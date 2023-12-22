МЕТІОНІН (METHIONINUM) Діюча речовина
незамінна амінокислота, що бере участь у процесах переметилювання; виявляє ліпотропну дію, сприяє синтезу холіну, фосфоліпідів; бере участь у синтезі адреналіну, креатину; активує дію гормонів, вітамінів, ферментів; має детоксикуючі властивості завдяки здатності метилювати токсичні продукти; знижує концентрацію холестерину в крові і збільшує вміст фосфоліпідів; містить сірку, використовується для синтезу білків і вступає у різні метаболiчнi реакції - переметилювання, дезамiнування, декарбоксилювання.
лікування та профілактика захворювань і токсичних уражень печінки: токсичний гепатит, алкогольна гепатопатія, цироз печінки, отруєння препаратами миш’яку, хлороформом, бензолом та гепатотоксичними речовинами; в основі комбінованої терапії при хр. алкоголізмі, ЦД, для лікування дистрофії, що розвивається при білковій недостатності після дизентерії та інфекційних захворювань, атеросклерозу, при тяжких хірургічних операціях, опіках.
дорослим по 500-1500 мг 3-4 р/добу; дітям разові дози: у віці 3-6 років - 250 мг, 7 років і старше - 500 мг; кратність прийому - 3-4 р/добу; застосовувати за 30 хвилин -1 год. до їди; курс лікування - 10-30 днів або по 10 днів з 10-денними перервами між цими курсами.
г. вірусні гепатити, печінкова енцефалопатія, важка печінкова недостатність, підвищена чутливість до препарату.
нудота, блювання, АР.