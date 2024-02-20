дорослим та дітям старше 12 років - г. діарея початкова доза - 2 капс./табл. (4 мг) для дорослих; у подальшому 1 капс./табл. (2 мг) після кожного наступного рідкого випорожнення; звичайна доза 3-4 капс. (6-8 мг) на добу, МДД при г. діареї 6 капсул (12 мг); симптоматичне лікування г. нападів діареї, зумовленої с-мом подразненого кишечнику, у дорослих віком від 18 років після встановлення первинного діагнозу лікарем: початкова доза 2 капс. (4 мг); у подальшому приймають по 1 капс. (2 мг) після кожного випадку рідких випорожнень або згідно з попередніми рекомендаціями лікаря, МДД 6 капс. (12 мг); при г. діареї, якщо протягом 48 год не спостерігається клінічного поліпшення, прийом препарату слід припинити.