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Активні речовини — “Й”ЙОПАМІДОЛ (IOPAMIDOLUM)

ЙОПАМІДОЛ (IOPAMIDOLUM) Діюча речовина

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Знайдено: 3 препарати
Томоскан® розчин для ін'єкцій, 300 мг йоду/мл, флакон, 50 мл, № 1; Фармак
Томоскан® Розчин для ін'єкцій, 300 мг йоду/мл, флакон, 50 мл, № 1 Фармак
Немає в наявності
Томоскан® розчин для ін'єкцій, 370 мг йоду/мл, флакон, 100 мл, № 1; Фармак
Томоскан® Розчин для ін'єкцій, 370 мг йоду/мл, флакон, 100 мл, № 1 Фармак
Немає в наявності
Памідол розчин для ін'єкцій, 370 мг йоду/мл, флакон, 100 мл, № 1; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Памідол Розчин для ін'єкцій, 370 мг йоду/мл, флакон, 100 мл, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Немає в наявності