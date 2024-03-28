ЛЕФЛУНОМІД (LEFLUNOMIDUM) Діюча речовина
хворобомодифікуючий антиревматичний ЛЗ з антипроліферативними властивостями; активний метаболіт лефлуноміду, пригнічує людський фермент дигідрооротатдегідрогеназу і виявляє антипроліферативну активність.
лікування хворобо-модифікуючим антиревматичним ЛЗ активної фази РА у дорослих пацієнтів, лікування активної фази псоріатичного артриту у дорослих.
повинен призначати і контролювати лікар з досвідом лікування РА і псоріатичного артриту; РА: насичувальна доза становить 100 мг 1 р/день протягом перших 3-х днів, підтримуюча доза - 10-20 мг 1 р/добу, доза може бути зменшена до 10 мг 1 р/добу; псоріатичний артрит: насичувальна доза становить 100 мг 1 р/день протягом перших 3-х днів, підтримуюча доза - 20 мг 1 р/добу; лікувальний ефект починає виявлятися через 4-6 тижн. від початку лікування і може посилюватись протягом 4-6 міс.
підвищена чутливість до лефлуноміду (особливо в анамнезі із с-мом Стівенса-Джонсона, токсичним епідермальним некролізом, поліформною еритемою), до основного активного метаболіту терифлунаміду або до інших компонентів ЛЗ; порушення функції печінки; тяжкі імунодефіцитні стани (у т.ч. ВІЛ-інфекція); виражені порушення кістково-мозкового кровотворення або виражена анемія, лейкопенія, нейтропенія або тромбоцитопенія внаслідок інших причин (окрім РА або псоріатичного артриту); інфекції тяжкого перебігу; помірна або тяжка ниркова недостатність (через незначний досвід клінічних спостережень у цій групі хворих); тяжка гіпопротеїнемія (у т.ч. при нефротичному с-мі); вагітність та період годування груддю; жінки репродуктивного віку, які не використовують надійної контрацепції у період лікування та після лікування, у разі якщо рівень активного метаболіту у плазмі крові становить понад 0,02 мг/л.
різного роду інфекції (риніт, бронхіт, пневмонія), опортуністичні інфекції, тяжкі інфекції, включаючи сепсис (з летальним наслідком); підвищений ризик розвитку злоякісних новоутворень (лімфопроліферативних захворювань); лейкопенія, анемія, тромбоцитопенія, панцитопенія, еозинофілія, агранулоцитоз; АР легкого ступеня, анафілактичні/анафілактоїдні реакції тяжкого ступеня, васкуліти (шкірний некротизуючий васкуліт); зростання рівня КФК, ЛДГ, гіпокаліємія, гіперліпідемія, гіпофосфатемія, зниження вмісту сечової к-ти (гіпоурікемія); тривожний стан; парестезії, головний біль, запаморочення, периферичні нейропатії; підвищення АТ; інтерстиціальна хвороба легень (інтерстиціальний пневмоніт), легенева гіпертензія; діарея, нудота, блювання, біль у животі, ураження слизової оболонки ротової порожнини (афтозний стоматит, виразки), порушення смаку, панкреатит, коліти (мікроскопічний, лімфоцитарний чи колагенозний коліт); зростання рівня печінкових ферментів (АЛТ, гаммаглутатіонтрансферази, ЛФ), гіпербілірубінемія, гепатит, жовтяниця, холестаз, тяжкі ураження печінки (печінкова недостатність, г. некроз печінки); підвищене випадіння волосся, екзема, шкірні висипання (макуло-папульозний висип), свербіж, сухість шкіри, кропив’янка, поліморфна еритема, с-м Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, шкірний червоний вовчак, псоріаз пустульозний, загострення псоріазу, с-м гіперчутливості з еозинофілією і системними симптомами (DRESS-с-м); тендосиновіїти, розрив сухожиль; ниркова недостатність; зниження концентрації сперматозоїдів (оборотне), зниження загальної кількості та рухливості сперматозоїдів; анорексія, втрата маси тіла, астенія.