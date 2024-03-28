підвищена чутливість до лефлуноміду (особливо в анамнезі із с-мом Стівенса-Джонсона, токсичним епідермальним некролізом, поліформною еритемою), до основного активного метаболіту терифлунаміду або до інших компонентів ЛЗ; порушення функції печінки; тяжкі імунодефіцитні стани (у т.ч. ВІЛ-інфекція); виражені порушення кістково-мозкового кровотворення або виражена анемія, лейкопенія, нейтропенія або тромбоцитопенія внаслідок інших причин (окрім РА або псоріатичного артриту); інфекції тяжкого перебігу; помірна або тяжка ниркова недостатність (через незначний досвід клінічних спостережень у цій групі хворих); тяжка гіпопротеїнемія (у т.ч. при нефротичному с-мі); вагітність та період годування груддю; жінки репродуктивного віку, які не використовують надійної контрацепції у період лікування та після лікування, у разі якщо рівень активного метаболіту у плазмі крові становить понад 0,02 мг/л.