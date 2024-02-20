ЛОПЕРАМІД (LOPERAMIDUM) Діюча речовина
зв’язується з опіатними рецепторами кишкової стінки; внаслідок цього пригнічується вивільнення ацетилхоліну та простагландинів, знижуючи у такий спосіб пропульсивну перистальтику та збільшуючи час проходження вмісту через травний тракт, а також здатність стінки кишечнику до абсорбції рідини; збільшує тонус анального сфінктера, знижуючи тим самим нетримання калових мас та позиви до дефекації.
симптоматичне лікування г. діареї у дорослих та дітей віком від 12 років; симптоматичне лікування г. епізодів діареї, зумовленої с-мом подразненого кишечнику, у дорослих віком від 18 років після встановлення первинного діагнозу лікарем.
дорослим та дітям старше 12 років - г. діарея початкова доза - 2 капс./табл. (4 мг) для дорослих; у подальшому 1 капс./табл. (2 мг) після кожного наступного рідкого випорожнення; звичайна доза 3-4 капс. (6-8 мг) на добу, МДД при г. діареї 6 капсул (12 мг); симптоматичне лікування г. нападів діареї, зумовленої с-мом подразненого кишечнику, у дорослих віком від 18 років після встановлення первинного діагнозу лікарем: початкова доза 2 капс. (4 мг); у подальшому приймають по 1 капс. (2 мг) після кожного випадку рідких випорожнень або згідно з попередніми рекомендаціями лікаря, МДД 6 капс. (12 мг); при г. діареї, якщо протягом 48 год не спостерігається клінічного поліпшення, прийом препарату слід припинити.
гіперчутливість до препарату; дитячий вік до 12 років; пацієнтам з г. дизентерією, що характеризується наявністю крові у випорожненнях та підвищеною t° тіла, г. виразковим колітом або псевдомембранозним колітом, пов’язаним із застосуванням а/б широкого спектра дії, бактеріальним ентероколітом, спричиненим м/о родин Salmonella, Shigella, Campylobacter; не слід застосовувати, якщо треба уникнути пригнічення перистальтики через можливий ризик виникнення значних ускладнень, включаючи кишкову непрохідність, мегаколон та токсичний мегаколон; необхідно негайно припинити прийом препарату, якщо розвивається запор, здуття живота або кишкова непрохідність.
вертіго, головний біль; запор, сухість у роті, метеоризм, абдомінальні судоми, кольки, нудота, блювання, абдомінальний біль; АР та, у деяких випадках, серйозні реакції підвищеної чутливості, анафілактичні реакції (включаючи анафілактичний шок) та анафілактоїдні реакції; втома, сонливість, несвідомий стан, порушена свідомість, порушення координації, втрата свідомості, гіпертонія, ступор; міоз; здуття живота, мегаколон (включаючи токсичний мегаколон), диспепсія, кишкова непрохідність (включаючи паралітичну кишкову непрохідність); шкірний висип, кропив’янка, свербіж, ангіотичний набряк, бульозі висипання, включаючи с-м Стівенса Д̶жонсона, мультиформна еритема, токсичний епідермальний некроліз; затримка сечі.