КАНАМІЦИН (KANAMYCINUM) Діюча речовина
а/б широкого спектра дії; чинить бактерицидну дію на Гр (+) та Гр (-) м/о, а також на кислотостійкі бактерії; діє на штами МБТ, на стійкі до стрептоміцину, ПАСК, ізоніазиду; зв’язуючись з 30S субодиницею рибосомальної мембрани, порушує синтез білка в мікробній клітині; ефективний відносно м/о, резистентних до тетрацикліну, еритроміцину, левоміцетину; не діє на анаеробні м/о, дріжджі, віруси та більшість найпростіших.
тяжкі гнійно-септичні захворювання (сепсис, менінгіт, перитоніт, септичний ендокардит); інфекційно-запальні захворювання органів дихання (пневмонія, емпієма плеври, абсцес легенів); інфекції нирок і сечовивідних шляхів; гнійні ускладнення у післяопераційному періоді; інфіковані опіки, туберкульоз легенів і туберкульозні ураження інших органів, спричинені м/о, резистентними до ПТП І та ІІ ряду та чутливими до канаміцину.
призначають в/м готують ex tempore, додаючи до вмісту флакона (1 г) 4 мл стерильної води для ін’єкцій або 0,25-0,5% р-ну новокаїну, для дітей як розчинник застосовують лише воду для ін’єкцій; при лікуванні інфекцій нетуберкульозної етіології: для дорослих разова доза становить 0,5 г кожні 8-12 год., добова доза - 1-1,5 г, максимальна разова доза - 1 г з інтервалом між введеннями 12 год., МДД - 2 г, тривалість лікування - 5-7 днів, залежно від тяжкості захворювання, ефективності лікування та перебігу захворювання тривалість лікування може бути змінена; для дітей віком до 1 року при інфекціях нетуберкульозної етіології (у виняткових випадках) призначають у середній добовій дозі 0,1 г; віком 1-5 років - 0,1-0,3 г; віком від 5 років - 0,3-0,5 г; МДД - 15 мг/кг, кратність введення - 2-3 р/добу, тривалість курсу лікування - 5-7 днів; при лікуванні туберкульозу: дорослим по 1 г 1 р/добу, дітям - по 15 мг/кг 6 днів на тиждень з перервою на 7-й день; кількість циклів і загальна тривалість лікування визначаються стадією та особливостями перебігу захворювання.
гіперчутливість до канаміцину та інших аміноглікозидів в анамнезі; міастенія; неврит слухового нерва; паркінсонізм; ботулізм; непрохідність кишечнику; тяжкі порушення функції нирок (кліренс креатиніну менше 10 мл/хв).
ототоксичність (ураження VIII пари черепно-мозкових нервів), розвиток невриту слухового нерва (шум, дзвін або відчуття закладеності у вухах, зниження г. слуху); ураження вестибулярного апарату (запаморочення, вертиго, порушення координації рухів); нейротоксичність (енцефалопатія, сплутаність свідомості, летаргія, галюцинації, депресія); периферична нейропатія; нервово- м’язова блокада (проявляється пригніченням дихання внаслідок паралічу дихальних м’язів, головний біль, загальна слабкість, сонливість, посмикування м’язів, парестезія, судоми); нефротоксичність, г. тубулярний некроз, інтерстиціальний нефрит, зниженням ШКФ, підвищенням рівня креатиніну в сироватці крові, мікрогематурія, альбумінурія, циліндрурією; гіпомагніємія, гіпокальціємія, гіпокаліємія; нудота, блювання, діарея, дисбактеріоз; артеріальна гіпотензія; стоматит; висипання, свербіж, набряк, гіперемія шкіри, анафілактоїдні реакції; подразнення та біль у місці введення, гіперемія, синці, гематома, ущільнення, атрофія або некроз п/ш клітковини; пурпура; підвищення рівня амінотрансфераз сироватки крові, підвищення рівня білірубіну; анемія, лейкопенія, гранулоцитопенія, тромбоцитопенія.