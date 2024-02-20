КЕТАМІН (KETAMINUM) Діюча речовина
анестезуючий засіб з вираженою знеболювальною дією; седативна, гіпнотична; викликає так звану дисоціативну анестезію, яка описується як функціональна дисоціація між таламо- неокортикальною та лімбічною системами; у ділянці СМ та периферичних нервів препарат проявляє місцеву анестезуючу дію; м’язовий тонус залишається незмінним або може підвищуватися, тому захисні рефлекси, як правило, не порушені; не знижується судомний поріг; при спонтанному диханні може підвищуватися ВЧТ, такого явища можна уникнути керованим диханням; має негативний інотропний ефект та антиаритмічну дію (прямий кардіальний ефект); завдяки антагоністичній дії периферичний судинний опір не змінюється; після застосування кетаміну спостерігається виражена гіпервентиляція без значних відхилень у параметрах газів крові; розслаблює мускулатуру бронхів.
як анестезуючий засіб (монотерапія) при проведенні нетривалих (короткочасних) діагностичних процедур і хірургічних втручань у дітей та в деяких спеціальних випадках у дорослих: введення в наркоз та підтримання наркозу; для проведення загального наркозу у комбінації з іншими препаратами (особливо з бензодіазепіном) препарат призначають меншою дозою; спеціальні показання для застосування кетаміну (самостійно або у комбінації з іншим препаратом): болісні процедури (заміна пов’язки у хворого з опіками); нейродіагностичні процедури (пневмоенцефалографія, вентрикулографія, мієлографія); ендоскопія; деякі процедури в офтальмології; діагностичні та хірургічні втручання у ділянці шиї або ротової порожнини; при лікуванні зубів; отоларингологічні втручання; гінекологічні екстраперитонеальні втручання; втручання в акушерстві, введення в наркоз для операції кесаревого розтину; втручання в ортопедії та травматології; проведення наркозу у хворих в шоковому стані та з гіпотензією, у зв’язку з особливостями дії кетаміну на серце та кровообіг; проведення наркозу хворим, у яких перевага надається в/м введенню препарату (наприклад, дітей).
підбір дози препарату має проводитися індивідуально; при застосуванні в комбінації доза кетаміну має бути знижена; дози стосуються дорослих, пацієнтів літнього віку (старше 65 років) та дітей: в/в введення, повільно - початкова доза 0,7-2 мг/кг, яка забезпечує хірургічну анестезію 5-10 хв приблизно через 30 секунд після введення (хворим з високим ризиком, похилого віку або хворим, що знаходяться в стані шоку, рекомендована доза 0,5 мг/кг маси тіла); в/м введення - початкова доза 4-8 мг/кг ваги тіла, яка забезпечує хірургічну анестезію протягом 12-25 хв через декілька хв після введення; в/в краплинно 500 мг кетаміну + 500 мл ізотонічного 0,9 р-ну натрію хлориду або 5% р-ну глюкози, початкова доза 80-100 крап./хв, підтримуюча доза 20- 60 крап./хв (2-6 мг/кг/год); доза для дорослого - 2-6 мг/кг/год; підтримуюча анестезія: у разі необхідності половину початкової дози або початкову дозу можна вводити повторно в/м або в/в; поява ністагму, рухова р-ція на подразнення вказують на недостатність наркозу, тому в цьому випадку може з’явитись потреба у введенні повторної дози, однак, мимовільні рухи кінцівок можуть з’являтись незалежно від глибини наркозу.
підвищена чутливість до діючої речовини або до інших компонентів препарату; еклампсія, прееклампсія; кетамін протипоказаний пацієнтам, у яких підвищення АТ може становити серйозну загрозу для життя; хворим, з ЧМТ, в/черепним крововиливом, інсультом, тяжкими СС захворюваннями, порушенням мозкового кровообігу.
анафілактичні р-ції; анорексія; галюцинації, аномальні чи кошмарні сновидіння, сплутаність свідомості, психомоторне збудження, неадекватна поведінка, відчуття страху, тривоги, делірій, симптом «зворотнього кадру», дисфорія, безсоння, дезорієнтація; ністагм, підвищення тонусу скелетних м’язів та тоніко-клонічні судоми; диплопія, підвищення ВТ; підвищення АТ та ЧСС, брадикардія, аритмія; артеріальна гіпотензія; збільшення частоти дихання, пригнічення дихання, ларингоспазм, обструкція ДШ або зупинка дихання; зміна лабораторних показників ф-ції печінки; нудота, блювання, слинотеча; кропив’янка, еритема та/або кіроподібний висип; цистит, геморагічний цистит; р-ції в місці введення, включаючи біль та/або висип в місці введення препарату.