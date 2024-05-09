внутрішньо p/os у суспенз. та табл.; початкове дозування для короткочасної детоксикації: поступово коригувати дози для встановлення мінімально достатньої підтримуючої дози, на початку терапії середня добова доза 20 мг - для пацієнтів з невизначеним або невідомим порогом наркотичної залежності та 40 мг - для пацієнтів з відомим порогом наркотичної залежності та тривалим терміном вживання наркотиків, у виняткових випадках початкову добову дозу можна підвищити до 100 мг; доза завжди повинна бути достатньою для того, щоб симптоми с-му відміни не перевищували прийнятного рівня, при наявності таких симптомів дозу поступово підвищувати на 10 мг-20 мг; МДД для дорослих - 120 мг; при переведенні пацієнта з левометадону на метадон розрахунок дози проводиться із урахуванням співвідношення 1:2 (5 мг:10 мг); підтримуюче лікування: титрувати до дози, при якій опіоїдні симптоми не проявляються протягом 24 год., знижується потреба у наркотику, блокуються або послаблюються ейфоричні ефекти опіоїдів, коли пацієнт не чутливий до седативної дії метадону, звичайна добова доза - 80-120 мг; відміну замісної терапії проводити повільно, з поступовим зменшенням добової дози протягом кількох тижнів або міс., знижувати дозу менш ніж на 10% від встановленої підтримуючої дози через 10-14 днів.; больовий с-м: розпочинати лікування і титрування дози з малої початкової дози з поступовою її корекцією, зазвичай призначати 2,5-10 мг через кожні 4 год. протягом перших 3-5 днів, дозу повільно титрувати до досягнення відповідного ефекту, далі застосовувати фіксовану дозу кожні 8-12 год. залежно від стану хворого та його відповіді на лікування.