ЛЕВАНА* (LEVANA*) Діюча речовина
моно-[7-бром-2-оксо-5-(2-хлорфеніл)-2,3-дигідро-1Н-бензо[1,4]діазепін-3-іл]сукцинату моногідрат.
Фармакодинамічні характеристики. Левана — атипове похідне бензодіазепіну, частковий селективний агоніст рецепторного комплексу ГАМКА.
Характеризується поєднаною потужною снодійною та анксіолітичною дією, наявністю супутніх вегетостабілізуючих та нейропротекторних властивостей. Вегетостабілізуючий ефект левана сприяє зворотному розвитку загальноневротичної симптоматики, швидкому усуванню вегетативних проявів у хворих з нейроциркуляторною дистонією з синдромом порушення сну. Виявляє міорелаксуючу та помірну протисудомну дію.
На відміну від препаратів короткої дії, левана забезпечує повноцінний 8-годинний сон, проте при цьому не викликає денної сонливості. Особливістю снодійного ефекту левана є збереження фізіологічної структури сну (що виявляється у забезпеченні фізіологічної тривалості сну без нічних пробуджень та кошмарів), тобто здатність збільшувати тривалість не тільки повільнохвильового, а й парадоксального сну (REM-фази) при незмінній кількості його епізодів.
Механізм дії левана пов’язаний з впливом на Cl-іонофорну ділянку ГАМК-бензодіазепін-рецепторного комплексу, активацією якого і визначається реалізація снодійного ефекту
Результати відкритого порівняльного рандомізованого послідовного клінічного дослідження переносимості та попередньої оцінки ефективності оригінального препарату левана продемонстрували виражений снодійний ефект у діапазоні доз 0,5–2,0 мг. У всіх пацієнтів з інсомнією неорганічної етіології на фоні нейроциркуляторної дистонії в процесі лікування спостерігали позитивний вплив левана у досліджуваних дозах на якість сну: на 3-й день лікування всі хворі відзначали зменшення часу засинання та кількості нічних пробуджень, збільшення тривалості сну, поліпшення якості сну та пробудження. Виражений позитивний ефект зберігався на 7-й та 10-й дні прийому левана. Також усі пацієнти відзначали покращення настрою, зникнення симптомів астенії, тривоги та занепокоєння у денний час.
Фармакокінетичні характеристики. Після всмоктування у кишечнику, за рахунок полярного залишку бурштинової кислоти левана добре розчиняється в плазмі крові, не зв’язуючись з білками.
Левана є проліками. Специфічний характер снодійного ефекту левана визначається особливостями його фармакокінетичних параметрів, а саме більш легким надходженням у головний мозок та подальшим гідролізом тканинними ферментами з виділенням активного метаболіту. Препарат гідролізується з утворенням активного 3-ОН метаболіту та бурштинової кислоти. Основний активний метаболіт левана — 3-гідроксифеназепам є повним агоністом рецепторів ГАМКА.
Левана досить швидко метаболізується (Т½ — 10–14 год), що виключає кумуляцію препарату і мінімізує ризик розвитку постсомнічного синдрому.
Прийом левана пов’язаний з мінімальним ризиком розвитку звикання та залежності при рекомендованій тривалості застосування.
інсомнія у дорослих пацієнтів.
наявність трьох дозових форм (0,5, 1 та 2 мг) дозволяє максимально індивідуалізувати терапію залежно від вираженості порушень сну, супутнього застосування лікарських засобів, реакції на препарат тощо.
Застосовують дорослим. Оптимальною дозою здебільшого є 1–2 мг.
Приймають per os раз на добу за 0,5–1 год до сну.
Тривалість курсу застосування визначається у кожному конкретному випадку і може становити від 3–5 днів при інсомнії на ґрунті гострого стресу до 14–30 днів при хронічному стресовому впливі, з урахуванням динаміки клінічної ефективності та переносимості терапії.
Застосування в особих груп пацієнтів. За наявності патології ЦНС органічного характеру, вираженої недостатності функцій печінки, нирок та легень, в осіб похилого та старечого віку слід застосовувати левана в дозі 0,5–1 мг.
відома гіперчутливість до діючої речовини. Тяжкий ступінь порушень функцій печінки, виражені хронічні розлади респіраторної функції; синдром апное уві сні; порушення координації рухів при ураженні мозочка або спинного мозку; гостре отруєння єтанолом, гіпнотиками, анальгетиками або психотропними препаратами; myasthenia gravis; гостра вузькокутова глаукома.
розлади з боку нервової системи: цефалгія, порушення координації рухів, відчуття слабоксті у кінцівках, надмірна седація, сонливість вдень.
Розлади психіки: когнітивні розлади, порушення концентрації уваги.
Розлади з боку респіраторної системи: задишка.
Розлади з боку шкіри: набряк Квінке, свербіж, екзантема.
Інше: кволість, генералізоване знесилення.
левана посилює дію снодійних, наркотичних засобів та антипсихотиків, етанолу.
Ймовірне послаблення лікувальної дії левана при застосуванні сумісно з кофеїном у високих дозах.
Не можна виключати зниження швидкості біотрансформації та виведення з організму левана при поєднаному застосуванні з циметидином.
симптоми. Сонливість у дневний час, надмірна седація, кволість, генералізоване знесилення, когнітивні розлади, порушення концентрації уваги, вертиго, нудота, порушення координації рухів, відчуття слабоксті у кінцівках, алергічні прояви.
Лікування симптоматичне. Промивання шлунку. Застосування препарату негайно скасовують. Якщо необхідно, вводять лікарські засоби, що впливають на кардіоваскулярну систему, та стимулятори функцій ЦНС. За умов госпіталізації застосовують флумазеніл. Застосування гемодіалізу слабо результативне.