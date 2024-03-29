Активні речовини — “Л”ЛЕНАЛИДОМИД (LENALIDOMIDUM) ЛЕНАЛИДОМИД (LENALIDOMIDUM) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 4 препарати Плитка Список Леналідомід-Віста Капсули тверді, 25 мг, блістер, № 21 Містрал Кепітал Менеджмент В 1 аптеці інших міст від 16900,00 грн Ціни в інших містах Леналідомід-Віста Капсули тверді, 10 мг, блістер, № 21 Містрал Кепітал Менеджмент Немає в наявності Ціни в аптеках Леналідомід-Віста Капсули тверді, 15 мг, блістер, № 21 Містрал Кепітал Менеджмент Немає в наявності Ціни в аптеках Лінадекс Капсули тверді, 10 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс Немає в наявності Ціни в аптеках Препарати, які містять ЛЕНАЛИДОМИД