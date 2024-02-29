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Активні речовини — “Л”ЛАКОСАМІД (LACOSAMIDUM)

ЛАКОСАМІД (LACOSAMIDUM) Діюча речовина

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Знайдено: 4 препарати
Лакозам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 56; Асіно
Лакозам® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 56 Асіно
В 107 аптеках
від 599,50 грн
Ціни в аптеках
Лакозам® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 56; Асіно
Лакозам® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 56 Асіно
В 43 аптеках
від 1033,03 грн
Ціни в аптеках
Вімпат® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 14; ЮСБ Фарма Сектор
Вімпат® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 14 ЮСБ Фарма Сектор
В 23 аптеках
від 660,25 грн
Ціни в аптеках
Вімпат® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 14; ЮСБ Фарма Сектор
Вімпат® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 14 ЮСБ Фарма Сектор
В 18 аптеках
від 329,65 грн
Ціни в аптеках