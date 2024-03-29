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Активні речовини — “Л”ЛЕНАЛИДОМИД (LENALIDOMIDUM)

ЛЕНАЛИДОМИД (LENALIDOMIDUM) Діюча речовина

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Знайдено: 4 препарати
Леналідомід-Віста капсули тверді, 25 мг, блістер, № 21; Містрал Кепітал Менеджмент
Леналідомід-Віста Капсули тверді, 25 мг, блістер, № 21 Містрал Кепітал Менеджмент
В 1 аптеці інших міст
від 16900,00 грн
Ціни в інших містах
Леналідомід-Віста капсули тверді, 10 мг, блістер, № 21; Містрал Кепітал Менеджмент
Леналідомід-Віста Капсули тверді, 10 мг, блістер, № 21 Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Леналідомід-Віста капсули тверді, 15 мг, блістер, № 21; Містрал Кепітал Менеджмент
Леналідомід-Віста Капсули тверді, 15 мг, блістер, № 21 Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
Лінадекс капсули тверді, 10 мг, блістер, № 30; Гетеро Лабс
Лінадекс Капсули тверді, 10 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс
Немає в наявності