 тижнів; 2,5 мг/кг кожні 2 тижні; 30 мг/м2/тиждень - підтримуюча терапія; інтенсивна терапія високими дозами 1-12 г/м2 поверхні тіла (в/в протягом 1-6 год.) кожні 1-3 тижні; 20 мг/м2 у комбінації з іншими цитостатиками 1 р/тиждень. Неходжкінська лімфома: комбінована терапія 500-2000 мг/м2 поверхні тіла з інтервалами 1 або 3 тижні; 7500 мг/м2 поверхні тіла в/в 1 р/тиждень. Рак молочної залози: 40 мг/м2 в/в у комбінації з іншими цитостатиками у день 1, або 1 та 3, або 1 та 8, або 3 рази на рік; метотрексат є частиною курсу хіміотерапії за схемою CMF (циклофосфан + адріаміцин + 5-фторурацил), протягом якого доза метотрексату зазвичай складає 40 мг в/в у дні 1 та 8, курс лікування повторюється із інтервалом у 3 тижні. Хоріокарцинома: 15-30 мг щодня протягом 5 днів, повторення курсів з інтервалами 1 тиждень і більше. Можна застосовувати p/os у дозах до 30 мг/м2, вищі дози вводити парентерально.