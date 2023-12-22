дорослим по 500-1500 мг 3-4 р/добу; дітям разові дози: у віці 3-6 років - 250 мг, 7 років і старше - 500 мг; кратність прийому - 3-4 р/добу; застосовувати за 30 хвилин -1 год. до їди; курс лікування - 10-30 днів або по 10 днів з 10-денними перервами між цими курсами.