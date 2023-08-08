призначають в/м готують ex tempore, додаючи до вмісту флакона (1 г) 4 мл стерильної води для ін’єкцій або 0,25-0,5% р-ну новокаїну, для дітей як розчинник застосовують лише воду для ін’єкцій; при лікуванні інфекцій нетуберкульозної етіології: для дорослих разова доза становить 0,5 г кожні 8-12 год., добова доза - 1-1,5 г, максимальна разова доза - 1 г з інтервалом між введеннями 12 год., МДД - 2 г, тривалість лікування - 5-7 днів, залежно від тяжкості захворювання, ефективності лікування та перебігу захворювання тривалість лікування може бути змінена; для дітей віком до 1 року при інфекціях нетуберкульозної етіології (у виняткових випадках) призначають у середній добовій дозі 0,1 г; віком 1-5 років - 0,1-0,3 г; віком від 5 років - 0,3-0,5 г; МДД - 15 мг/кг, кратність введення - 2-3 р/добу, тривалість курсу лікування - 5-7 днів; при лікуванні туберкульозу: дорослим по 1 г 1 р/добу, дітям - по 15 мг/кг 6 днів на тиждень з перервою на 7-й день; кількість циклів і загальна тривалість лікування визначаються стадією та особливостями перебігу захворювання.