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Активні речовини — “Л”ЛОПЕРАМІД (LOPERAMIDUM)

ЛОПЕРАМІД (LOPERAMIDUM) Діюча речовина

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Знайдено: 18 препаратів
Імодіум® капсули, 2 мг, блістер, № 6; МакНіл Продактс Лімітед
Імодіум® Капсули, 2 мг, блістер, № 6 МакНіл Продактс Лімітед
В 1153 аптеках
від 64,74 грн
Ціни в аптеках
Лопедіум® капсули, 2 мг, № 10; Sandoz
Лопедіум® Капсули, 2 мг, № 10 Sandoz
В 1023 аптеках
від 60,52 грн
Ціни в аптеках
Імодіум® Експрес таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 2 мг, блістер, № 6; Джонсон енд Джонсон
Імодіум® Експрес Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 2 мг, блістер, № 6 Джонсон енд Джонсон
В 903 аптеках
від 69,62 грн
Ціни в аптеках
Лоперамід таблетки, 2 мг, блістер у пачці, № 20; Корпорація Артеріум
Лоперамід Таблетки, 2 мг, блістер у пачці, № 20 Корпорація Артеріум
В 417 аптеках
від 24,01 грн
Ціни в аптеках
Лоперамід таблетки, 0,002 г, блістер, № 20; Лекхім-Харків
Лоперамід Таблетки, 0,002 г, блістер, № 20 Лекхім-Харків
В 407 аптеках
від 20,86 грн
Ціни в аптеках
Імодіум® капсули, 2 мг, блістер, № 20; МакНіл Продактс Лімітед
Імодіум® Капсули, 2 мг, блістер, № 20 МакНіл Продактс Лімітед
В 209 аптеках
від 145,12 грн
Ціни в аптеках
Лопераміду гідрохлорид капсули, 2 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Лопераміду гідрохлорид Капсули, 2 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 60 аптеках
від 14,44 грн
Ціни в аптеках
Лоперамід-Здоров'я таблетки, 2 мг, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Лоперамід-Здоров'я Таблетки, 2 мг, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 51 аптеці
від 20,26 грн
Ціни в аптеках
Лоперамід Гріндекс капсули тверді, 2 мг, блістер, № 10; Гріндекс
Лоперамід Гріндекс Капсули тверді, 2 мг, блістер, № 10 Гріндекс
В 12 аптеках
від 85,63 грн
Ціни в аптеках
Лоперамід таблетки, 2 мг, блістер у пачці, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 20; Корпорація Артеріум
Лоперамід Таблетки, 2 мг, блістер у пачці, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 20 Корпорація Артеріум
В 10 аптеках
від 27,80 грн
Ціни в аптеках
Лопераміду гідрохлорид капсули, 2 мг, блістер, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Лопераміду гідрохлорид Капсули, 2 мг, блістер, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 9 аптеках
від 8,55 грн
Ціни в аптеках
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки, 2 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" Таблетки, 2 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 8 аптеках
від 22,00 грн
Ціни в аптеках
Лопераміду гідрохлорид капсули, 2 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Лопераміду гідрохлорид Капсули, 2 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 2 аптеках
від 7,16 грн
Ціни в аптеках
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки, 2 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" Таблетки, 2 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 2 аптеках
від 11,46 грн
Ціни в аптеках
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки, 2 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" Таблетки, 2 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 3 аптеках інших міст
від 6,50 грн
Ціни в інших містах
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" таблетки, 2 мг, блістер, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Лопераміду гідрохлорид "ОЗ" Таблетки, 2 мг, блістер, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 2 аптеках інших міст
від 6,50 грн
Ціни в інших містах
Стоперан капсули тверді, 2 мг, блістер, № 8; Дельта Медікел
Стоперан Капсули тверді, 2 мг, блістер, № 8 Дельта Медікел
Немає в наявності
Лопедіум® капсули, 2 мг, № 6; Sandoz
Лопедіум® Капсули, 2 мг, № 6 Sandoz
Немає в наявності

зв’язується з опіатними рецепторами кишкової стінки; внаслідок цього пригнічується вивільнення ацетилхоліну та простагландинів, знижуючи у такий спосіб пропульсивну перистальтику та збільшуючи час проходження вмісту через травний тракт, а також здатність стінки кишечнику до абсорбції рідини; збільшує тонус анального сфінктера, знижуючи тим самим нетримання калових мас та позиви до дефекації.

симптоматичне лікування г. діареї у дорослих та дітей віком від 12 років; симптоматичне лікування г. епізодів діареї, зумовленої с-мом подразненого кишечнику, у дорослих віком від 18 років після встановлення первинного діагнозу лікарем.

дорослим та дітям старше 12 років - г. діарея початкова доза - 2 капс./табл. (4 мг) для дорослих; у подальшому 1 капс./табл. (2 мг) після кожного наступного рідкого випорожнення; звичайна доза 3-4 капс. (6-8 мг) на добу, МДД при г. діареї 6 капсул (12 мг); симптоматичне лікування г. нападів діареї, зумовленої с-мом подразненого кишечнику, у дорослих віком від 18 років після встановлення первинного діагнозу лікарем: початкова доза 2 капс. (4 мг); у подальшому приймають по 1 капс. (2 мг) після кожного випадку рідких випорожнень або згідно з попередніми рекомендаціями лікаря, МДД 6 капс. (12 мг); при г. діареї, якщо протягом 48 год не спостерігається клінічного поліпшення, прийом препарату слід припинити.

гіперчутливість до препарату; дитячий вік до 12 років; пацієнтам з г. дизентерією, що характеризується наявністю крові у випорожненнях та підвищеною t° тіла, г. виразковим колітом або псевдомембранозним колітом, пов’язаним із застосуванням а/б широкого спектра дії, бактеріальним ентероколітом, спричиненим м/о родин Salmonella, Shigella, Campylobacter; не слід застосовувати, якщо треба уникнути пригнічення перистальтики через можливий ризик виникнення значних ускладнень, включаючи кишкову непрохідність, мегаколон та токсичний мегаколон; необхідно негайно припинити прийом препарату, якщо розвивається запор, здуття живота або кишкова непрохідність.

вертіго, головний біль; запор, сухість у роті, метеоризм, абдомінальні судоми, кольки, нудота, блювання, абдомінальний біль; АР та, у деяких випадках, серйозні реакції підвищеної чутливості, анафілактичні реакції (включаючи анафілактичний шок) та анафілактоїдні реакції; втома, сонливість, несвідомий стан, порушена свідомість, порушення координації, втрата свідомості, гіпертонія, ступор; міоз; здуття живота, мегаколон (включаючи токсичний мегаколон), диспепсія, кишкова непрохідність (включаючи паралітичну кишкову непрохідність); шкірний висип, кропив’янка, свербіж, ангіотичний набряк, бульозі висипання, включаючи с-м Стівенса Д̶жонсона, мультиформна еритема, токсичний епідермальний некроліз; затримка сечі.