моно-[7-бром-2-оксо-5-(2-хлорфеніл)-2,3-дигідро-1Н-бензо[1,4]діазепін-3-іл]сукцинату моногідрат.

Фармакодинамічні характеристики. Левана — атипове похідне бензодіазепіну, частковий селективний агоніст рецепторного комплексу ГАМК А .

Характеризується поєднаною потужною снодійною та анксіолітичною дією, наявністю супутніх вегетостабілізуючих та нейропротекторних властивостей. Вегетостабілізуючий ефект левана сприяє зворотному розвитку загальноневротичної симптоматики, швидкому усуванню вегетативних проявів у хворих з нейроциркуляторною дистонією з синдромом порушення сну. Виявляє міорелаксуючу та помірну протисудомну дію.

На відміну від препаратів короткої дії, левана забезпечує повноцінний 8-годинний сон, проте при цьому не викликає денної сонливості. Особливістю снодійного ефекту левана є збереження фізіологічної структури сну (що виявляється у забезпеченні фізіологічної тривалості сну без нічних пробуджень та кошмарів), тобто здатність збільшувати тривалість не тільки повільнохвильового, а й парадоксального сну (REM-фази) при незмінній кількості його епізодів.

Механізм дії левана пов’язаний з впливом на Cl-іонофорну ділянку ГАМК-бензодіазепін-рецепторного комплексу, активацією якого і визначається реалізація снодійного ефекту

Результати відкритого порівняльного рандомізованого послідовного клінічного дослідження переносимості та попередньої оцінки ефективності оригінального препарату левана продемонстрували виражений снодійний ефект у діапазоні доз 0,5–2,0 мг. У всіх пацієнтів з інсомнією неорганічної етіології на фоні нейроциркуляторної дистонії в процесі лікування спостерігали позитивний вплив левана у досліджуваних дозах на якість сну: на 3-й день лікування всі хворі відзначали зменшення часу засинання та кількості нічних пробуджень, збільшення тривалості сну, поліпшення якості сну та пробудження. Виражений позитивний ефект зберігався на 7-й та 10-й дні прийому левана. Також усі пацієнти відзначали покращення настрою, зникнення симптомів астенії, тривоги та занепокоєння у денний час.

Фармакокінетичні характеристики. Після всмоктування у кишечнику, за рахунок полярного залишку бурштинової кислоти левана добре розчиняється в плазмі крові, не зв’язуючись з білками.

Левана є проліками. Специфічний характер снодійного ефекту левана визначається особливостями його фармакокінетичних параметрів, а саме більш легким надходженням у головний мозок та подальшим гідролізом тканинними ферментами з виділенням активного метаболіту. Препарат гідролізується з утворенням активного 3-ОН метаболіту та бурштинової кислоти. Основний активний метаболіт левана — 3-гідроксифеназепам є повним агоністом рецепторів ГАМК А .

Левана досить швидко метаболізується (Т ½ — 10–14 год), що виключає кумуляцію препарату і мінімізує ризик розвитку постсомнічного синдрому.

Прийом левана пов’язаний з мінімальним ризиком розвитку звикання та залежності при рекомендованій тривалості застосування.