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Активні речовини — “Л”ЛЕТРОЗОЛ (LETROZOLUM)

ЛЕТРОЗОЛ (LETROZOLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 15 препаратів
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30; Буст Фарма
Летрозол-Віста Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30 Буст Фарма
В 538 аптеках
від 433,98 грн
Ціни в аптеках
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30; КРКА
Летрозол КРКА Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30 КРКА
В 492 аптеках
від 604,09 грн
Ціни в аптеках
Фемара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30; Новартіс Фарма
Фемара® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30 Новартіс Фарма
В 477 аптеках
від 1303,90 грн
Ціни в аптеках
Лєтромара® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30; Фармак
Лєтромара® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30 Фармак
В 299 аптеках
від 612,30 грн
Ціни в аптеках
Летрозол-Віста АС таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30; Містрал Кепітал Менеджмент
Летрозол-Віста АС Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30 Містрал Кепітал Менеджмент
В 296 аптеках
від 435,97 грн
Ціни в аптеках
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 100; Буст Фарма
Летрозол-Віста Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 100 Буст Фарма
В 235 аптеках
від 1970,04 грн
Ціни в аптеках
Летрозол КРКА таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 90; КРКА
Летрозол КРКА Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 90 КРКА
В 233 аптеках
від 1755,08 грн
Ціни в аптеках
Летровіста таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30; Містрал Кепітал Менеджмент
Летровіста Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30 Містрал Кепітал Менеджмент
В 141 аптеці
від 1243,78 грн
Ціни в аптеках
Аралет таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30; Зентіва
Аралет Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30 Зентіва
В 87 аптеках
від 583,88 грн
Ціни в аптеках
Летрозол Астра таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30; Астрафарм
Летрозол Астра Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30 Астрафарм
В 20 аптеках
від 465,20 грн
Ціни в аптеках
Летрозол Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30; Дженефарм
Летрозол Дженефарм Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30 Дженефарм
В 9 аптеках
від 686,50 грн
Ціни в аптеках
Летрозол-Тева таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер у коробці, № 30; Тева Україна
Летрозол-Тева Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер у коробці, № 30 Тева Україна
В 1 аптеці
від 489,50 грн
Ціни в аптеках
Летродей 2,5 таблетки, вкриті оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30; Ауробіндо Фарма
Летродей 2,5 Таблетки, вкриті оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30 Ауробіндо Фарма
В 1 аптеці
від 73,00 грн
Ціни в аптеках
Етрузил таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30; Егіс
Етрузил Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30 Егіс
Немає в наявності
Летеро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30; Гетеро Лабс
Летеро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс
Немає в наявності

нестероїдний інгібітор ароматази (інгібітор біосинтезу естрогену); протипухлинний; у випадках, коли ріст пухлинної тканини залежить від наявності естрогенів, усунення опосередкованого ними стимулюючого впливу є передумовою пригнічення росту пухлини; у жінок у постменопаузі естрогени утворюються переважно за участі ферменту ароматази, який перетворює андрогени, що синтезуються у надниркових залозах (у першу чергу андростендіон і тестостерон), на естрон та естрадіол; за допомогою специфічної інгібіції ферменту ароматази можна досягти пригнічення біосинтезу естрогенів у периферичних тканинах і в пухлинній тканині; пригнічує ароматазу шляхом конкурентного зв’язування з субодиницею цього ферменту - гемом цитохрому P450, що призводить до зниження біосинтезу естрогенів у всіх тканинах; не змінює концентрацію лютеїнізуючого та фолікулостимулючого гормонів, тиреотропного гормону, T4 і T3; порушення синтезу стероїдних гормонів у надниркових залозах не виявлено.

ад’ювантна терапія гормонпозитивного раку молочної залози на ранніх стадіях у жінок у постменопаузальний період; розширена ад’ювантна терапія раку молочної залози на ранніх стадіях у жінок у постменопаузальний період, яким була проведена стандартна ад’ювантна терапія тамоксифеном протягом 5 років; терапія першої лінії гормонозалежного поширеного раку молочної залози у жінок у постменопаузі; лікування поширених форм раку молочної залози у жінок у постменопаузі (природної або спричиненої штучно), які отримували попередню терапію антиестрогенами; неоад’ювантна терапія у жінок у постменопаузі з локалізованим гормонпозитивним HER-2-негативним раком молочної залози, яким не підходить хіміотерапія і не показане невідкладне хірургічне втручання.

рекомендована доза для дорослих (у т.ч. для пацієнток літнього віку) 2,5 мг 1 р/добу щоденно; в ад’ювантній та розширеній ад’ювантній терапії лікування має тривати протягом 5 років або поки не настане рецидив захворювання; у хворих із метастазами терапію продовжувати до тих пір, доки ознаки прогресування захворювання не стануть очевидними; в умовах неоад’ювантного лікування терапію слід продовжувати протягом 4-8 місяців, щоб досягнути оптимального зменшення пухлини.

гіперчутливість до компонентів препарату; ендокринний статус, характерний для передменопаузального періоду; вагітність, лактація, жінки репродуктивного віку.

інфекції сечовидільної системи, біль у пухлинних вогнищах, лейкопенія, тромбоцитопенія, анорексія, підвищення апетиту, гіперхолестеринемія, генералізований набряк, порушення метаболізму ліпідів, депресія, нервозність, тривожність, головний біль, запаморочення, сонливість, безсоння, погіршення пам’яті, дизестезія, порушення смакових відчуттів, гострі цереброваскулярні порушення, катаракта, подразнення слизової оболонки ока, помутніння зору, тромбоз сітківки, відслоювання сітківки, відчуття серцебиття, тахікардія, тромбофлебіт, артеріальна гіпертензія, ішемія, тромбоемболічні реакції, стенокардія, ІМ, СН, інсульт, аритмія, перикардит, задишка, кашель, інтерстиціальні захворювання легень, нудота, блювання, диспепсія, запор, діарея, абдомінальний біль, стоматит, сухість у роті, збільшення рівня печінкових ферментів, гепатит, алопеція, посилене потовиділення, висип, свербіж, сухість шкіри, кропив’янка, ангіоедема, анафілактичні реакції, токсичний епідермальний некроліз, мультиформна еритема, артралгія, міалгія, біль у кістках, остеопороз, переломи кісток, артрит, часте сечовипускання, вагінальні кровотечі, виділення або сухість, біль у молочних залозах, припливи крові, стомлюваність, периферичний набряк, підвищення температури, сухість слизових оболонок, відчуття спраги, збільшення або зменшення маси тіла; зап’ястковий тунельний синдром, синдром «клацаючого пальця», легенева емболія, артеріальний тромбоз, цереброваскулярний інфаркт.