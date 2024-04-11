МЕТОТРЕКСАТ (METHOTREXATUM) Діюча речовина
антагоніст фолієвої к-ти, належить до цитотоксичних засобів класу антиметаболітів, діє під час S-фази клітинного циклу і конкурентно інгібує фермент дигідрофолатредуктазу, запобігаючи відновленню дигідрофолату до тетрагідрофолату, що є необхідним для синтезу ДНК та реплікації клітин; оскільки проліферація злоякісних тканин швидша за норму, метотрексат може порушувати їхній розвиток, не завдаючи незворотної шкоди нормальним тканинам.
хоріокарцинома, г. лімфоцитарний лейкоз, неходжкінська лімфома, рак молочної залози.
вводити в/м, в/в (шляхом болюсних ін’єкцій або інфузій), інтратекально, в/артеріально та інтравентрикулярно; дози визначають залежно від маси або площі поверхні тіла пацієнта, за винятком випадків інтратекального та інтравентрикулярного введення, коли максимальна доза не повинна перевищувати 15 мг, а максимальна рекомендована концентрація складає 5 мг/мл; високі дози (більше 100 мг) зазвичай вводять шляхом в/в інфузій тривалістю не більше 24 год.; у вигляді монотерапії або у поєднанні з іншими цитотоксичними засобами застосовується для лікування широкого спектру онкологічних захворювань; дози і схеми лікування можуть значно варіювати. Лейкоз: 3,3 мг/м2 у комбінації з іншими цитостатиками 1 р/день протягом 4-6 тижнів; 2,5 мг/кг кожні 2 тижні; 30 мг/м2/тиждень - підтримуюча терапія; інтенсивна терапія високими дозами 1-12 г/м2 поверхні тіла (в/в протягом 1-6 год.) кожні 1-3 тижні; 20 мг/м2 у комбінації з іншими цитостатиками 1 р/тиждень. Неходжкінська лімфома: комбінована терапія 500-2000 мг/м2 поверхні тіла з інтервалами 1 або 3 тижні; 7500 мг/м2 поверхні тіла в/в 1 р/тиждень. Рак молочної залози: 40 мг/м2 в/в у комбінації з іншими цитостатиками у день 1, або 1 та 3, або 1 та 8, або 3 рази на рік; метотрексат є частиною курсу хіміотерапії за схемою CMF (циклофосфан + адріаміцин + 5-фторурацил), протягом якого доза метотрексату зазвичай складає 40 мг в/в у дні 1 та 8, курс лікування повторюється із інтервалом у 3 тижні. Хоріокарцинома: 15-30 мг щодня протягом 5 днів, повторення курсів з інтервалами 1 тиждень і більше. Можна застосовувати p/os у дозах до 30 мг/м2, вищі дози вводити парентерально.
гіперчутливість до метотрексату або до інших компонентів препарату; значні порушення функції печінки (рівень білірубіну > 85,5 мкмоль/л); зловживання алкоголем; порушення функції нирок (кліренс креатиніну < 20 мл/хв); порушення з боку системи кровотворення (гіпоплазія кісткового мозку, лейкопенія, тромбоцитопенія, виражена анемія); тяжкі, г.або хр.інфекції (туберкульоз, ВІЛ); стоматит, виразки слизової оболонки ротової порожнини або травного тракту; період вагітності, годування груддю; вакцинація живими вакцинами у період лікування.
тромбоцитопенія, лейкопенія, стоматит, біль у животі, анорексія, нудота і блювання (особливо протягом перших 24-48 год.), головний біль, втома, сонливість, парестезії; зниження кліренсу креатиніну, збільшення активності печінкових ферментів (АЛТ, АСТ), лужної фосфатази, білірубіну, зниження кліренсу креатиніну; інтерстиціальний пневмоніт, альвеоліт, які можуть мати летальний наслідок; екзантема, еритема, свербіж, оперізуючий лишай; анемія, панцитопенія, мієлосупресія, агранулоцитоз; опортуністичні інфекції, які можуть бути летальними, сепсис; нокардіоз, гістоплазмоз, криптококовий мікоз, розсіяне ураження вірусом простого герпесу, цитомегаловірусні інфекції; злоякісні новоутворення, синдром лізису пухлини; мегалобластна анемія, апластична анемія, еозинофілія, нейтропенія, лімфаденопатія, лімфопроліферативні розлади; АР, анафілактичний шок, алергічний васкуліт, лихоманка, імуносупресія, гіпогаммаглобулінемія; ЦД; депресія, коливання настрою, минущі розлади чутливості; судоми, енцефалопатія/лейкоенцефалопатія (у разі парентерального застосування), геміпарез, запаморочення, сплутаність свідомості, парез, розлади мови, включаючи дизартрію, афазію, мієлопатія (після люмбального застосування), незвичайне краніальне сенсорне сприйняття, міастенія, біль у кінцівках, порушення смаку, г.асептичний менінгіт з менінгіальним с-ромом, збільшення тиску спинномозкової рідини після інтратекального введення; в/в введення може призвести до г.енцефаліту, г.енцефалопатії з летальним наслідком; затуманення зору, помутніння зору, тяжка дизопія, періорбітальний набряк, блефарит, сльозотеча, світлобоязнь, кон’юнктивіт, минуща сліпота, втрата зору; гіпотонія, ексудативний перикардит, тампонада перикарду, перикардит; васкуліт, артеріальний тромбоз, тромбоз судин головного мозку, тромбофлебіт, тромбоз глибоких вен, тромбоз вен сітківки і легенева емболія; легеневий фіброз, плеврит, фарингіт, зупинка дихання, хр. інтерстиціальне обструктивне захворювання легень, астмоподібні реакції з кашлем, задишкою, патологічним результатом тесту легеневої функції, пневмоцистна пневмонія; ШКК, панкреатит, ентерит, гінгівіт, мелена, блювання кров’ю, неінфекційний перитоніт; жирові перетворення печінки, хр. фіброз печінки, цироз печінки, зниження сироваткового альбуміну, гепатотоксичність, г.гепатит, поновлення хр.гепатиту, г.некроз печінки, печінкова недостатність, реактивація гепатиту В, загострення гепатиту С; випадіння волосся, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, герпетиформні висипання, світлочутливість, кропив’янка, посилення пігментації шкіри, порушення загоєння ран, акне, виразки шкіри, синці, еритема, нодульоз, болісні ерозії псоріазу, посилення пігментації нігтів, оніхолізис, збільшення ревматичних вузлів, фурункульоз, телеангіектазія, г. параніхія; артралгія/міалгія, остеопороз. Перелом; тяжка нефропатія, ниркова недостатність, цистит з виразкою, порушення сечовипускання, дизурія, олігурія, анурія, гіперурикемія, підвищення концентрації сечовини, креатиніну в сироватці крові, азотемія, гематурія, протеїнурія; вроджені вади плода, аборт, смерть плода; вагінальні виразки та запалення, порушення менструального циклу, порушення овогенезу/сперматогенезу, імпотенція, безпліддя, втрата лібідо, минуща олігоспермія, виділення з піхви, розлади циклу, гінекомастія. При інтратекальному застосуванні: г.хімічний арахноїдит, підгостра мієлопатія, хр. лейкоенцефалопатія; при в/в - г.енцефаліт, г.енцефалопатія з летальним наслідком; при в/м застосуванні - місцеві ПР, формування стерильного абсцесу, руйнування жирової тканини.