як анестезуючий засіб (монотерапія) при проведенні нетривалих (короткочасних) діагностичних процедур і хірургічних втручань у дітей та в деяких спеціальних випадках у дорослих: введення в наркоз та підтримання наркозу; для проведення загального наркозу у комбінації з іншими препаратами (особливо з бензодіазепіном) препарат призначають меншою дозою; спеціальні показання для застосування кетаміну (самостійно або у комбінації з іншим препаратом): болісні процедури (заміна пов’язки у хворого з опіками); нейродіагностичні процедури (пневмоенцефалографія, вентрикулографія, мієлографія); ендоскопія; деякі процедури в офтальмології; діагностичні та хірургічні втручання у ділянці шиї або ротової порожнини; при лікуванні зубів; отоларингологічні втручання; гінекологічні екстраперитонеальні втручання; втручання в акушерстві, введення в наркоз для операції кесаревого розтину; втручання в ортопедії та травматології; проведення наркозу у хворих в шоковому стані та з гіпотензією, у зв’язку з особливостями дії кетаміну на серце та кровообіг; проведення наркозу хворим, у яких перевага надається в/м введенню препарату (наприклад, дітей).