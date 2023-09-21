цитотоксична речовина з групи оксазафосфоринів; хімічно споріднений з азотистим іпритом і є синтетичним аналогом циклофосфаміду; активується у печінці завдяки мікросомальним ензимам, трансформуючись у 4-гідрокси-іфосфамід, що перебуває у рівновазі зі своїм таутомером альдоіфосфамідом, який спонтанно деградує до акролеїну і алкілуючого метаболіту ізоіфосфаміду-лост; акролеїн спричиняє уротоксичний ефект іфосфаміду; цитотоксичний ефект є наслідком взаємодії між його алкілуючими метаболітами і ДНК; переважна точка атаки - це фосфодіефірні містки ДНК; результатом алкілування є розрив і зчеплення поперечних зв’язків ниток ДНК; у клітинному циклі перенесення через фазу G2 сповільнюється; цитотоксичний ефект не характерний для певної фази клітинного циклу, однак він характерний для клітинного циклу; не можна виключати перехресну резистентність, головним чином зі структурно спорідненими цитостатичними речовинами, такими як циклофосфамід та а інші алкілуючі речовини; відомо, що пухлини, які можуть бути резистентними до циклофосфаміду чи рецидивувати після лікування циклофосфамідом, часто відповідають на лікування іфосфамідом.