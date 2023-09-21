ГЕКСОПРЕНАЛІН (HEXOPRENALINUM) Діюча речовина
MESH: 1,2-бензендиол, 4,4’-(1,6-гександиилбіс(іміно(1-гідрокси-2,1-етандиїл)))біс-.
селективний β2-симпатоміметик, що зменшує частоту та інтенсивність скорочень матки; пригнічує спонтанні, а також спричинені окситоцином пологові перейми.
короткочасне лікування неускладненого перебігу передчасних пологів: пригнічення скоротливої активності матки у пацієнток з терміном вагітності від 22 до 37 тижнів за відсутності медичних або гінекологічних протипоказань до проведення токолітичної терапії; перед поворотом плода з поперечного положення; як екстрений захід при передчасних пологах перед транспортуванням вагітної до лікарні.
перед поворотом плода з поперечного положення та при застосуванні у якості екстреного заходу при передчасних пологах перед транспортуванням вагітної до лікарні - р-н для ін’єкцій 10 мкг (1 амп. по 2 мл), розведених у 10 мл 0,9% р-ні натрію хлориду або 5% р-ні глюкози, вводити впродовж 5-10 хв в/в, у разі необхідності продовжити лікування препаратом концентрат для р-ну для інфузій; короткочасне лікування передчасних пологів при наявності вкорочення і/або розкриття шийки матки - на початку лікування починають із струминного введення дози 10 мкг (1 амп. по 2 мл) (спосіб розведення див. вище) з подальшою інфузією зі швидкістю 0,3 мкг/хв; як альтернативне лікування можливе застосування тільки інфузій препарату зі швидкістю 0,3 мкг/хв без попереднього струминного введення препарату; вводити в/в краплинно (при розрахунку швидкості введення з використанням звичайних інфузійних систем враховувати, що 20 крапель = 1 мл), необхідну кількість амп. концентрату для інфузій розчинити в 500 мл 0,9% р-ну натрію хлориду або 5% р-ні глюкози; короткочасне лікування передчасних пологів без вкорочення або розкриття шийки матки - безперервна інфузія 0,075 мкг/хв, вводити в/в краплинно; тривалість лікування препаратом не повинна перевищувати 48 год, оскільки дані досліджень свідчать про те, що за допомогою токолітичної терапії вдається відстрочити пологи на період до 48 год.
підвищена чутливість до гексапреналіну або до будь-якого компонента препарату; наявність будь-якого захворювання до 22 тижнів вагітності; застосування препарату в якості токолітичного засобу у пацієнтів із ІХС в анамнезі або пацієнтів із істотними факторами ризику розвитку ІХС; загроза викидня під час І та ІІ триместрів вагітності; будь-яке захворювання матері або плода, при якому збереження вагітності є небезпечним (тяжкий ступінь токсемії, внутрішньоутробна інфекція, вагінальна кровотеча внаслідок передлежання плаценти, еклампсія або тяжка прееклампсія, відшарування плаценти або здавлення пуповини); внутрішньоутробна загибель плода, летальні вроджені аномалії в анамнезі або летальні хромосомні аномалії; БА з підвищеною чутливістю до сульфатів; захворювання СС системи (тахіаритмія, міокардит, вада мітрального клапана); гіпертиреоз; тяжкі захворювання печінки та нирок; закритокутова глаукома; протипоказане пацієнтам, що мають захворювання, на тлі яких застосування β-міметиків може мати небажану дію (легенева гіпертензія, захворювання СС системи (гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія або перешкода току крові з лівого шлуночка, наприклад, аортальний стеноз).
ліполіз; гіпокаліємія, гіперглікемія (більш виражена у хворих на ЦД); тремор, головний біль, запаморочення, тривожність; тахікардія, відчуття серцебиття, зниження діастолічного тиску, артеріальна гіпотензія, порушення серцевого ритму, фібриляція передсердь, ішемія міокарда, периферична вазодилатація, шлуночкова екстрасистолія, збільшення серцевого викиду, підвищення систолічного тиску, невеликі коливання ЧСС плода, стенокардія; набряк легень; нудота, блювання, пригнічення перистальтики кишечнику, атонія кишечнику;(транзиторне) підвищення концентрації трансаміназ у сироватці крові; пітливість, почервоніння шкіри; зниження діурезу (особливо на початковій фазі лікування), набряк.