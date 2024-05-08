Активні речовини — “Й”ЙОПАМІДОЛ (IOPAMIDOLUM) ЙОПАМІДОЛ (IOPAMIDOLUM) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 3 препарати Плитка Список Томоскан® Розчин для ін'єкцій, 300 мг йоду/мл, флакон, 50 мл, № 1 Фармак Немає в наявності Ціни в аптеках Томоскан® Розчин для ін'єкцій, 370 мг йоду/мл, флакон, 100 мл, № 1 Фармак Немає в наявності Ціни в аптеках Памідол Розчин для ін'єкцій, 370 мг йоду/мл, флакон, 100 мл, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз Немає в наявності Ціни в аптеках Препарати, які містять ЙОПАМІДОЛ