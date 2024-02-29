Активні речовини — “Л”ЛАКОСАМІД (LACOSAMIDUM) ЛАКОСАМІД (LACOSAMIDUM) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 4 препарати Плитка Список Лакозам® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 56 Асіно В 107 аптеках від 599,50 грн Ціни в аптеках Лакозам® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 56 Асіно В 43 аптеках від 1033,03 грн Ціни в аптеках Вімпат® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 14 ЮСБ Фарма Сектор В 23 аптеках від 660,25 грн Ціни в аптеках Вімпат® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 14 ЮСБ Фарма Сектор В 18 аптеках від 329,65 грн Ціни в аптеках Препарати, які містять ЛАКОСАМІД